Хит на выходные. Новая тема IN THE WOODS… «A Misrepresentation Of I»Новинки и новости
«2024 выдался для нас тихим, так что просто не терпится показать вам, что заготовлено на 2025-й», — писали IN THE WOODS… в начале года, а пару дней назад выложили сингл «A Misrepresentation Of I» из будущего, седьмого по счету студийного альбома Otra. Снова другие, обновленные; с невероятно хитовой гладкой воздушной мелодией — из числа тех, что, услышав один раз, крутишь в голове полдня.
Многим в ней послышался AMORPHIS — хотя по мне, наверное, рядом ходил где-то CEMETARY (так, кстати, ничем и не разродившийся до сих пор).
«Это наша попытка сделать что-то необычное музыкально, не характерное для IN THE WOODS…, но все-таки несущее характерный фирменный отпечаток. Таким мы видим свое будущее: нечто мелодичное, красивое, но в то же время достаточно тяжелое».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 149
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Комментарии
ratfred:
Одной из первых первых моих записей был их дебютник 95го. Мне кажется Аморфис и иже с ними постоянно шатаются где то рядом, но «характерный фирменный отпечаток» IN THE WOO…
Zan:
Ігор написал(а):
Дважды слушал новый альбом шведов,и оба раза я остался разочарован.Есть все их полноформатники на cd,начиная с The Gallery,и похоже,здесь я обойдусь …
Зрители:
Илона написал(а):
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Черноярец:
Другой Александр написал(а):
Черноярец написал:
Пламенный привет тем девяти меломанам, что проголосовали за DARKSPACE! Эти люди действительно шарят в экстремальн…
Другой Александр:
Черноярец написал:
Пламенный привет тем девяти меломанам, что проголосовали за DARKSPACE! Эти люди действительно шарят в экстремальном блэке)
Если Даркспейс �…
Юрий:
Занялся своим здоровьем , пью только медицинский спирт , и закусываю его исключительно докторской колбасой , странно , но здоровье ухудшается .…
nihildrive:
DC:
Ігор:
Дважды слушал новый альбом шведов,и оба раза я остался разочарован.Есть все их полноформатники на cd,начиная с The Gallery,и похоже,здесь я обойдусь без покупки данного д�…
Илона:
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40PT:
Anastasiya написал(а):
Собственно, вот: https://www.youtube.com/watch?v=cRd-7LcK7OE
шчыра кажучы, не зайшло.…
Gennadius777:
кукусик:
Обложка как бэ намекает)))
https://osatski.livejournal.com/2296.html…
Одной из первых первых моих записей был их дебютник 95го. Мне кажется Аморфис и иже с ними постоянно шатаются где то рядом, но «характерный фирменный отпечаток» IN THE WOODS … это, не знаю как сказать … чертово клеймо )))