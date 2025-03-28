«Всем сейчас нужна эта группа!» SEX PISTOLS возвращаются с концертамиБлог
Анонсы концертов SEX PISTOLS могут вызвать вопрос: «Да господи, какой на дворе год???», зато не вызывают сомнений, что именно они собрались играть. В дискографии легендарных дедов ровно один студийный альбом. Зато безо всяких вопросов полностью легендарный!
Музыкантам сейчас около 70, John Lydon давно не с ними и презрительно называет все потенциальные концертные планы SP «караоке». Так что в роли фронтмена числится британский парень Frank Carter. И буквально пару дней назад состоялось шоу в Лондоне.
Lydon: «Я в шоке, это просто жуть. Они как будто взяли в аренду марионетку. Очень посредственный результат».
Этой же осенью SEX PISTOLS в том же виде (с Картером) собираются в тур по США. «Нам кажется, сейчас всем нужна эту группа! Миру она нужна. А уж особенно Америке.
В конце концов, мы сейчас переживаем тяжкие, по-настоящему сложные времена. И людям как никогда необходим панк с его энергетикой: прийти, устроить вентилятор из волосни, расслабиться и получить удовольствие!»
Хотели бы посмотреть?..
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 235
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«Всем сейчас нужна эта группа!» SEX PISTOLS возвращаются с концертами
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Комментарии
Юрий:
Я бы не хотел (( В оригинальном составе и то вряд ли , панк в исполнении стариков из которых сыпется песок …. ну такое себе , а уж тут от группы одно название осталось , …
Sickofitall:
Metaller555 написал(а):
Hate — это альбомы с 2005 по 2015 года. Тогда мыло круто. А сейчас, к сожалению, скатились к какой-то блекодезо жвачке… И новая песня, к сожалению, эт…
Писюн c глазами:
Писюн c глазами:
Нормальный такой шок-рок. Есть даже хитовые песенки, в основном из позднего творчества. Сравнения с говнокороозией, по-моему, неуместны.…
Алунка:
Алунка:
по описанию думал трэш и пздц. включил клипы, ребята получше некоторых «мэтров» будут.…
Чорны:
Metaller555:
Hate — это альбомы с 2005 по 2015 года. Тогда мыло круто. А сейчас, к сожалению, скатились к какой-то блекодезо жвачке… И новая песня, к сожалению, это подтверждает.…
Юрий:
Реально не дурно . С удовольствием послушал бы альбом , если всё в таком духе будет. Талантливый человек , талантлив во всём (с)…
Юрий:
Сплошные понты в комментах , невписуемые музыкальные критики и супер — пупер музыканты отписались , браво )) А по факту эти дядьки играют не хуже сотен хвалёных груп…
Христос Не Воскрес:
Дружище Христос написал(а):
jurgai написал(а):
jurgis написал(а):
спасибо, нафих надо
Ещё как надо!
Плюрализм мнений в одной голове называется шизофрения
так точн…
Merzbow:
Мало кто, да. Но Кристофера Ли пока ещё никто не переплюнул)…
Дружище Христос:
jurgai написал(а):
jurgis написал(а):
спасибо, нафих надо
Ещё как надо!
Плюрализм мнений в одной голове называется шизофрения…
Я бы не хотел (( В оригинальном составе и то вряд ли , панк в исполнении стариков из которых сыпется песок …. ну такое себе , а уж тут от группы одно название осталось , по сути. Панк рок это дело молодых , на сцене должен быть драйв , а не потуги !