Встречаем: проект WHISPERING VOID с Gaahl и вокалисткой WARDRUNA

Встречаем: проект WHISPERING VOID с Gaahl и вокалисткой WARDRUNAНовинки и новости
Спустя годы, проведенные после WARDRUNA, Gaahl снова спелся с Lindy-Fay Hella. Проект называется WHISPERING VOID, в нем также участвуют гитарист TRELLDOM Ronny ‘Valgard’ Stavestrand (он, собственно, и отвечает за аранжировки) и нынешний драммер ENSLAVED Iver Sandøy. Дебютник At The Sound Of The Heart будет издан в октябре на Prophecy Productions — и, к гадалке не ходи, грядет нечто таинственное, нежное, душевное, с фолковыми вкраплениями.
Проверим? Первый сингл называется «Vi finnes» («Мы существуем»), и… вот же он!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 86
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Комментарии
40PT:
Accept — Balls to the Wall. Вось чаго не хапае (ці можа ё ў поўным спісе?). Класіка мяталу, а вокладка — пздц…
Anastasiya:
lkoff написал(а):
midtempo dethcore кто яркий представитель жанра?
Более-менее медленные ребята, как правило, миксуют сладж/дум/джент/грув. Например, часть альбомов THE…
lkoff:
Ветошь:
Ветошь:
Anastasiya:
Зануда:
Мне тоже непонятно, почему все тащатся от Sleep Token, например …
Ad Noctum:
Polaris написал(а):
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DimaCar:
KLINDUK:
Не, все-таки Скорпы — кайф обложка А у Метлы змея должна быть побледнее, как лакировка.…
goremyka:
Юрий написал(а):
Мальчики и девочки , не в обиду будет сказано , но это полнейшая херня ! (( И полтора моральных инвалида приходящие на их концерты тому подтвержд…
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