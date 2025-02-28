Моднейшая группа с женщиной на вокале: SPIRITBOX выпускают второй альбом «Tsunami Sea»

Канадский SPIRITBOX в последние годы достиг невероятных успехов — при том, что в марте у них выходит всего лишь второй студийный альбом. У группы уже две номинации на «Грэмми» (пока не выиграли, а так была бы первая в истории команда-победительница метал-категории с фронтвумен), четыре — на Juno Award, крупнейшие фестивали, международные туры — ну и, в общем, уровень популярности и цитируемости если не JINJER, то уже близко к тому. И судя по тому, что стилистика обеих коллективов пересекается, скоро Татьяна и Courtney LaPlante будут делить один пирожок. (А пока просто выступают периодически вместе на фестах, в feat-качестве.)

Собрался SPIRITBOX в городе Виктория в 2017 году; его костяк — пришедшая из IWRESTLEDABEARONCE семейная пара Mike Stringer (гитара) и Courtney LaPlante (вокал), органично микширующая ангельские поп-песнопения с разными вариациями скрима. Дебютник Eternal Blue производился очень долго, ввиду ковида и общей депрессивной обстановки со студиями и концертами того периода, — но появившись в сентябре 2021-го, вызвал реальный фурор. Вроде бы ничего такого, чего мы еще не слышали, но как вкусно-то, вкусно! — твердили наперебой рецензенты, мировые чарты скрипели и сдавались одним за другим.

И вот уже в статусе моднейшей находки в марте выходит второй диск Tsunami Sea, клипы на песни которого за пару месяцев легко набирают миллионы просмотров. Но, если что, добавим еще немного. Нам же не жалко?..

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