BLOOD RED THRONE лишним не бывает. На подходе альбом группы «Siltskin»Новинки и новости
Пока отдельные коллективы мучительно рожают по диску в десятилетие, норвежский BLOOD RED THRONE с годами, кажется, только усиливается — и, главное, не дает повода думать, будто мужички исписались. Возможно, стараются сделать побольше, пока позволяют физические кондиции (одному из основателей команды, драммеру Freddy Bolsø, в следующем году будет 53 — что не критично, но все-таки), а возможно, просто прет. А мы и рады.
Итак, в декабре выходит двенадцатый полноформатник группы Siltskin, и, как нам обещают, будет еще быстрее, мощнее, мелодичнее и одновременно тяжелее, чем когда-либо. Не самая, безусловно, оригинальная реклама, однако вышедшие синглы должны говорить громче лозунгов.
Вкратце: психически неуравновешенная барышня из тусовки раздула скандал, что он якобы над ней издевался. Что Роб не имел с ней личных дел, подтвердили все, в том чис�…
Вкратце: психически неуравновешенная барышня из тусовки раздула скандал, что он якобы над ней издевался. Что Роб не имел с ней личных дел, подтвердили все, в том числе его бывшая жена Ирина, которая на эту барышню подала в суд за клевету. Но «каннибалы» по неведомой причине официальных заявлений не делали, а просто взяли в тур другого гитариста. Что там будет в группе дальше, непонятно.
Я писала на эту тему у себя на американском сайте (https://metalgigs.us/allegations-of-abuse-surface-against-cannibal-corpse-guitarist-rob-barrett/, https://metalgigs.us/update-questions-emerge-around-allegations-made-against-rob-barrett/), сразу много народа отозвалось в личку, написала пару писем бывшая Роба (заодно скинула скриншот своего обращения к юристам), плюс еще разные музыканты, которые просили имен не светить, и все как один подтвердили: все, что говорила та девка, — ее личная шизофрения. И что Роб по жизни, может, и не ангел, но это все неправда.
