whispering void feat former current gorgoroth wardruna enslaved
26.07.2024

Встречаем: проект WHISPERING VOID с Gaahl и вокалисткой WARDRUNA

Новинки и новости

Спустя годы, проведенные после WARDRUNA, Gaahl снова спелся с Lindy-Fay Hella. Проект называется WHISPERING VOID, в нем также участвуют гитарист TRELLDOM Ronny ‘Valgard’ Stavestrand (он, собственно, и отвечает за аранжировки) и нынешний драммер ENSLAVED Iver Sandøy. Дебютник At The Sound Of The Heart будет издан в октябре на Prophecy Productions — и, к гадалке не ходи, грядет нечто таинственное, нежное, душевное, с фолковыми вкраплениями.

Проверим? Первый сингл называется «Vi finnes» («Мы существуем»), и… вот же он!

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