Моднейшая группа с женщиной на вокале: SPIRITBOX выпускают второй альбом «Tsunami Sea»Блог
Канадский SPIRITBOX в последние годы достиг невероятных успехов — при том, что в марте у них выходит всего лишь второй студийный альбом. У группы уже две номинации на «Грэмми» (пока не выиграли, а так была бы первая в истории команда-победительница метал-категории с фронтвумен), четыре — на Juno Award, крупнейшие фестивали, международные туры — ну и, в общем, уровень популярности и цитируемости если не JINJER, то уже близко к тому. И судя по тому, что стилистика обеих коллективов пересекается, скоро Татьяна и Courtney LaPlante будут делить один пирожок. (А пока просто выступают периодически вместе на фестах, в feat-качестве.)
Собрался SPIRITBOX в городе Виктория в 2017 году; его костяк — пришедшая из IWRESTLEDABEARONCE семейная пара Mike Stringer (гитара) и Courtney LaPlante (вокал), органично микширующая ангельские поп-песнопения с разными вариациями скрима. Дебютник Eternal Blue производился очень долго, ввиду ковида и общей депрессивной обстановки со студиями и концертами того периода, — но появившись в сентябре 2021-го, вызвал реальный фурор. Вроде бы ничего такого, чего мы еще не слышали, но как вкусно-то, вкусно! — твердили наперебой рецензенты, мировые чарты скрипели и сдавались одним за другим.
И вот уже в статусе моднейшей находки в марте выходит второй диск Tsunami Sea, клипы на песни которого за пару месяцев легко набирают миллионы просмотров. Но, если что, добавим еще немного. Нам же не жалко?..
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 29
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Моднейшая группа с женщиной на вокале: SPIRITBOX выпускают второй альбом «Tsunami Sea»
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Комментарии
Юрий:
Алексей:
Тварь:
…нынешний Йонсон напоминает четкого пацанчика с семками с этой стрижечкой и в своей дурацкой кЭпке. Абибаса только не хватает……
Джедай Вэнс:
Илюха ноготочки:
Нет.…
Илюха ноготочки:
Юрий:
Сейчас должен заплакать Трамп от этой новости ??? Что то мне подсказывает , что н как и я , впервые слышит о этой группе , и так же как и мне глубоко похер на неё )))…
Тварь:
Мнение Силка понятно, но очень странно читать его от группы, которая как бы не была ранее замечена в политике. Ну или я что-то пропустил?
При этом другие немцы споко�…
Bronco:
Да летел бы сразу на Марс, а то вдруг народ Германии его не спросит и кого-то не того изберет.…
Другой Александр:
ukko написал(а):
И что же уважаемые он не так сказал? А молчать в тряпочку это именно ваша прерогатива впрочем, какие еще права есть у ваты…ах да еще побыть пушеч�…
ukko:
И что же уважаемые он не так сказал? А молчать в тряпочку это именно ваша прерогатива впрочем, какие еще права есть у ваты…ах да еще побыть пушечным мясом…да и то не…
Дед Аким:
BloodJJ написал(а):
Дед Аким написал(а):
Bloody JJ написал(а):
Дед Аким написал(а):
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Не верю.
Ты можешь верить, что Земля квадратная �…
BloodJJ:
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Bloody JJ написал(а):
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