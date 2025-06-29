Трудности перевода: японца Daiki Koide изгнали из CROSSFAITH за неподобающее общение с малолетней

Трудности перевода: японца Daiki Koide изгнали из CROSSFAITH за неподобающее общение с малолетнейБлог
Очередная история кэнселлинга на рок-сцене из серии «слова уже не скажи». Началось все с того, что любимец публики Ronnie Radke опубликовал скриншот из переписки 37-летнего японского гитариста Daiki Koide из группы CROSSFAITH с 14-летней фанаткой. В ней было общение следующего характера.
Ронни выложил это у себя с сетях, тегнул фестиваль Graspop, на который ехали CROSSFAITH. «Эта группа была с нами в евротуре, и как только мы увидели, что он пытается встретиться с 14-летней девочкой, решили выкинуть всю банду с гастролей и убедиться, что они не будут играть ни на каких фестах. Мы должны защитить тинейджеров от опасности!»
Группе пришлось отменить все евротуры, потом музыканты написали, что глубоко обеспокоены ситуацией и, конечно же, разберутся и обеспечат максимальные гарантии неприкосновенности. Дальше гитариста они, конечно, изгнали. Выгнали его также из группы KNOSIS. И единственный коллектив, в котором остался Daiki Koide — это японская банда HER NAME IN BLOOD.
Как известно, в Японии возраст согласия повысили с 13 лет до 16-ти только два года назад. Так что, возможно, сказались культурные различия в восприятии девушек. Но даже если и нет — что он такого уж сделал или написал, что нужен скандал и прилюдное избиение?..
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 163
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