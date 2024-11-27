FALLING IN REVERSE, Ronnie Radke: «Вы всего лишь сраные фанаты, вы ничего не понимаете»

В число необъяснимых вещей в этом мире предлагаю внести популярность группы FALLING IN REVERSE и лично ее фронтмена Ronnie Radke. Музыку они играют довольно посредственную и попсовую, Ронни ведет себя как мудак, ну и, главное, статистика отмен концертов и фестивалей у этих пассажиров просто фантастическая. Неприехавший лэптоп — это один только случай; так они, в принципе, отказываются играть по любым причинам, будь то дождь по пути в аэропорт, ретроградный Меркурий или болезненные ощущения в средней пятке. И вроде бы черт с ними (в мире миллион нормальных ответственных команд, которые играют получше и даже без фонограмм), однако всякий раз сотни, тысячи людей покупают на них билеты, а потом расстраиваются, что Ронни — мудак. Никогда такого не было, и вот опять.

В общем, совсем недавно FALLING IN REVERSE отменили три концерта в Европе «в связи с непредвиденными обстоятельствами». А когда одна из фанаток из Вены, попавшей под отмену, поинтересовалась во время онлайн-стрима, в чем именно дело, Radke распалился и выдал следующее.

«‘Почему вы отменили концерт в Вене?’

Слушай, ты хоть представляешь, каково это — ездить по стране в турах, уставшим и измотанным? Мы ничего не отменяли. Заткнись уже, срань. Можешь валить нахрен из моего стрима. Нечего было сюда приходить вообще. Ты понятия не имеешь, что и как происходит. Вы всего лишь сраные фанаты, и вы ничего не понимаете. Не представляете, как и почему концерты отменяются. Вали отсюда, тупая п#зда. На#уй. Забаньте эту суку. Да я сам забаню.

Люди нихрена не понимают. Вы беситесь, потому что не можете увидеть своего любимого певца. Вы понятия не имеете, что происходит, например, с #баными площадками. На свете существует целый список причин, почему концерты отменяются, понимаете? Это не то что там, типа, ай, я как-то сегодня немного не в себе.

Хотя даже если и так! Если кто-то плохо себя чувствует, вы все равно, бл#ть, начинаете гнобить. Когда кто-то болеет и концерт отменяют, вы все равно всех за#бываете. Так что идите вх#уй. Пошли вы. Я, нах#уй, ненавижу таких фанатов, как вы. Вы даже не фанаты, а избалованные маленькие бл#дские дети. Так что от#битесь, идите просто нах#уй.

Я серьезно говорю. Терпеть не могу это дерьмо. «Ой-ой, мы не смогли увидеть нашего любимого певца!» Вы даже не представляете, как все дерьмо работает. Думаете, люди отменяют концерты просто так? Ну да, некоторые так делают. Но кого это, бля, волнует?

Ладно, короче… Вам не нужна причина, почему концерт отменили. Просто знайте, что это, скорее всего, по #бически важной причине. Так что в любом случае идите усритесь.

Вы припираетесь на стрим, воображая, что как-то теперь связаны с музыкантом, участником группы. И считаете, что вам обязаны объяснить. Должны.

Да ни хрена я вам не должен! Это понятно? Если концерт отменили, значит, на то есть важная причина. Это могут быть вопросы безопасности, здоровья, еще какие-то темы. Да реально дохрена всего может быть причиной.

А вы тут ноете: «Ай-ай-ай, любимая группа не сыграла, я ее не увижу!» Вот этот вот весь скулеж, из-за которого музыканты вас ненавидят. Понятно? Так что перестаньте быть избалованными детишками и сосите х#й. Вам все равно не дано понять, что и как работает.

И вообще, знаете что? Вот прямо сейчас оставшаяся часть тура отменена. Я не хочу играть! Я вам не какой-нибудь Аксель Роуз. Мы про другое. Поняли сейчас? Есть причины. Например, основания думать, что фанаты в Вене — слабые маленькие вонючки. Вот поэтому мы для них не играем. Ладно, это шутка. Просто шучу.

Но в любом случае, блин, концерты иногда отменяются. Вот, BAD OMENS отменили весь евротур, назвав причиной психическое здоровье кого-то там из банды. И никто из вас, бл#ть, не наезжает на них. Так что идите, пожрите свои сраные венские сосиски и завалите уже наконец #бала».

Вот теперь прямо очень захотелось купить вип-места на их следующее шоу, не так ли?

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