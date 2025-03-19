CRYPTOSIS
19.03.2025

Стоит послушать. Новый альбом CRYPTOSIS «Celestial Death»

Новинки и новости

CRYPTOSIS — относительно молодая группа из Нидерландов (относительно, потому как до 2020 года они оттачивали трэшевые навыки под названием DISTILLATOR); в 2021-м, взяв курс на более прогрессивный и атмосферный саунд, а также подписав контракт с Century Media, выпустили дебютник Bionic Swarm.

Тот собрал хорошие отзывы: энергичный, техничный, какой-то даже выскотехнологичный (учитывая sci-fi оформление и тексты, полные заумных слов и отличные от куда более прямолинейных и жанрово агрессивных посылов банды-родительницы), полированно-острый, экспрессивный, с любопытными эмоционально-темповыми перепадами… одним словом, Bionic Swarm пошел хорошо, и были все шансы, что второй диск станет еще интереснее.

Голландцы не подвели. В начале марта вышел Celestial Death, более мрачный, кроссжанрово-экспериментальный: тут вам и трэш, и прог, и дэзовые, блэковые вливания — аккуратно сплетенные в завораживающие атмосферные мелодичные мини-полотна. Кто-то, помнится, сравнил стилистический подход CRYPTOSIS с VOIVOD, только в модерново-экстремальном ключе, — и, при всех различиях, что-то в этом есть.

Иными словами, толковый, классно сыгранный, креативный трэш-метал с восхитительным объемным продакшном. Рекомендую.

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