09.03.2026

Радио ностальжи: новинки BESEECH и HEAVENWOOD

Для тех, кто хочет почувствовать себя старым: две группы из 90-х, с пиком активной карьеры в начале нулевых — и последними полноформатниками, датируемыми 2016-м годом. В 2026-м напомнили о себе шведский готик-метал-рок коллектив BESEECH и португальский готик-метал проект HEAVENWOOD (с тем, правда, нюансом, что лидер последнего Ricardo Dias в последние пару лет синглы выдавал регулярно).

Так что для ненавязчивого мартовского настроения, ностальгии ради, вполне можно послушать! А кому понравится сингл BESEECH (заметьте, кстати: при всех переменах звука голоса звучат совершенно как 25 лет назад!), хорошая новость: в этом году последует полноценный альбом.

