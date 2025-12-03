Человек в трусиках все. SPASM уходят со сцены

Чудовищная потеря для грайнд-сцены: чехи SPASM объявили о завершении своей головокружительной карьеры, а значит, никаких больше манкини ядовитого цвета, «drum ‘n’ bass gigolo goregrind» (как они сами называли свой стиль) и единственной редкой метал-группы, в которой никогда не было гитариста.

«Дорогие братья, сестры и фанаты SPASM. У всего есть начало и у всего есть конец. Не думали, что когда-то придется это говорить, но… что ж. Такой день пришел, и хотим поблагодарить всех, кто принял участие в нашем большом путешествии. Было охренительно. Было круто со всеми вами. Решение завершить историю группы не было спонтанным: мы тщательно все обдумали и пришли к выводу, что, по сути, больше нечего предложить ни на музыкальном, ни на личном уровне. Посему после 25 лет существования SPASM уходит со сцены — с поднятой головой и безо всякого стыда за проделанную работу. Пускай на наше место придут другие».

