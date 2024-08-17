Хэппи-хэви-метал. Новинка японской женской группы LOVEBITES «Unchained»Новинки и новости
Японская сцена нечасто прорывается в мировые метал-топы, но нет ничего, что непосильно женщинам. BABYMETAL, хотя и не такие уж «бэби», продолжают собирать огромные залы; а еще вот, в последние лет пять на еврофестах и в еврочартах все чаще мелькают LOVEBITES. В коллективе играют только женщины, одеваются исключительно в белое — чтобы а) выделяться; б) транслировать мысль, будто хэви-метал может быть ультрапозитивным и светлым, — а также несут необычайно мощный заряд искрометной радостной энергии, лучезарно улыбаются, пилят заливистые соло, заряжают мир добротой, так что
аж тошнит хоть к ране прикладывай.
Играют девушки виртуознейше, отлично смотрятся на сцене — и, в общем, понятно, почему в беспросветном нынешнем мире, когда от каждого дня ждешь все большего звездеца, эта белоснежная милота с японским акцентом и щенячьей жизнерадостностью находит отклик и популярность. Хэппи-хэви-метал как он есть — с основой в классическом NWOBHM и пауэре, с реферансами в сторону RAGE — с одной стороны, серьезный, с другой… ну как на это смотреть без улыбки?..
Образовавшись в 2016-м, LOVEBITES выпустили четыре полноформатных альбома (последний из них — прошлогодний), а в конце августа ожидается миник Lovebites II, клип на «Unchained» из которого можно посмотреть прямо сейчас, подпитавшись живительной беззаботностью на предстоящие выходные.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 94
2 комментария
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Комментарии
Юрий:
Кроме улыбки ничего не вызвал просмотр этого клипа )) Вот вообще не представляю , что бы можно было прослушать целиком альбом этой группы , а тем более хранить его в �…
Дед Аким:
Ой как хорошо, не раз эту женскую банду загружал и Настенька тоже обратила на них внимание! Не претендуют на шедевры, весело, простенько, при этом девчонки азиатски�…
Дед Аким:
Два варианта, либо я ничего не понимаю в музыке. либо это один из шедевров мелодичного русского рока. Но по каким-то причинам не выстреляло, а сейчас время ушло, ушла …
Дед Аким:
Честно говоря, не знаю куда вставить, нет, куда вставить знаю.
Блин, опять пошлятина думается…
Другой Александр:
Терпеть не могу видеть как кто-то ест — противно просто. И когда кто-то видит как я ем тоже не люблю. А тут ещё деньги заплатить за это предлагают……
Anastasiya:
Ad Noctum написал(а):
«Победитель аукциона также несет ответственность за оплату обеда для всех присутствующих.»
Хэт уже настолько скатился, что стал чайкой-таре…
Писюн c глазами:
Победитель аукциона также несет ответственность за оплату обеда для всех присутствующих.Ad Noctum написал(а):
«Победитель аукциона также несет ответственность �…
Писюн c глазами:
Когда увидел заголовок статьи, было такое чувство, что в комментах появится Сирожа и скажет что-нибудь про Хэммета.
Так и вышло.…
Юрий:
…. метал слушаю с 1983 года , сорян за орфографию , спешка дело такое ))…
Юрий:
Я наверняка в одиночестве останусь , НО мне никогда не нравилась Метла , и до сих пор я к равнодушен к этой группе . метал слушаю с 1083 года . И в частности мне не нравит�…
СиРОЖА:
С хэмметом нет такой же опции? Рассказал бы ему почему он должен завязать с «игрой» на гитаре. Ну и заодно он бы мне заплатил что то что я потратил драгоценное время н�…
Ad Noctum:
Зашёл с некоторой тревогой, но и надеждой в коменты — неужели творчество Трибулэйшн нашло такой отклик в душах и сердцах?
… ан нет — тревога была права! Опять пороты…
Ad Noctum:
«Победитель аукциона также несет ответственность за оплату обеда для всех присутствующих.»
Хэт уже настолько скатился, что стал чайкой-тарелочницей! …
Ой как хорошо, не раз эту женскую банду загружал и Настенька тоже обратила на них внимание! Не претендуют на шедевры, весело, простенько, при этом девчонки азиатские красавицы чего-то играть умеют, полный восторг!
Кроме улыбки ничего не вызвал просмотр этого клипа )) Вот вообще не представляю , что бы можно было прослушать целиком альбом этой группы , а тем более хранить его в коллекции .