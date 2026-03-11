Новинка SIX FEET UNDER ‘Unmistakable Smell Of Death’Новинки и новости
Казалось бы, чем может в этом мире еще удивить SFU, кроме того, как сдал — по сравнению даже с коллегой Оуэном — Крис Барнс за последние годы. Тем не менее, на 2026-й у группы большие планы: на подходе альбом и массивный промо-тур с KATAKLYSM, который, будем надеяться, не отменят, как прошлогодний.
Диск под названием Next To Die выйдет в апреле, пресс-релиз обещает «новые творческие высоты» — как будто от SIX FEET UNDER всерьез ждут чего-то невообразимого и свежего.
«Альбом стартовал как упаковка дэз-метал песен, преисполненных скорости и агрессии, — вступает с комментарием Owen, — а потом у Криса появилась блестящая идея убрать половину и вместо них привнести классический для SFU грувовый материал».
Слушаем первый сингл «Unmistakable Smell Of Death».
