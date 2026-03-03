William Shatner (Капитан Кирк из «Звездного пути») пишет хэви-метал альбом

William Shatner (Капитан Кирк из «Звездного пути») пишет хэви-метал альбомБлог
Актер William Shatner (помимо прочих ролей, Капитан Кирк из «Star Trek»), которому в конце марта исполнится 94 года, не только отказывается стареть — и выглядит лет на двадцать пять моложе, чем есть, — но и, кажется, только усиливается. Когда дядьке исполнилось 90, он стал одним из членов экипажа суборбитального корабля New Shepard компании Blue Origin и слетал в настоящий космос (став самым пожилым человеком, которому это удалось), а теперь решил осуществить еще одну мечту: записать хэви-метал альбом (в 2013-м, к слову, он выпускал прог-рок). В этом ветерану помогут ребята уровня Zakk Wylde, Ritchie Blackmore и Henry Rollins.
«Метал для меня всегда был той областью, где воображение обретает громкость. Будущий диск, надо которым я работаю, — это коллективное усилие, где каждый участник принесет в общий котел свою страсть, свою виртуозность, свой внутренний хаос. Я выбрал тех, кому точно есть, что сказать, — ибо метал, считаю, требует честности.
Я прожил долгую жизнь, исследуя выдумки и реальность. А сейчас готов ступить в новое неизведанное, представив как новые темы, так и кавера групп JUDAS PRIEST, BLACK SABBATH и IRON MAIDEN. Выйдет релиз, предположительно, уже в этом году».
Не знаю, будет ли кто здесь это слушать, но в принципе здорово, когда в людях столько жизнелюбия и желания творить.
