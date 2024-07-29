Ватиканское крысятничество. Слушаем и смотрим новинку GOD DETHRONED!Новинки и новости
GOD DETHRONED продолжают ублэковываться — и музыкально, и тематически (впрочем, бласфемия и антихристианство всегда были их бледным конем), и даже визуально: в клипе на тему «Rat Kingdom» из будущего альбома The Judas Paradox Henri Sattler и вся его голландская компания покрыты корпспейнт-макияжем.
«Эта песня про Ватикан и его многочисленные секреты, скрываемые от взора посторонних. Те, кто попытается вынести их наружу, пропадут и исчезнут в царстве теней. Если говорить о музыке, то тема начинается с классической пачки мелодических линий, гимноподобной и торжественной, за которой следует взрыв ярости с блэк-металлическим подтоном. Плюс соло авторства Serpent King — в его особенном стиле — выделяющееся из общего потока и воздающее трибьют покойному Джеффу Ханнеману».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 102
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Donskoy:
Mucupurulence написал(а):
так их убили???
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DimaCar:
ratfred:
Юрий:
Merzbow написал(а):
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Там бы очень кстати была бы бригада врачей из псих больницы и куча пожарных с огн�…
Юрий:
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Другой Александр:
Anastasiya написал(а):
бан написал(а):
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Штош.
А у нас наоборот через неделю разблокировали почему-то)…
Merzbow:
На худой конец могут самых первых участников пригласить. Того же Jairo Guedz или Вагнера.…
Merzbow:
Судя по церемонии открытия — там Gronibard был бы очень кстати.…
Anastasiya:
бан написал(а):
Похоже в РБ сайт всё.
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бан:
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