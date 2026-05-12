BENEDICTION остались без вокалиста. Да, опятьБлог
Давно такого не было, но Dave Ingram, вернувшийся в BENEDICTION в 2019-м, на этапе реактивации группы с альбомом Scriptures (то был первый релиз с 2008 года, когда фронтменом служил Dave Hunt), опять ушел из группы, и уже, похоже совсем. Причем на старте концертно-фестивального сезона.
«Грустные новости, — сообщил Дэйв, уже пропустивший концерты в Испании, — мой артрит обострился настолько, что вынужден сложить с себя обязанности фронтмена BENEDICTION. Боль усилилась, она сковывает движения, и меня это страшно фрустрирует. Потому иного выхода, кроме такого безрадостного, я совершенно не вижу. Я приму участие в отдельных концертах группы в 2026 году, так как хотел бы попрощаться со сценой и поблагодарить фанатов, которые поддерживали нас на протяжении всех этих лет. Приходите и, надеюсь, мы отлично проведем время… еще разок. Мне очень тяжело от этого всего, и надеюсь, что друзья и фэны поймут ситуацию. Спасибо вам всем — у нас были отличные времена!»
На настоящий момент Дэйву 57 лет, есть еще сайд-проекты — но, очевидно, туровая жизнь в таких условиях уже слишком напряжна. BENEDICTION продолжат гастроли с временной заменой — фронтменом DARK EMBRACE Oscar Rilo, а на фестивалях старых коллег поддержит Dave Hunt.
Пожелаем всем удачи (а также здоровья!) — ну и напомню, что в прошлом году у группы вышел альбом Ravage Of Empires, причем очень даже приличный.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 168
Читайте также:
- Фото: ASPHYX, BENEDICTION, DARK FUNERAL, DUSK, GORGASM, GUTALAX, HIRAX на Maryland Deathfest 2025
- Дед-метал: слушаем новинку BENEDICTION «Engines Of War»
- Dave Ingram, BENEDICTION: «Душевный кризис и депрессия накрывали меня годами»
- BENEDICTION возвратились: слушаем тему «Rabid Carnality»
- Вокалист Dave Hunt ушел из BENEDICTION
- Интервью с BENEDICTION. «У нас тут дурдом, просто дурдом»
Обновления
-
BENEDICTION остались без вокалиста. Да, опять
-
Цитата. David Ellefson: «То, что сгенерировала нейросеть, никогда не найдет отклика в душе»
-
«Воскрешение чистого прото-блэк метала». На подходе супергруппа HEXBANE от Магуса с Фаустом
-
Интервью с BESEECH. «Теперь мы точно вернулись»
-
Alissa White-Gluz стала вокалисткой DRAGONFORCE
-
PARADISE LOST, Nick Holmes: «Угара на бэкстейдже сейчас не увидишь даже на фестивалях»
-
Интервью с NARGAROTH: «Мы живем против своей судьбы. Я больше не хочу в этом участвовать»
-
Металкор-группу ZAO стриминговая платформа забанила как AI-контент
-
Гитарное дарование Grace Bowers удалила аккаунт на youtube: «Мне некомфортно с таким количеством старых людей, что тут сидят»
-
CREMATORY выпускают собрание хитов на все времена
Комментарии
Другой Александр:
Bloody JJ написал(а):
ЧЕРНЕЕЧЕРНЕЙШЕЙЧЕРНОТЫ написал(а):
Хочу совместный альбом Blackness и Деда Акима.
Чтобы в жанр оба вошли алхимически, чтобы писюн под черным знам…
Eum:
вот как раз его фирменных лид-мелодий , как на MDB периода начала 2000х и не хватило…
kvltist:
DC написал(а):
Проблема в том, что большинство современной музыки звучит так, как будто её сгенерировала нейросеть. Поэтому, какая вообще разница кто строчит вс…
Bloody JJ:
ЧЕРНЕЕЧЕРНЕЙШЕЙЧЕРНОТЫ написал(а):
Хочу совместный альбом Blackness и Деда Акима.
Чтобы в жанр оба вошли алхимически, чтобы писюн под черным знаменем дрожал эсха�…
BloodyJJ:
Шапка-самосранка написал(а):
Barbatus написал(а):
Barbatus написал(а):
10.05.2026 в 01:10
Бармалей написал(а):
Меня конечно никто не спрашивает,но я все равно скажу( настоящем�…
ЧЕРНЕЕЧЕРНЕЙШЕЙЧЕРНОТЫ:
Хочу совместный альбом Blackness и Деда Акима.
Чтобы в жанр оба вошли алхимически, чтобы писюн под черным знаменем дрожал эсхатологически, чтобы гимны про красавиц-умн�…
DC:
Проблема в том, что большинство современной музыки звучит так, как будто её сгенерировала нейросеть. Поэтому, какая вообще разница кто строчит всё это гамно…
Шапка-самосранка:
Barbatus написал(а):
Barbatus написал(а):
10.05.2026 в 01:10
Бармалей написал(а):
Меня конечно никто не спрашивает,но я все равно скажу( настоящему джентльмену всегда есть ,чт�…
Шапка-самосранка:
Чивооооооооо??? Ник Холмс????? Ахахаха, ржу… вот и доковылял дядя до 2026-го =)))))) … не, ну, про репортаж с Металмании-2002 здесь в каментах уже вспомнили, (помню его в бумажн…
(the trve)Blackness:
Александр написал(а):
Blackness
да есть мы там… тока нихуа это не помогает продажам, наш хозяин ни хера в пиарах не шарит, закидал уже своими высерами пол интере�…
diamond38:
Nyra — шедевриальная работа и по музыке, и по видеоряду и по их сочетаемости. Очень образно и впечатляюще.…
MRK:
Ігор:
Из того искусственного,что доводилось слушать,пока ничего особо не впечатлило.На подобную музыку,я,во всяком случае пока,мало обращаю внимания.То что мне попадало�…
Добавить комментарий