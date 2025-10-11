Nick Barker о своем состоянии здоровья: «Грубо говоря, мне нужно дождаться, когда кто-то умрет»

Пару лет назад уже рассказывалось о проблемах со здоровьем, которые переживает Nick Barker. Сколько-то денег собрать удалось — но с тех пор, увы, стало лишь хуже.

«На нынешнем этапе своей жизни и карьеры я продолжаю бороться с почечной недостаточностью, — рассказал легендарный метал-драммер в недавнем интервью, — три раза в неделю приходится проходить диализ, который длится четыре часа за сеанс. Это практически полностью пожрало ритм моей жизни. Я как будто перешел от одного крайнего состояния в другое: раньше, до болезни, постоянно катал туры, каждую неделю встречал в новом городе. Сегодня я, к примеру, в Нью-Йорке, а уже через пару дней — в Сиднее, потом сразу же Амстердам, потом Лондон. Сейчас, когда все ушло, начал больше ценить прошлую жизнь. Я по ней скучаю — и понимаю, что напрасно воспринимал происходящее как должное.

Моя почечная система отказала полностью: это пятая, терминальная стадия недостаточности. С января 2023 я на постоянном гемодиализе, стою в листе ожидания на пересадку. Здесь, в Ванкувере, мою пересадку одобрили, я прошел все анализы, все предварительные проверки, разве что надо еще скинуть лишний вес прежде, чем отправиться на операцию. Там — когда появится донорская почка, — ее, по сути, вживят в одну из моих мертвых почек.

Когда это случится, не знаю. Может, прямо сегодня. А может, через год. Грубо говоря, мне нужно дождаться, когда кто-то умрет.

Я все еще продолжаю играть, не часто, но стараюсь не забрасывать барабаны. Честно, мне не очень интересно репетировать просто для себя, это ужасно скучно. Вот когда приходит гитарист, приносит риффы, идеи, мы джемуем, тогда по-настоящему прет и хочется творить дальше».

Здоровья Нику — будем надеяться, еще где-то когда-то увидим большого Баркера на концертных площадках.

