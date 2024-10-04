SOILWORK снова звереют: слушаем новый бойкий сингл «Spirit Of No Return»Новинки и новости
Старожил, единственный изначальный и постоянный участник SOILWORK Björn «Speed» Strid, начавший свою творческую деятельность в тинейджерстве и с тех пор успевший/успевающий поучаствовать в десятке разнообразных проектов, после выхода Verkligheten в очередной раз вынужденно обновил состав. В 2022 году умер гитарист, один из важных композиторов-аранжировщиков группы David Andersson, и в качестве замены ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ пригласили своего постоянного live-гитариста Simon Johansson (также MEMORY GARDEN, WOLF).
И показывая, что история далека от финала, что есть еще порох и ягоды, драйв и желание выдать что-то знакомое, но не обязательно предсказуемое, пару дней назад группа показала броский боевичок «Spirit Of No Return».
«С одной стороны, это яростный привет из прошлого, с другой — портал в новую эру SOILWORK, которая представит более трэшевый, чем ранее, звук, облаченный в тяжелый метал-костючик», — комментирует Björn, и возьми его тысяча чертей, если врет!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 106
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Комментарии
Potato Lich:
Александр написал(а):
чепуха хосписная
Ты что здесь забыл, быдло ауешное?…
Дед Аким:
Александр написал(а):
Дед Аким написал(а):
Александр написал(а):
Аким пажилой мастурбатор млять а нубыстра руки на стол!
Не хочу сегодня говорить длинные речи,…
Да тоже урод, в общем-то:
Александр:
Дед Аким написал(а):
Александр написал(а):
Аким пажилой мастурбатор млять а нубыстра руки на стол!
Не хочу сегодня говорить длинные речи, просто иди на хуй!
�…
НЦМ:
Репортаж действительно увлекательный, с «эффектом погружения»! Присоединяюсь к благодарностям автору!…
Александр:
Дед Аким написал(а):
Александр написал(а):
Аким пажилой мастурбатор млять а нубыстра руки на стол!
Не хочу сегодня говорить длинные речи, просто иди на хуй!
�…
Кирилл Юрич:
Роман:
Безумие какое-то эти идейные суициды. Жить что-ли не для кого, незачем? Все там будем, зачем рваться на тот свет в расцвете сил и возможностей? Можно подумать, его бли�…
Potato Lich:
RED (просто говно)
Не знаю, как они там играли, но для меня Until We Have Faces — один из лучших альбомов в жанре альтернативного эм… пусть будет рока.…
Килемал:
Anastasiya:
Другой Александр написал(а):
Там реально среди зрителей столько уродов с деремовым вкусом и нищей фантазией, или это спецом подобраны фотки самых трешовых пе�…
Старый алкаш:
Да ну ваши фесты с такими ценами на бухло. Пойду лучше на лавке чернильца въябу.…
Бабка Кима:
Александр написал(а):
Аким пажилой мастурбатор млять а нубыстра руки на стол!
Мы с дедом тебя, пиздабола ушастого, спросить забыли…
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