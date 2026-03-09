Радио ностальжи: новинки BESEECH и HEAVENWOOD

Радио ностальжи: новинки BESEECH и HEAVENWOODНовинки и новости
Для тех, кто хочет почувствовать себя старым: две группы из 90-х, с пиком активной карьеры в начале нулевых — и последними полноформатниками, датируемыми 2016-м годом. В 2026-м напомнили о себе шведский готик-
метал-рок коллектив BESEECH и португальский готик-метал проект HEAVENWOOD (с тем, правда, нюансом, что лидер последнего Ricardo Dias в последние пару лет синглы выдавал регулярно).
Так что для ненавязчивого мартовского настроения, ностальгии ради, вполне можно послушать! А кому понравится сингл BESEECH (заметьте, кстати: при всех переменах звука голоса звучат совершенно как 25 лет назад!), хорошая новость: в этом году последует полноценный альбом.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 44
Комментарии
Немарачеченец:
Чайхана написал(а):
Абигор и Кассир за ТРУ готовы были рвать
https://i.ibb.co/gZjFNZLv/photo-2026-03-09-21-40-44.jpg
Не раз бывало что А и К, закрывали Яму последние. Все расходились,…
Anastasiya:
seinaruxtsuki написал(а):
И что куда интереснее, новая песня «Boundless Space» цепляет сильнее, чем весь альбом 2016 года. Если тебе такое интересно — пробей тему.
Все буде…
Дружище Христос:
seinaruxtsuki:
Первый альбом очень понравился. Второй — меньше. EP с каверами очень хороший) А вот эта песня — зашла. Появилась надежда, что третий альбом будет не хуже первого. Спаси�…
Другой Александо:
D. написал:
…разожгли мой конфликт с Плэйгом.
У меня тоже с ним конфликт был. Он на меня обиделся, за то что я раскритиковал творчество их издателя Мёбиуса. �…
Чайхана:
Ч8ЙХ8НА написал(а):
Абигор и Кассир за ТРУ готовы были рвать
https://i.ibb.co/gZjFNZLv/photo-2026-03-09-21-40-44.jpg…
Ч8ЙХ8НА:
А помните, как Абигор и Кассир за ТРУ готовы были рвать и кромсать?) А сейчас на Яме Олд Батур репает))…
Nokt:
Чайхана написал(а):
тут все просто. ты такая же проходная маромойка как и деофуфло.
любая твоя движуха не соберет сотку каментов. вот ты тут и пасешься руки погр�…
Чайхана:
Nokt написал(а):
А чытаць, і нават каменціць я магу што хачу і дзе хачу.
І абмяркоўванне маёй знешнасці ці асабістага жыцця з гэтым нічога не зробіць.
тут все п�…
Nokt:
Паша написал(а):
Nokt написал(а):
Калі ласка, працягвайце! Я ўжо тыдзень адарвацца не магу.
Што інтэрв’ю, што каменты — шэдэўральна
Катя, будь добра — съеби, пож�…
Зануда:
Ну, аддиктивным натурам надо что-то, к чему привязаться, бывшие алкаши или наркоманы часто выбирают религию как замену наркотику. Хз, если ему так лучше, то и ок. Груп…
Бабка Кима:
saenko написал(а):
Бабка Кима написал(а):
А ты не хами даме, плебей.
У нее хотя бы сиськи красивые, а ты чего в жизни добился? Говнарь старый!
Ты ее ебарь, тот скуфа�…
saenko:
Бабка Кима написал(а):
А ты не хами даме, плебей.
У нее хотя бы сиськи красивые, а ты чего в жизни добился? Говнарь старый!
Ты ее ебарь, тот скуфарь с туловище�…
Добавить комментарий