«В амбаре проходит ритуал: падших ангелов приносят в жертву отродью Сатаны». На подходе новый альбом VOLBEAT «God Of Angels Trust»

Не совсем так. Даже совсем не так. Просто попросить прощения не прокатит. Нужн…

Другой Александр:

Дед Аким написал:

Не фанат этой группы и всех каверов не знаю, что думаешь о группе Allegaeon?

Да я тож далеко не фанат. С большей частью творчества и тех и други�…