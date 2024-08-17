LOVEBITES
17.08.2024

Хэппи-хэви-метал. Новинка японской женской группы LOVEBITES «Unchained»

Новинки и новости

Японская сцена нечасто прорывается в мировые метал-топы, но нет ничего, что непосильно женщинам. BABYMETAL, хотя и не такие уж «бэби», продолжают собирать огромные залы; а еще вот, в последние лет пять на еврофестах и в еврочартах все чаще мелькают LOVEBITES. В коллективе играют только женщины, одеваются исключительно в белое — чтобы а) выделяться; б) транслировать мысль, будто хэви-метал может быть ультрапозитивным и светлым, — а также несут необычайно мощный заряд искрометной радостной энергии, лучезарно улыбаются, пилят заливистые соло, заряжают мир добротой, так что аж тошнит хоть к ране прикладывай.

Играют девушки виртуознейше, отлично смотрятся на сцене — и, в общем, понятно, почему в беспросветном нынешнем мире, когда от каждого дня ждешь все большего звездеца, эта белоснежная милота с японским акцентом и щенячьей жизнерадостностью находит отклик и популярность. Хэппи-хэви-метал как он есть — с основой в классическом NWOBHM и пауэре, с реферансами в сторону RAGE — с одной стороны, серьезный, с другой… ну как на это смотреть без улыбки?..

Образовавшись в 2016-м, LOVEBITES выпустили четыре полноформатных альбома (последний из них — прошлогодний), а в конце августа ожидается миник Lovebites II, клип на «Unchained» из которого можно посмотреть прямо сейчас, подпитавшись живительной беззаботностью на предстоящие выходные.

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2 комментария

  • Дед Аким написал(а):

    Ой как хорошо, не раз эту женскую банду загружал и Настенька тоже обратила на них внимание! Не претендуют на шедевры, весело, простенько, при этом девчонки азиатские красавицы чего-то играть умеют, полный восторг!https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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  • Юрий написал(а):

    Кроме улыбки ничего не вызвал просмотр этого клипа )) Вот вообще не представляю , что бы можно было прослушать целиком альбом этой группы , а тем более хранить его в коллекции .

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