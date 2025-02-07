Дед-метал: слушаем новинку BENEDICTION «Engines Of War»Новинки и новости
Надеюсь, Dave Ingram чувствует себя хорошо и более ментальными расстройствами не страдает — так или иначе, группа BENEDICTION под его фронтменством, а также руководством старой гвардии Peter Rew / Darren Brookes, перешагнув 35-летний рубеж творческого существования, анонсировала девятый полноформатник Ravage Of Empires.
В качестве затравки вчера был представлен сингл «Engines Of War» — который пресс-релиз, не стесняясь, назвал «выдающимся». Ну а я б сказала, старая фан-кадка разочарована не будет. И даже, возможно, оформит предзаказ — Ravage Of Empires будет реализован на Nuclear Blast в начале апреля.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 83
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W8tan:
jurgis:
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Писюн с глазами:
Iggy написал(а):
Чепуха, это будет посмешище. Всегда лучше умереть молодой рок звездой, чем быть старым посмешищем. Моррисон, Хендрикс, Вишес, Кобейн и прочие не д…
Дед Аким:
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Iggy:
Чепуха, это будет посмешище. Всегда лучше умереть молодой рок звездой, чем быть старым посмешищем. Моррисон, Хендрикс, Вишес, Кобейн и прочие не дадут соврать. Оззи и…
Другой Александр:
Я ваще не могу на концерты этих стариков смотреть. Не только на Саббатов, а вообще. Они мне напоминают о том, что я когда-нибудь тоже таким же старым, слабым, больным и…
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Bronco:
Долго не мог врубиться, что это не Cradle of Filth. Извините…
Дед Аким:
Крутейший состав участников, куда пальцем ни ткни в легенду попадешь, Лиззи для разнообразия тоже в тему, главное чтобы у Оззи здоровья хватило, а так достойные пр�…
Писюн с глазами:
Некоторым, я смотрю, совести не хватило хотя бы ex-PANTERA назваться.…
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Другой Александр написал(а):
Да вроде нет. Хемуль это был. А VR, насколько помню, с ними тогда не было. Были Nile и Melechesh. Или это как «я устал, я мухожук» — в нескольк…
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