soilwork
04.10.2024

SOILWORK снова звереют: слушаем новый бойкий сингл «Spirit Of No Return»

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Старожил, единственный изначальный и постоянный участник SOILWORK Björn «Speed» Strid, начавший свою творческую деятельность в тинейджерстве и с тех пор успевший/успевающий поучаствовать в десятке разнообразных проектов, после выхода Verkligheten в очередной раз вынужденно обновил состав. В 2022 году умер гитарист, один из важных композиторов-аранжировщиков группы David Andersson, и в качестве замены ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ пригласили своего постоянного live-гитариста Simon Johansson (также MEMORY GARDEN, WOLF).

И показывая, что история далека от финала, что есть еще порох и ягоды, драйв и желание выдать что-то знакомое, но не обязательно предсказуемое, пару дней назад группа показала броский боевичок «Spirit Of No Return».

«С одной стороны, это яростный привет из прошлого, с другой — портал в новую эру SOILWORK, которая представит более трэшевый, чем ранее, звук, облаченный в тяжелый метал-костючик», — комментирует Björn, и возьми его тысяча чертей, если врет!

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