Фото: ASPHYX, BENEDICTION, DARK FUNERAL, DUSK, GORGASM, GUTALAX, HIRAX на Maryland Deathfest 2025

Фото: ASPHYX, BENEDICTION, DARK FUNERAL, DUSK, GORGASM, GUTALAX, HIRAX на Maryland Deathfest 2025Фото
Фестивальные впечатления часть номер один, часть два.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 181
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Комментарии
Sonne:
Катерина:
Моран:
Бармалей:
W8tan:
метализд:
Hm…hm… написал(а):
По-моему метал был последним пристанищем, докуда ещё не добралась толерастия, за исключением единичных представителей. Теперь похоже оконча…
Hm…hm…:
По-моему метал был последним пристанищем, докуда ещё не добралась толерастия, за исключением единичных представителей. Теперь похоже окончательно всё((…
Дед Аким:
Korn, Spiritbox, Jinger, Steel Panther, легенды панка Sex Pistols были когда о трансах вообще мало кто знал, если они тогда жили (не спец в этой теме), Sleep Token так себе, но они сейчас на хайпе �…
Дед Аким:
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Писюн c глазами:
W8tan написал(а):
Кулачёрт написал(а):
Wotan написал(а):
10 лямов за альбом это мощно.
10 лямов чего?
Рублей
Хуёв тебе.…
W8tan:
Кулачёрт написал(а):
Wotan написал(а):
10 лямов за альбом это мощно.
10 лямов чего?
Рублей…
asdf:
сейчас вы имеете возможность наблюдать такое явление, как «первый пост». речь не только об этом сайте, а вообще…
Юрий:
Скука смертная , даже хуже ((( Но , возможно потому что я никогда не был фанатом CHILDREN OF BODOM ?! хз.…
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