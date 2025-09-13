Видео недели: DESPISED ICON «Death Of An Artist»Блог
Канадские дэзкор-чемпионы DESPISED ICON, выглядящие на промо-фото, как заводские ребята после смены, анонсировали на Хэллоуин альбом Shadow Work — первую новую работу за шесть лет, которую мужики рекламируют как самую быструю, тяжелую и разноплановую в своей дискографии. Чему в случае с DESPISED ICON охотно веришь: уж что-то, а вышибать мозги на сверхскоростях они научены превосходно. (Вчера на концерте CRYPTOPSY, которые буквально размазывали и перемалывали зал, как раз думала: как Канада умудряется производить такое количество техничных, лютых, невероятных метал-команд. Может, дело в кленовом сиропе?)
На днях группа показала видео на тему «Death Of An Artist» — такое же дикое, брутальное, насыщенное, как и сама музыка. Наслаждайтесь!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 37
Читайте также:
Обновления
-
Видео недели: DESPISED ICON «Death Of An Artist»
-
Цитата. Floor Jansen: «Есть Христово тело, пить его кровь — это, блэт, просто омерзительно»
-
Топ-5 «викинг»-метал тем по версии фронтмена MÅNEGARM
-
Финский готик-могильник восстал: вернулись POISONBLACK и CHARON
-
Полицейский рапорт: Brent Hinds сам виноват в смертельной мотоаварии
-
Roger Waters про Оззи: «Он сто лет мелькал на телевидении, идиотничал и нес ерунду. А что он еще делал? Музыку?»
-
Mantas и Abaddon собирают на суд за название VENOM
-
Умер Jürgen Bartsch из BETHLEHEM
-
Хватит ли на жизнь наемному музыканту CRADLE OF FILTH?
-
Покончил с собой фронтмен и основатель шведской группы SACRAMENTUM Nisse Karlén
Комментарии
Дед Аким:
Честно говоря, не так чтобы сильно легче.
Шикарный саксофон Кэнди, гитара Дэйва, мастерство остальных музыкантов…
Дед Аким:
После огромной мощности Гэри Мура, нужно что-то полегче
Такой легкий приятный блюз-поп-р…
Bronco:
Дед Аким написал(а):
Нет, есть определенные Табу, наркотики и гомосяки никогда не пробовал и не буду.
Жизненная позиция достойная уважения.…
Дед Аким:
P.S. Британия и Ирландия соседи, но не любили друг друга, мягко сказано, победили британцы официально с 1 января 1801 года. Ирландия стала колонией бритов. В 1927 году пре…
Дед Аким:
Великий гитарист. Гэри Мур. Его ценили профессиональные музыканты за мастерство, и простые меломаны. Гэри сочетал технику, виртуозность игры, и при этом мелодичнос�…
Sonder77:
asdf:
Чорны:
Tadevusz:
Клуша vulgaris: я не зразумела — значыць гэта лухта. Карацей, лепей бы яна проста сьпявала.…
Куклачёрт:
Бармалей:
Фалькенбах — Heralder, который со скрипкой и Ensiferum — Treacherous Gods.…
Другой Александр:
Destruction Ritual — Providence
Писал уже про этот альбом недавно, ещё до его выхода. Как оказалось, всё таки не ЕП, как на метал-архивах сначала было ошибочно указано, а полноформ�…
Другой Александр:
Шизоид написал:
Анимизм и Тотемизм-пожалуй,единственные формы религии, которые не успели превратиться в коммерческий балаган,растворившись в веренице бесчи…
Добавить комментарий