Немножко позитива в этом феврале! LOVEBITES выпустили «Outstanding Power»

Японские хэви-металистки LOVEBITES выпустили вчера новый, пятый свой альбом Outstanding Power, подписались на Napalm Records, а значит, позитивного NWOBHM в няшном исполнении в мире станет намного больше. Не важно, забавны они, плюшевы или это можно воспринимать как-то всерьез, фан-база японочек постоянно растет, а видео на открывающую тему альбома «The Castaway» за месяц набрало более 388 тысяч просмотров на ютубе. И, конечно, массу восторженных комментариев.
Давайте же и мы не останемся в стороне — и если песня понравится, нет причин не оценить релиз целиком. Можно утром перед работой для стабилизации душевного состояния.
Комментарии
