VOLBEAT
13.04.2025

«В амбаре проходит ритуал: падших ангелов приносят в жертву отродью Сатаны». На подходе новый альбом VOLBEAT «God Of Angels Trust»

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Датские рокеры VOLBEAT, продолжающие экспансию на международную сцену, выпускают в начале июня девятый альбом God Of Angels Trust. Ну и не откладывая хайп, а также, очевидно, готовясь к пасхальным праздникам, недавно коллектив показал видео на тему «In The Barn Of The Goat Giving Birth To Satan’s Spawn In A Dying World Of Doom». Как в Сети окрестили ее стиль, «это как будто METALLICA играет кавер Джонни Кэша».

«Я страшно веселился, когда писал текст, — хихикает Michael Poulsen. — Речь в нем об изгнанниках и падших ангелах: всех тех, кого бог выкинул из рая. А мне было якобы поручено собрать их в огромную повозку и отвезти в амбар.

В нем проходит ритуал: падших ангелов приносят в жертву отродью Сатаны, тем самым создавая армию для нового Темного царства. Так что вместо того, чтобы пригласить девушку в кино, я говорю ей: ‘У меня есть идея получше. Пойдем-ка со мной в сарай — позырить, как рождается армия Дьявола и потом весь мир летит к хренам. Что как, норм свидание?'»

Ранее, первым синглом альбома, VOLBEAT уже показывали «By A Monster’s Hand» — как мне кажется, одновременно и более хитовый, и более традиционный по звуку.

Poulsen: «В прошлом у меня уходила масса времени на каждую песню, я мог долго возиться, корпеть над каждой мелочью. А сейчас основной идеей было — издать новый диск VOLBEAT, не особенно заморачиваясь. И вместо того, чтобы продумывать структуру, я просто сказал себе: «Ок. Никаких правил. Буду делать все, что придет в голову. Хочется начать с припева? Пожалуйста. Хочешь песню из кучи куплетов без определенного порядка? Подходит! Это было волшебное чувство свободы, и я получил массу удовольствия, работая над релизом».

В общем, должно быть интересно.

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