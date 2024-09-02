Вернулись откуда не ждали. Норвежский TRELLDOM выпускает новый альбом

Вернулись откуда не ждали. Норвежский TRELLDOM выпускает новый альбомНовинки и новости
Gaahl ныне весь в делах: за анонсом WHISPERING VOID последовало возвращение блэковой группы TRELLDOM, которая выпустила два диска в 90-х и последний, Til minne…, в 2007-м.
Семнадцать лет спустя, в этом сентябре появится ...by the Shadows... Помимо Кристиана на вокале, за бас/гитару на записи отвечает давний коллега по «горгоротовским» и пост-«горгоротовским» группам Stian ‘Sir’ Kårstad (также — бас в NIDINGR), за барабаны — драммер THORNS и еще примерно миллиона коллективов Kenneth Kapstad.
Возвращенцы показали видео на хаотический, злой, бесовской открывающий трек “The Voice Of What Whispers”, и все бы хорошо… но откуда там, черт подери, японцы?
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 196
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Комментарии
Дед Аким:
G D написал(а):
Дед Аким написал(а):
один хит чего значит.
Bryan Ferry — Don’t Stop The Dance
На альбоме «Boys And Girls», кроме отмеченной песни, а также пресловутой «Slave To Love» ест�…
Antonarchus:
Самовыпилился? Жесть.
Люлю я их музыку. Будет не хватать ПК дьвольских квинтэссенций… однако, в то же время, не стоит забывать что ТТ не только ударник, он на гитаре…
G D:
Дед Аким написал(а):
один хит чего значит.
Bryan Ferry — Don’t Stop The Dance
На альбоме «Boys And Girls», кроме отмеченной песни, а также пресловутой «Slave To Love» есть ещё этот, к с�…
jurgai:
Тварь написал(а):
Правда о блэке в Норвегии (куда я таки окончательно иммигрирую летом 22 года) заключается в том, что ко всем этим… ребятам там относятся как к �…
jurgai:
juris:
Черноярец:
Starcross написал(а):
Черноярец написал(а):
Том случай, когда из-за своей русофобии цензура Запада убила музыкальный коллектив. Чтоб они все посдыхали!
Дядя, ты дур…
jurgai:
juris:
только год как нового ничего не было в его подкастеhttps://www.youtube.com/@MorkHalden/videos…
juris:
Дед Аким:
QUEEN. Есть группы сделавшие один диск Greatest Hits, большинство групп со статусом на двух дисках, они сделали на трех CD (трех Карл!). Группа не была создана сделать альбом в …
Нокт:
Усё у іх будзе добра, чакаю вяртання. Ну і на HP з задавальненнем схажу, калі будуць дзесьці побач…
Дед Аким:
Блять, это поразительно, даже в электронной музыке 80-х душа была!!!…
Норм шиза