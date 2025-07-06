Fernando Ribeiro: «Зачем нам новая музыка, если можно просто играть концерты с тем, что уже есть?»Блог
В недавнем интервью Fernando Ribeiro несколько обнадежил общественность, обеспокоенную, что там с MOONSPELL и почему с Hermitage 2021 года от группы слыхать лишь какие-то лавйы, компиляции и переигрывания старого материала.
«Наш лейбл постоянно задает вопросы, как, мол, дела со следующим альбомом? Но у нас, знаете, были туры, потом театральное акустическое шоу в Португалии, оркестровое шоу там же. Не сидели без дела. Но вообще… как бы романтически это ни звучало, нужно, чтобы было вдохновение. Услышать, так сказать, голос муз.
Я говорил с Pedro, говорил с Ricardo — типа, время подумать о новом материале. Надо сделать альбом.
Мы ведь никогда не перестаем сочинять, никогда. Но, с другой стороны, я столкнулся с дилеммой. MOONSPELL более 30 лет. Тридцатилетний юбилей Wolfheart. В следующем году исполнится тридцать лет Irreligious. И была мысль — а может, мы уже сделали предостаточно? Зачем нам новая музыка, если можно просто играть концерты с тем, что уже есть?
Это вопрос, на который должен найти откровенный ответ любой музыкант — любой уважающий себя музыкант. Скажем, вижу вот я, как METALLICA вымучивает новый релиз. И что? Мне не понравились 72 Seasons. Не то чтобы резко не понравились… но просто нет в этом альбоме ничего особенного. Hardwired[… To Self-Destruct] был неплох (как по мне), но 72 Seasons… это как… ну, даже если ты группа номер один, не стоит делать что-то без вдохновения. Я как музыкант это понимаю. То есть если нет искры, по каким причинам новье вообще нужно писать, выпускать? В общем, со всеми этими мыслями мы откладывали и откладывали работу над будущим полноформатником…
Однако он будет. И он будет особенным. Вероятно, даже станет одним из важнейших в нашей жизни. Я пишу именно с этим расчетом. Сочинил уже тексты более 30 песен, проведена работа над музыкой. По сути, остается отобрать, что будет использовано, что отложить на будущее и т.д. В перспективе я б рассчитывал на первое полугодие 2026 года.
Так что пожелайте нам удачи. Она пригодится. В мире уже столько групп, столько музыки… но, с другой стороны, фэны, которые так долго ждут, заслужили награду. И она должна быть достойной, потому что нет никакого смысла делать что-то просто ради того, чтобы делать, когда уже выпущены такие вещи как Wolfheart, Irreligious или Extinct. Ставки высоки. И нам нужно им соответствовать».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 130
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Vladimir:
goremyka:
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Юрий:
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Лучше бы они играли целиком «Night Eternal». Ну или «Memorial».