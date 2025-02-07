Benediction
07.02.2025

Дед-метал: слушаем новинку BENEDICTION «Engines Of War»

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Надеюсь, Dave Ingram чувствует себя хорошо и более ментальными расстройствами не страдает — так или иначе, группа BENEDICTION под его фронтменством, а также руководством старой гвардии Peter Rew / Darren Brookes, перешагнув 35-летний рубеж творческого существования, анонсировала девятый полноформатник Ravage Of Empires.

В качестве затравки вчера был представлен сингл «Engines Of War» — который пресс-релиз, не стесняясь, назвал «выдающимся». Ну а я б сказала, старая фан-кадка разочарована не будет. И даже, возможно, оформит предзаказ — Ravage Of Empires будет реализован на Nuclear Blast в начале апреля.

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