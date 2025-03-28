The Sex Pistols Giuseppi Crac
28.03.2025

«Всем сейчас нужна эта группа!» SEX PISTOLS возвращаются с концертами

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Анонсы концертов SEX PISTOLS могут вызвать вопрос: «Да господи, какой на дворе год???», зато не вызывают сомнений, что именно они собрались играть. В дискографии легендарных дедов ровно один студийный альбом. Зато безо всяких вопросов полностью легендарный!

Музыкантам сейчас около 70, John Lydon давно не с ними и презрительно называет все потенциальные концертные планы SP «караоке». Так что в роли фронтмена числится британский парень Frank Carter. И буквально пару дней назад состоялось шоу в Лондоне.

Lydon: «Я в шоке, это просто жуть. Они как будто взяли в аренду марионетку. Очень посредственный результат».

Этой же осенью SEX PISTOLS в том же виде (с Картером) собираются в тур по США. «Нам кажется, сейчас всем нужна эту группа! Миру она нужна. А уж особенно Америке.

В конце концов, мы сейчас переживаем тяжкие, по-настоящему сложные времена. И людям как никогда необходим панк с его энергетикой: прийти, устроить вентилятор из волосни, расслабиться и получить удовольствие!»

Хотели бы посмотреть?..

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1 comment

  • Юрий написал(а):

    Я бы не хотел (( В оригинальном составе и то вряд ли , панк в исполнении стариков из которых сыпется песок …. ну такое себе , а уж тут от группы одно название осталось , по сути. Панк рок это дело молодых , на сцене должен быть драйв , а не потуги !

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