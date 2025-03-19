Стоит послушать. Новый альбом CRYPTOSIS «Celestial Death»Новинки и новости
CRYPTOSIS — относительно молодая группа из Нидерландов (относительно, потому как до 2020 года они оттачивали трэшевые навыки под названием DISTILLATOR); в 2021-м, взяв курс на более прогрессивный и атмосферный саунд, а также подписав контракт с Century Media, выпустили дебютник Bionic Swarm.
Тот собрал хорошие отзывы: энергичный, техничный, какой-то даже выскотехнологичный (учитывая sci-fi оформление и тексты, полные заумных слов и отличные от куда более прямолинейных и жанрово агрессивных посылов банды-родительницы), полированно-острый, экспрессивный, с любопытными эмоционально-темповыми перепадами… одним словом, Bionic Swarm пошел хорошо, и были все шансы, что второй диск станет еще интереснее.
Голландцы не подвели. В начале марта вышел Celestial Death, более мрачный, кроссжанрово-экспериментальный: тут вам и трэш, и прог, и дэзовые, блэковые вливания — аккуратно сплетенные в завораживающие атмосферные мелодичные мини-полотна. Кто-то, помнится, сравнил стилистический подход CRYPTOSIS с VOIVOD, только в модерново-экстремальном ключе, — и, при всех различиях, что-то в этом есть.
Иными словами, толковый, классно сыгранный, креативный трэш-метал с восхитительным объемным продакшном. Рекомендую.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 77
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Комментарии
Другой Александр:
jurgis написал(а):
шедевральная лохика тут всё понятно с аргументацией — можно расходиться
А что не так с «лохикой». Вот есть, например, такая международная те…
jurgis:
Другой Александр написал(а):
Harvey Keitel написал(а):
Другой Александр написал(а):
jurgai написал(а):
Другой Александр написал(а):
jurgai написал(а):
Другой Александр напи…
Другой Александр:
Harvey Keitel написал(а):
Книга написана путинскими историками в 2018 году
, этой книгой можно подтереться , такая у нее цена
Какими, какими историками? Какое отнош…
Harvey Keitel:
Книга написана путинскими историками в 2018 году
, этой книгой можно подтереться , такая у нее цена…
Сергей:
Люблю я эту девицу. Хотя слушаю джаз и прог, но она меня покорила. Пластинка есть в коллекции…
Другой Александр:
Ну это хотя бы поинтереснее, чем читать новость про трусы Джиджи Алина)…
Potato Lich:
Anastasiya:
Тварь написал(а):
Андерс, к слову, сделал свой комментарий по уходу из группы… И он, скажем так, непростой. Не сошлись во мнениях на то, куда нужно двигаться, как…
Тварь:
Андерс, к слову, сделал свой комментарий по уходу из группы… И он, скажем так, непростой. Не сошлись во мнениях на то, куда нужно двигаться, как я понял. Ренксе не захо…
Anastasiya:
Polyphemus написал(а):
Кататония закончилась тогда, когда Андерс перестал писать песни. Хотелось бы конечно узнать от него причины такого творческого охлаждения. �…
Polyphemus:
Эх, Nightfall был прекрасен в периоде с Lesbian Show по I Am Jesus. Все, что потом, как уже высказались выше, занудная жвачка. Но все равно уважаю их.…
Polyphemus:
Кататония закончилась тогда, когда Андерс перестал писать песни. Хотелось бы конечно узнать от него причины такого творческого охлаждения. Настя, может раскрутишь…
Другой Александр:
Harvey Keitel написал(а):
Другой Александр написал(а):
jurgai написал(а):
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jurgai написал(а):
Другой Александр написал(а):
Дед Аким написал:
…вы…
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