Человек в трусиках все. SPASM уходят со сценыБлог
Чудовищная потеря для грайнд-сцены: чехи SPASM объявили о завершении своей головокружительной карьеры, а значит, никаких больше манкини ядовитого цвета, «drum ‘n’ bass gigolo goregrind» (как они сами называли свой стиль) и
единственной редкой метал-группы, в которой никогда не было гитариста.
«Дорогие братья, сестры и фанаты SPASM. У всего есть начало и у всего есть конец. Не думали, что когда-то придется это говорить, но… что ж. Такой день пришел, и хотим поблагодарить всех, кто принял участие в нашем большом путешествии. Было охренительно. Было круто со всеми вами. Решение завершить историю группы не было спонтанным: мы тщательно все обдумали и пришли к выводу, что, по сути, больше нечего предложить ни на музыкальном, ни на личном уровне. Посему после 25 лет существования SPASM уходит со сцены — с поднятой головой и безо всякого стыда за проделанную работу. Пускай на наше место придут другие».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 52
Читайте также:
Обновления
-
Человек в трусиках все. SPASM уходят со сцены
-
THE CROWN объявили прощальный тур
-
Бывшие участники CRADLE OF FILTH подали в суд на Дэни. Причем в Аризоне
-
Billy Corgan, SMASHING PUMPKINS: «После THE BEATLES самая влиятельная рок-группа 20 века — это…»
-
Alissa White-Gluz ушла из ARCH ENEMY
-
Очень грустная история. Как вокалист AMERICAN HEAD CHARGE стал бомжом
-
Интервью. Keijo Niinimaa, ROTTEN SOUND: «Ультраправые партии пытаются ‘отполировать дерьмо’, чтоб люди думали, что это и есть свобода слова»
-
История о пропавших музыкантах — не фейк, а величайший социальный блэк-метал эксперимент!
-
Опрос: 70% меломанов предпочтут хороший концерт хорошему сексу
-
Snorre W. Ruch (THORNS) и General Gribbsphiiser (SLAGMAUR) пропали в норвежских горах. Upd: фейк
Комментарии
Камерад Шайтан:
«фред(задрот)гитарист» наверняка впечатлится такой «техничностью уровня сверхточного часового механизм»…
Ых:
Не обидно. Меня обидеть невозможно.
Да и гуглил я 5 секунд. Но 10 евро, если кто даст — возьму )))
Если коротко, концерт начался с задержкой в 2 часа, и закончиться он дол…
Anastasiya:
b4w написал(а):
Зачем нужен басист, если у вас гитары в drop A?
В составе он вообще-то есть, просто не пользуются. И в FALLUJAH есть.…
b4w:
b4w:
Ігор:
Другой Александр:
Clandestine Blaze — Consecration of The Blood
Проект довольно известный, на всяк случай уточню, что исполняет традиционную блэкуху. Думового налёта в музле стало ещё больше. Местами на…
Другой Александр:
Писюн с глазами написал:
Ых написал:
Update. Нагуглил причину срыва выступления CRYPTOPSY в Дели.
Ну… Даже я, два года проработав в Дели с индийцами и относительно н…
Писюн с глазами:
Ых написал(а):
Update. Нагуглил причину срыва выступления CRYPTOPSY в Дели.
Ну… Даже я, два года проработав в Дели с индийцами и относительно неплохо их знающий — ве�…
Ых:
Update. Нагуглил причину срыва выступления CRYPTOPSY в Дели.
Ну… Даже я, два года проработав в Дели с индийцами и относительно неплохо их знающий — весьма удивился.
Одним …
Ых:
Алесь написал(а):
У вас — это где географически?
Таиланд.
Сюда на концерт приехал даже один русский мужик, сваливший пару лет назад во Вьетнам.
И другие люд…
kvltist:
Мячеслав:
Мда
Помню какой восторг был, когда услышал sagas, хотя и не являюсь поклонником данного стиля. Невероятно талантливо и «за живое». Непонятно, как так растут и прогресси…
Добавить комментарий