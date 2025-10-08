«В чем сила, брат? В ненависти!» Слушаем жуткий «Natural Law» от PRIMITIVE MAN

«В чем сила, брат? В ненависти!» Слушаем жуткий «Natural Law» от PRIMITIVE MANНовинки и новости
Ну а теперь один из самых зловеще-давящих альбомов хэллоиновского кануна 2025: PRIMITIVE MAN выпускают Observance, а значит, официально объявлено время депрессий, грустных трансовых погружений, панических атак и сумрачных состояний, из которых по итогам прослушивания альбома не вытащит ни один инстаграмный гештальт-терапевт.
Как и TODAY IS THE DAY, которые умеют сделать по-настоящему больно и с которыми PRIMITIVE MAN выезжают вскоре в турне, колорадское (в хорошем смысле слова) трио профессионально давит на психику — между сладжем, думом, психоделией, нойзом; все взболтать, перемешать, залить монотонным цементом и медлительно выливать на головы слушателей. На их концертах со стен осыпается пыль времен — а после нового 14-минутного трека «Natural Law» дневные краски тоскливо меркнут, как от дурных новостей.
Ethan McCarthy: «‘Natural Law‘ — одна из трансоподобных наших песен, транслирующих мрачный психоделический вайб. Лирически мы затрагиваем темы изоляции; ощущения, когда былые друзья становятся злейшими врагами; насилия как выхода, который всегда соблазнительно маячит перед глазами. Поддаться или противостоять? В ненависти заключается большая сила, мощный взрывной заряд, который, в зависимости от вашего выбора, может стать или стартовой точкой развития, или привести к смерти. Или в тюрьму».
Иными словами, приятного прослушивания.
Комментарии
Олаф:
Писюн с глазами написал(а):
По-моему, Amon Amarth стали по-настоящему интересны на Versus the World и потом.
Кстати, коли уж речь зашла, а есть вообще люди кроме меня, которв�…
Граф Черноплодная Рябина:
Ігор:
При поверхностном ознакомлении, всё это мне слегка напомнило In This Moment.
Не уверен,что творчество подобных групп будет интересно в аудио формате.А вот в виде клипов-о…
Дед Аким:
понурый митолизд написал(а):
хммм…. тут снова требуется Дед Аким, без него хрен разберешься что с этим добром делать
Очень хорошо. Кавер на одну из моих люб�…
b4w:
Помню это как рекламу оранжевских усилителей. Но таким парашным звуком не соблазните купить оверпрайснутый Оранж.…
kvltist:
а чё норм чувиха — Данни, Шаграту или какому Нергалу таких пару на подтанцофку, тут же совсем не про музыку…
понурый митолизд:
хммм…. тут снова требуется Дед Аким, без него хрен разберешься что с этим добром делать…
Граф Черноплодная Рябина:
где вы тут дум и пост рок увидели. очередная модная поебень.…
Merzbow:
Какое оригинальное название у группы.
Преследуя такие цели ( играть материал раннего АА) можно было бы назваться Amon Amarth A.D. или ещё круче Amarth Amon.…
Другой Александр:
Dunes of Ash — The Fall of the Seven Sisters
Во! Среди кучи помойной блэкухи попалось кой-чё интересное. Привлекло внимание бросающейся в глаза облогой. Первый альбом группы. Про учас�…
Polyphemus:
При всем уважении к Amon Amarth, мне они всегда казались какими то Manowar от дэт металла. Особенно когда начали ваять абсолютно однотипные альбомы Очень люблю у них Avenger и Fa…
griwski:
Звучит как Arch Enemy с Анджелой времен Ravenous. Где тут ранний AA, хз. Но вообще норм — шведмитол вульгарис, слушать можно.…
Ігор:
G D написал(а):
Дяди с фотки смотрят так, будто я им всем и каждому денег должен…
Просто купи что-то из их мерча…
