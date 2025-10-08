primitive man
«В чем сила, брат? В ненависти!» Слушаем жуткий «Natural Law» от PRIMITIVE MAN

Новинки и новости

Ну а теперь один из самых зловеще-давящих альбомов хэллоиновского кануна 2025: PRIMITIVE MAN выпускают Observance, а значит, официально объявлено время депрессий, грустных трансовых погружений, панических атак и сумрачных состояний, из которых по итогам прослушивания альбома не вытащит ни один инстаграмный гештальт-терапевт.

Как и TODAY IS THE DAY, которые умеют сделать по-настоящему больно и с которыми PRIMITIVE MAN выезжают вскоре в турне, колорадское (в хорошем смысле слова) трио профессионально давит на психику — между сладжем, думом, психоделией, нойзом; все взболтать, перемешать, залить монотонным цементом и медлительно выливать на головы слушателей. На их концертах со стен осыпается пыль времен — а после нового 14-минутного трека «Natural Law» дневные краски тоскливо меркнут, как от дурных новостей.

Ethan McCarthy: «‘Natural Law‘ — одна из трансоподобных наших песен, транслирующих мрачный психоделический вайб. Лирически мы затрагиваем темы изоляции; ощущения, когда былые друзья становятся злейшими врагами; насилия как выхода, который всегда соблазнительно маячит перед глазами. Поддаться или противостоять? В ненависти заключается большая сила, мощный взрывной заряд, который, в зависимости от вашего выбора, может стать или стартовой точкой развития, или привести к смерти. Или в тюрьму».

Иными словами, приятного прослушивания.

