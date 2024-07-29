God Dethroned
29.07.2024

Ватиканское крысятничество. Слушаем и смотрим новинку GOD DETHRONED!

Новинки и новости

GOD DETHRONED продолжают ублэковываться — и музыкально, и тематически (впрочем, бласфемия и антихристианство всегда были их бледным конем), и даже визуально: в клипе на тему «Rat Kingdom» из будущего альбома The Judas Paradox Henri Sattler и вся его голландская компания покрыты корпспейнт-макияжем.

«Эта песня про Ватикан и его многочисленные секреты, скрываемые от взора посторонних. Те, кто попытается вынести их наружу, пропадут и исчезнут в царстве теней. Если говорить о музыке, то тема начинается с классической пачки мелодических линий, гимноподобной и торжественной, за которой следует взрыв ярости с блэк-металлическим подтоном. Плюс соло авторства Serpent King — в его особенном стиле — выделяющееся из общего потока и воздающее трибьют покойному Джеффу Ханнеману».

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