Blood Red Throne
24.11.2025

BLOOD RED THRONE лишним не бывает. На подходе альбом группы «Siltskin»

Пока отдельные коллективы мучительно рожают по диску в десятилетие, норвежский BLOOD RED THRONE с годами, кажется, только усиливается — и, главное, не дает повода думать, будто мужички исписались. Возможно, стараются сделать побольше, пока позволяют физические кондиции (одному из основателей команды, драммеру Freddy Bolsø, в следующем году будет 53 — что не критично, но все-таки), а возможно, просто прет. А мы и рады.

Итак, в декабре выходит двенадцатый полноформатник группы Siltskin, и, как нам обещают, будет еще быстрее, мощнее, мелодичнее и одновременно тяжелее, чем когда-либо. Не самая, безусловно, оригинальная реклама, однако вышедшие синглы должны говорить громче лозунгов.

Количество просмотров: 215

7 комментариев

  • Merzbow написал(а):

    Извини за оффтоп, Настя. Что там насчёт Каннибальского Роба Баррета?
    Сядет или нет?
    Что то место гитаристов у них проклятое какое-то.

    >>>
  • Metaller555 написал(а):

    А что Баррет уже учудил?

    >>>
  • Merzbow написал(а):

    Metaller555 написал(а):
    А что Баррет уже учудил?
    Ну он там с женой своей бабу кошмарил. Она заяву накатала.

    >>>
  • Anastasiya написал(а):

    Вкратце: психически неуравновешенная барышня из тусовки раздула скандал, что он якобы над ней издевался. Что Роб не имел с ней личных дел, подтвердили все, в том числе его бывшая жена Ирина, которая на эту барышню подала в суд за клевету. Но «каннибалы» по неведомой причине официальных заявлений не делали, а просто взяли в тур другого гитариста. Что там будет в группе дальше, непонятно.

    Я писала на эту тему у себя на американском сайте (https://metalgigs.us/allegations-of-abuse-surface-against-cannibal-corpse-guitarist-rob-barrett/, https://metalgigs.us/update-questions-emerge-around-allegations-made-against-rob-barrett/), сразу много народа отозвалось в личку, написала пару писем бывшая Роба (заодно скинула скриншот своего обращения к юристам), плюс еще разные музыканты, которые просили имен не светить, и все как один подтвердили: все, что говорила та девка, — ее личная шизофрения. И что Роб по жизни, может, и не ангел, но это все неправда.

    >>>
  • Юридическое ебало написал(а):

    А ничо тот факт што этот ваш Сид Барет играет в группе Каннибальный Труп хороший человек не будет играть в группе Канниибальный Труп.
    Щначит веновен.

    >>>
  • Другой Александр написал(а):

    Юридическое ебало написал(а):
    А ничо тот факт што этот ваш Сид Барет играет в группе Каннибальный Труп хороший человек не будет играть в группе Канниибальный Труп.
    Щначит веновен.

    А ещё хороший человек не будет читать сайт, название которого переводя буквально можно понять как «удар насмерть»))) или что-то вроде этогоhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

    >>>
  • Юридическое ебало написал(а):

    Другой Александр написал(а):
    Юридическое ебало написал(а):
    А ничо тот факт што этот ваш Сид Барет играет в группе Каннибальный Труп хороший человек не будет играть в группе Канниибальный Труп.
    Щначит веновен.

    А ещё хороший человек не будет читать сайт, название которого переводя буквально можно понять как «удар насмерть»))) или что-то вроде этого
    Ебаный-бобаный, тут ты меня уделал, я ретируюсь https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif

    >>>

