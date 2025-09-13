Видео недели: DESPISED ICON «Death Of An Artist»

Канадские дэзкор-чемпионы DESPISED ICON, выглядящие на промо-фото, как заводские ребята после смены, анонсировали на Хэллоуин альбом Shadow Work — первую новую работу за шесть лет, которую мужики рекламируют как самую быструю, тяжелую и разноплановую в своей дискографии. Чему в случае с DESPISED ICON охотно веришь: уж что-то, а вышибать мозги на сверхскоростях они научены превосходно. (Вчера на концерте CRYPTOPSY, которые буквально размазывали и перемалывали зал, как раз думала: как Канада умудряется производить такое количество техничных, лютых, невероятных метал-команд. Может, дело в кленовом сиропе?)

На днях группа показала видео на тему «Death Of An Artist» — такое же дикое, брутальное, насыщенное, как и сама музыка. Наслаждайтесь!

