in the woods
18.01.2025

Хит на выходные. Новая тема IN THE WOODS… «A Misrepresentation Of I»

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«2024 выдался для нас тихим, так что просто не терпится показать вам, что заготовлено на 2025-й», — писали IN THE WOODS… в начале года, а пару дней назад выложили сингл «A Misrepresentation Of I» из будущего, седьмого по счету студийного альбома Otra. Снова другие, обновленные; с невероятно хитовой гладкой воздушной мелодией — из числа тех, что, услышав один раз, крутишь в голове полдня.

Многим в ней послышался AMORPHIS — хотя по мне, наверное, рядом ходил где-то CEMETARY (так, кстати, ничем и не разродившийся до сих пор).

«Это наша попытка сделать что-то необычное музыкально, не характерное для IN THE WOODS…, но все-таки несущее характерный фирменный отпечаток. Таким мы видим свое будущее: нечто мелодичное, красивое, но в то же время достаточно тяжелое».

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1 comment

  • ratfred написал(а):

    Одной из первых первых моих записей был их дебютник 95го. Мне кажется Аморфис и иже с ними постоянно шатаются где то рядом, но «характерный фирменный отпечаток» IN THE WOODS … это, не знаю как сказать … чертово клеймо )))

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