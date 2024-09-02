trelldom feat gaahl
02.09.2024

Вернулись откуда не ждали. Норвежский TRELLDOM выпускает новый альбом

Новинки и новости

Gaahl ныне весь в делах: за анонсом WHISPERING VOID последовало возвращение блэковой группы TRELLDOM, которая выпустила два диска в 90-х и последний, Til minne…, в 2007-м.

Семнадцать лет спустя, в этом сентябре появится .​.​.​by the Shadows​.​.​. Помимо Кристиана на вокале, за бас/гитару на записи отвечает давний коллега по «горгоротовским» и пост-«горгоротовским» группам Stian ‘Sir’ Kårstad (также — бас в NIDINGR), за барабаны — драммер THORNS и еще примерно миллиона коллективов Kenneth Kapstad.

Возвращенцы показали видео на хаотический, злой, бесовской открывающий трек “The Voice Of What Whispers”, и все бы хорошо… но откуда там, черт подери, японцы?

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