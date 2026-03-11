chris barnes
11.03.2026

Новинка SIX FEET UNDER ‘Unmistakable Smell Of Death’

Казалось бы, чем может в этом мире еще удивить SFU, кроме того, как сдал — по сравнению даже с коллегой Оуэном — Крис Барнс за последние годы. Тем не менее, на 2026-й у группы большие планы: на подходе альбом и массивный промо-тур с KATAKLYSM, который, будем надеяться, не отменят, как прошлогодний.

Диск под названием Next To Die выйдет в апреле, пресс-релиз обещает «новые творческие высоты» — как будто от SIX FEET UNDER всерьез ждут чего-то невообразимого и свежего.

«Альбом стартовал как упаковка дэз-метал песен, преисполненных скорости и агрессии, — вступает с комментарием Owen, — а потом у Криса появилась блестящая идея убрать половину и вместо них привнести классический для SFU грувовый материал».

Слушаем первый сингл «Unmistakable Smell Of Death».

1 comment

  • Писюн с глазами написал(а):

    При беглом взгляде на фото сначала подумал, что новость про Иран

    >>>

