«Я вошел в жанр, когда он был экстремальной музыкой под черным знаменем: каждый сам заполнял его пустоту содержанием». Альбом оккультного проекта BLACKNESS «Crossing The Abyss»

И еще один блэк-металлический релиз из серии «из не отслушанного в 2025-м»: концептуальный, гипнотический, оккультный проект из Беларуси (изначально; ныне — международный) под названием BLACKNESS с альбомом Crossing The Abyss. Не только музыка, но целый визуально-идейный эзотерический портал, в который без проводника, похоже, и не проникнуть. Мастермайнд BLACKNESS Damnatus (помимо которого задействованы такие небезызвестные персонажи, как Daemethar — гитара, аранжировки, также VOX MORTUIS, WOODLAND HAZE, экс-PODYCH NAVALNICY, экс-WASTELAND OF REALITY; литовец Heyatha — клавишные, также NAHASH; Ян Аладов — барабаны, примерно во всех беларуских группах) выступил таким проводником, рассказав, что нужно знать о Черноте. Для начала.

«Начало BLACKNESS – это конец Золотого века Black Metal 90-х, в котором он еще оставался редким андеграундом и стремился выразить Черноту посредством музыки, слова, образа и действия. Он нес идею, благодаря которой выделился в отдельный жанр, поэтому понимался как практика ее вопрошания и осуществления. Я находил в нем направление концептуального искусства, которое требовало оригинального видения и выражения. Чтобы его достичь, в качестве формы инициации было выбрано имя BLACKNESS. Это был жест, обращенный за предел, – к данности до начала и после конца всего – дабы получить квинтэссенцию, без которой искусство под черным знаком, казалось, не имеет смысла.

Жанр культивировал истинность и мизантропию, поэтому проект не преследовал публичных целей – до недавнего времени все его наследие существовало лишь в черновых записях. Некоторые из них когда-то выпускались андеграундными лейблами, но это был неформат, отмечающий истоки и вехи. Он содержал основу для будущего релиза, которая зрела во времени и получила свое воплощение в настоящем. Такой подход позволил своевременно зафиксировать аутентичный материал и увековечить его в современном качестве.

Проект проявлялся спонтанно – из глубокого сна – и стремился по своим правилам к своим собственным горизонтам. Моим замыслом было соединить в нем музыку и философию, чем и обусловлена его феноменальная выдержка. В отличие от музыки, сочинить которую возможно и в юности, концептуальное видение требует интеллектуальной зрелости. Когда я подошел к этой черте, фрагменты сложились в целое – BLACKNESS Crossing The Abyss.

Физическая реализация Черноты – сюжет эсхатологический, отчего выход на свет этого произведения на всех этапах сталкивался с сопротивлением среды. Рушились планы, менялись составы, срывались контракты, закрывались лейблы, отказывали в промоции самые известные площадки – реализацию проваливали едва ли не все, на кого было возможно рассчитывать.

Война убила репутацию нашей страны происхождения – вследствие изменившейся конъюнктуры многие не желали иметь с нами дело. В этой ситуации некоторые наши проекты увлеклись мимикрией и стали представлять другие страны, но лишь обнажили свою неуместность – культуру без корня не ценит никто. BLACKNESS принял этот вызов в наихудшее время, поэтому все, кто взял ответственность за выход проекта – это лучшие лейблы планеты. Сломить сопротивление удалось немецкому Darker than Black, который выпустил альбом на кассетах, американский Final Agony – на дисках, а испанский Poisonous Sorcery – на винилах».

О символике

«Это символ пересечения Бездны, который графически выражает название альбома. Так в оккультной традиции Запада называется ключевая операция. Она подразумевает революцию внутренней сущности, которая требует навсегда отринуть все, что у человека есть и чем он является. В ее основе – роковая встреча с распадом, в который следует ринуться и достичь Черноты – другого края Бездны, к которому придет каждый смертный и весь универсум в конце манифестации.

Я вопрошал символ этого перехода, чтобы выразить эту операцию в простом и универсальном ключе. Подходящей символики в традиции не было, поэтому я хотел ее получить. Ответ пришел спонтанно, когда я изучал «Химическую Базилику» Освальда Кролла – алхимика эпохи Возрождения. В ней были знаки, среди которых мое внимание привлекли герметические символы кальция и спирта, которые внезапно сошлись в одном.

Это визионерская символика, в которой форма – это содержание. Spiritus отражает выделение Духа из восходящих и нисходящих процессов, возникающих в результате нагрева и возгонки вина – крови жизни. Calx – основной элемент костной ткани и золы – сочетает тяготение к низу с обращенностью к вечности. Их соединение дает кальцинацию Духа – герметико-философское видение пересечения Бездны. Эти ключи позволяют самостоятельно постигать этот символ через транс и гнозис.

Важно понимать, что получение собственной уникальной и оригинальной символики, концептуально наполненной, интуитивно уловимой и эстетичной – это древнейшее искусство, в котором давно исчерпан горизонт простых решений. От этого проявление этого символа – большая удача, которая имеет, возможно, еще большее значение, нежели все остальное. Я знаю, что этот символ неизбежно будет жить своей жизнью – это мой личный вклад в оккультную традицию Запада и символику жанра».

О блэк-метале

«Я вошел в жанр, когда он был экстремальной музыкой под черным знаменем: каждый сам заполнял его пустоту содержанием, чему я и следовал. Никто не стремился никому подражать. На этом пути у меня постепенно сложились собственные интересы, исследования и результаты, которые я и представил.

В своем подходе я опирался на язык герметической, алхимической и каббалистической символической философии, поскольку он адекватен реальности, познанию и искусству. Этот язык – один из возможных, однако его преимущество состоит в том, что символы способны играть смыслами, раскрываясь глубже и глубже от плана к плану, пока не исчерпаются окончательно. Выбор проблематики обусловлен тем, что пересечение Бездны является введением или инициацией в Черноту, что отражает смысл и назначение жанра в самом крайнем, предельном и возвышенном виде. Эта операция считалась тайной даже в самых продвинутых оккультных течениях, поэтому я хотел ее обнажить.

В ходе этой работы я создал герметическую поэзию, сюжеты которой отображают аспекты операции – очищение в земле (Vitriol), отделение духа от плоти (Alembic), триумф духа над пропастью (Ithyphallus), принятие смерти (Nigredo), переход к вечности (Albedo), аннигиляцию онтологии (Crossing the Abyss) и великий отдых (Otium Magnum).

К каждому тексту я создал эскизы в стилистике масонских табелей, которые предназначены для постижения аспектов инициации. Yulia Fnoyn претворила их в безупречные по выразительности картины».

О Niemaracz

«В юношестве я был сподвижником жанра и желал его проявления в нашей локализации. В лучшие времена 90-х в столице он пребывал в зачаточном состоянии, а с мейнстримом 2000-х имел все шансы развиться без идейной основы. Чтобы этого не случилось, я, как и некоторые другие, связывался и связывал тех, кого это могло касаться. Формат обладал актуальной информацией, объединял людей и проекты, развивал свою репетиционную и студийную базу, проводил музыкальные мероприятия и пр. Кроме того, он отвечал за инструментальное исполнение и реализацию BLACKNESS, отчего пользовался моей поддержкой и расположением.

Несмотря на все возможности, конца и края его работе не было порядка десятилетия и не предвиделось. От проявления BLACKNESS – старейшего сохранившегося представителя жанра из оригинального формата – другие его участники обнажались ниже рангом, поэтому убить проект стало в их интересах. Я порвал со всеми, кто работал на провал и этому потворствовал, собрал актуальный состав и скоротечно пришел к результату. За это среда подвергла меня остракизму, что разрушило наше внутреннее единство и привело формат к закрытию. Несмотря на все обстоятельства, за две декады в его рамках было многое сделано – мы имплементировали локально андеграундную традицию».

А теперь слушаем!

<a href="https://blackness.bandcamp.com/album/crossing-the-abyss">Crossing the Abyss by Blackness</a>

