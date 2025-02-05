GOJIRA взяли «Грэмми» в номинации «Лучшее метал-выступление»Блог
Когда спрашивают, кто же станет главной метал-группой планеты, когда METALLICA и другие мощные ветераны уйдут на покой, есть мнение, что… это будет, возможно, GOJIRA. Французы уже сейчас не только хэдлайнерствуют на самых разных фестивалях, но и, фантастически выступив на Олимпиаде, обеспечили себе «Грэмми». Обогнав ту же METALLICA.
Номинанты 67-й премии в самой тяжелой категории «Best Metal Performance» были следующие:
* GOJIRA, MARINA VIOTTI, VICTOR LE MASNE — «Mea Culpa (Ah! Ça Ira!)»
* JUDAS PRIEST – «Crown Of Horns»
* METALLICA — «Screaming Suicide»
* KNOCKED LOOSE (feat. Poppy) — «Suffocate»
* SPIRITBOX — «Cellar Door»
Ну и победила GOJIRA со своей версией революционной темы «Ah! Ça Ira!» в содружестве с оперной певицей Marina Viotti. Обезглавленные королевы, судя по всему, до сих пор неплохо заходят миру.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 122
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Комментарии
Другой Александр:
Фиг знает. Не в курсе как в других местах, в наших краях про Металлику знают все от школоты до пенсов, кроме совсем уж стариков. А про Годзиллу, которая группа, а не мо�…
Злой читатель:
Другой Александр написал(а):
Злой читатель написал(а):
Другой Александр написал(а):
Щас в загранице вот эта херня стала хитом:
https://lenta.ru/articles/2025/01/17/sigma-boy/
Песня…
Злой читатель:
Volks Wagen написал(а):
Bergrizen
Чому RIP? Всех участников ТЦК переловили?…
Антон:
Норвежская группа NORDJEVEL, один из наиболее примечательных блэк-метал коллективов последнего десятилетия
Твою ж мать, началось утро так началось (впервые о них слы�…
jurgis:
«Nordjevel» (2016) на полке стоит — крепкий релиз/годный проект, ничего особо примечательного(имхо)…
Volks Wagen:
Eum:
Видимо тяжеловато с таким весом по турам гонять, там жирноватые ребята валят. Но играют отличный мелодично-агрессивный блэк.…
Юрий:
Честно сказать , впервые о них услышал ) Прослушал , нормально парни играли , не скажу , что я в восторге от них , но нормально.…
Другой Александр:
Группа норм. Если бы звук погрубее делали, и вокал поядрёнее, например, как у их коллег по опасному бизнесу Nordvrede, то вообще было бы зашибись.…
Другой Александр:
Злой читатель написал(а):
Другой Александр написал(а):
Щас в загранице вот эта херня стала хитом:
https://lenta.ru/articles/2025/01/17/sigma-boy/
Песня, конешн, дуратская детская п�…
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Дед Аким написал:
История, было две русские группы порвавшие (громко сказано) имевшие успех на диком Западе (или мы дикие) Парк Гор…
Злой читатель:
Другой Александр написал(а):
Щас в загранице вот эта херня стала хитом:
https://lenta.ru/articles/2025/01/17/sigma-boy/
Песня, конешн, дуратская детская попса, но, что примечательно, …
Eum:
Фиг знает. Не в курсе как в других местах, в наших краях про Металлику знают все от школоты до пенсов, кроме совсем уж стариков. А про Годзиллу, которая группа, а не монстр, даже далеко не каждый металлер слышал.