Интервью с BESEECH. «Теперь мы точно вернулись»

Мы здесь уже отмечали возвращение к жизни группы BESEECH. Их первый за десять лет альбом с ретроспективным названием Future Present Past появится в августе, а потом… а что, собственно, в планах? Я списалась с вокалистом команды Erik Molarin — и, собственно, вот наше небольшое интервью. О будущем, настоящем и прошлом — все как и заявлено в заголовке.

Время утекает пугающе быстро: кажется, ваш камбэк-альбом My Darkness, Darkness вышел буквально вчера, но на деле прошло целое десятилетие перед появлением нового сингла. Что у вас происходило в течение этого периода?

В жизни — самое разное, масса событий. Но если говорить о BESEECH как о группе — не так уж и много. My Darkness, Darkness был отличным альбомом, но, похоже, смена участников и отсутствие концертов немного затормозили развитие. Звучит грустновато, но у каждого были свои личные обстоятельства, которые помешали двигаться дальше.

Можем ли мы сегодня рассчитывать, что BESEECH задержатся надолго?

Да. Теперь мы точно вернулись — с Лоттой и мной на вокале. И с составом, очень близким к тому, что был на Souls Highway, Drama и Sunless Days. Когда мы снова оказались вместе в студии, все встало на свои места, как будто никуда и не разбегались. И какой же чудесный альбом у нас получился! Не думаю, что я когда-либо ранее, записывая альбом, был настолько доволен результатом. Мы уловили самую суть того, что любим в BESEECH — меланхолию и тьму. Но также с легким проблеском надежды. Два выпущенных сингла намекают на разнообразие, которым будет отмечен альбом, но про сюрпризы не буду. Иначе какой это сюрприз.

Какой вы сегодня видите свою аудиторию? Есть ли интерес со стороны молодежи, или ядро фан-базы все-таки составляют те, кто помнит эпоху ..from a Bleeding Heart? И судя по стримингу и соцсетям, какие страны поддерживают вас больше всего?

У нас до сих пор много давних поклонников, и это приятно. Но также заметно, что BESEECH открывает для себя и новое поколение, особенно в Латинской Америке. Мексика активно поддерживает нас еще со времен Drama, а ныне большую активность также проявляют Бразилия и Чили. Если смотреть на стриминговые сервисы вроде Spotify, следом идут США и ряд европейских стран.

Продвигая предыдущий альбом, вы восторженно отзывались о «свежей крови» в воплощении вокалистки Angelina Söder. Однако теперь мы наблюдаем возвращение Лотты. С классическим составом работать проще, или просто что-то не сложилось с Анджелиной?

Честно говоря, я никогда не встречал Анджелину лично. Думаю, у нее отличный голос. Так что… дело не в ней. Просто возрождая группу заново, на этот раз мы захотели максимально приблизиться к эпохе BESEECH начала 2000-х. При этом никакой вражды между нынешним и прошлыми составами нет — мы относимся ко всем с большим уважением.

Переслушиваешь ли иногда старые релизы? Какие эмоции они вызывают спустя столько лет?

Как раз недавно было такое! Пару выходных назад мы собрались на репетиции перед подступающими концертами. Поболтали, выпили кофе, подключили аппаратуру и решили начать с песни «Drama». Услышав интро, я ощутил, будто закутался в теплый, немного сентиментальный кокон. Это было похоже на возвращение домой.

Сейчас мы как раз выбираем песни для концертов, переслушиваем весь наш каталог — и, знаете, некоторые треки до сих пор звучат «правильно». Осталось только сформировать сет-листы, объединив это чувство с пожеланиями фанатов.

Если бы вы могли магически вернуться на 20 лет назад — сделали бы что-то иначе?

Нет. Прошлое сформировало настоящее и приведет к правильному будущему. В конечном итоге.

Как выглядит ваша повседневная жизнь вне BESEECH? Насколько я знаю, Manne и Christian активно заняты музыкой и студийной работой — а остальные?

У всех у нас в большей или меньшей степени обычная работа. А Christian и Manne, как ты и сказала, владеют студией Studiomega, где записывались такие группы, как ARCH ENEMY, TIAMAT, KREATOR, LAKE OF TEARS, KATATONIA — и многие другие.

Немного оффтоп, но фанатам точно будет интересно: Christian и Manne, помимо прочего, играли в CEMETARY. Правда ли, что Mathias Lodmalm тоже подумывает о возвращении? Слышно что-либо об этом?

Я ничего подобного не слышал.

Какую музыку вы сами слушаете сейчас? Случались ли в последние годы открытия — артисты или альбомы, которые действительно впечатлили?

Сложный вопрос. Я слушаю самую разную музыку, как бы банально не прозвучало. Просто поводы разные. Иногда ностальгирую и включаю панк-рок своей юности, типа NOFX. Иногда слушаю музыку ради продакшена и композиторских решений — например, шведскую группу KENT. Также слушаю испанскую музыку, вроде HEROES DEL SILENCIO — это помогает прорабатывать и улучшать мой испанский. А иногда, скажем, THE BEATLES — что вообще вне всех времен.

Также я много слушаю локальные группы из моего региона — к примеру, ANTIMERE, INDUSTRIAL PUKE и SVARTA SANNINGAR.

И напоследок — творческое задание: если б вам нужно было написать короткий промо-текст для нового альбома людям, которые никогда не слышали BESEECH, — что бы это было? Буквально 2–3 предложения.

Если вы в депрессии или жаждете в нее погрузиться — вам сюда. Мы проведем вас сквозь Тьму, вооружившись тяжелыми риффами и тонко продуманными мелодиями, чтобы вы увидели меланхолический проблеск света тем, где кончается Ночь.

