LOVEBITES
18.02.2026

Немножко позитива в этом феврале! LOVEBITES выпустили «Outstanding Power»

Новинки и новости

Японские хэви-металистки LOVEBITES выпустили вчера новый, пятый свой альбом Outstanding Power, подписались на Napalm Records, а значит, позитивного NWOBHM в няшном исполнении в мире станет намного больше. Не важно, забавны они, плюшевы или это можно воспринимать как-то всерьез, фан-база японочек постоянно растет, а видео на открывающую тему альбома «The Castaway» за месяц набрало более 388 тысяч просмотров на ютубе. И, конечно, массу восторженных комментариев.

Давайте же и мы не останемся в стороне — и если песня понравится, нет причин не оценить релиз целиком. Можно утром перед работой для стабилизации душевного состояния.

Количество просмотров: 63

1 comment

  • Черный Доктор написал(а):

    Смотрел только из-за темной гитаристки)))

    >>>

