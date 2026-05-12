BENEDICTION остались без вокалиста. Да, опять

Давно такого не было, но Dave Ingram, вернувшийся в BENEDICTION в 2019-м, на этапе реактивации группы с альбомом Scriptures (то был первый релиз с 2008 года, когда фронтменом служил Dave Hunt), опять ушел из группы, и уже, похоже совсем. Причем на старте концертно-фестивального сезона.

«Грустные новости, — сообщил Дэйв, уже пропустивший концерты в Испании, — мой артрит обострился настолько, что вынужден сложить с себя обязанности фронтмена BENEDICTION. Боль усилилась, она сковывает движения, и меня это страшно фрустрирует. Потому иного выхода, кроме такого безрадостного, я совершенно не вижу. Я приму участие в отдельных концертах группы в 2026 году, так как хотел бы попрощаться со сценой и поблагодарить фанатов, которые поддерживали нас на протяжении всех этих лет. Приходите и, надеюсь, мы отлично проведем время… еще разок. Мне очень тяжело от этого всего, и надеюсь, что друзья и фэны поймут ситуацию. Спасибо вам всем — у нас были отличные времена!»

На настоящий момент Дэйву 57 лет, есть еще сайд-проекты — но, очевидно, туровая жизнь в таких условиях уже слишком напряжна. BENEDICTION продолжат гастроли с временной заменой — фронтменом DARK EMBRACE Oscar Rilo, а на фестивалях старых коллег поддержит Dave Hunt.

Пожелаем всем удачи (а также здоровья!) — ну и напомню, что в прошлом году у группы вышел альбом Ravage Of Empires, причем очень даже приличный.

