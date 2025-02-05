gojira grammy
05.02.2025

GOJIRA взяли «Грэмми» в номинации «Лучшее метал-выступление»

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Когда спрашивают, кто же станет главной метал-группой планеты, когда METALLICA и другие мощные ветераны уйдут на покой, есть мнение, что… это будет, возможно, GOJIRA. Французы уже сейчас не только хэдлайнерствуют на самых разных фестивалях, но и, фантастически выступив на Олимпиаде, обеспечили себе «Грэмми». Обогнав ту же METALLICA.

Номинанты 67-й премии в самой тяжелой категории «Best Metal Performance» были следующие:

* GOJIRA, MARINA VIOTTI, VICTOR LE MASNE — «Mea Culpa (Ah! Ça Ira!)»
* JUDAS PRIEST – «Crown Of Horns»
* METALLICA — «Screaming Suicide»
* KNOCKED LOOSE (feat. Poppy) — «Suffocate»
* SPIRITBOX — «Cellar Door»

Ну и победила GOJIRA со своей версией революционной темы «Ah! Ça Ira!» в содружестве с оперной певицей Marina Viotti. Обезглавленные королевы, судя по всему, до сих пор неплохо заходят миру.

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1 comment

  • Другой Александр написал(а):

    Фиг знает. Не в курсе как в других местах, в наших краях про Металлику знают все от школоты до пенсов, кроме совсем уж стариков. А про Годзиллу, которая группа, а не монстр, даже далеко не каждый металлер слышал.

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