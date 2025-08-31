Слушаем новый сингл MYSTIC CIRCLE «The Scarlet Queen Of Harlots» с Sarah Jezebel Deva

Слушаем новый сингл MYSTIC CIRCLE «The Scarlet Queen Of Harlots» с Sarah Jezebel DevaНовинки и новости
На этот Хэллоуин MYSTIC CIRCLE, необычайно активные в последние годы, выпускают полноформатник Hexenbrand 1486 — и это второй релиз коллектива за 2025-й (летом был Kriegsgötter MMXXV, состоящий преимущественно из каверов).
Это будет уже десятый лонгплей коллектива — который, в соответствии с датой выпуска, тематически крутится вокруг «Молота ведьм» (что, безусловно, свежо). Нам обещают микс дэз-метала, блэка и традиционного хэви, а также ощущение хоррор-саундтрека.
Уже опубликована пара синглов — и вот в качестве презентации последний из них: «The Scarlet Queen Of Harlots», гостевую партию в котором исполнила Sarah Jezebel Deva.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 356
Читайте также:
8 комментариев
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Mantas и Abaddon собирают на суд за название VENOM
-
Умер Jürgen Bartsch из BETHLEHEM
-
Хватит ли на жизнь наемному музыканту CRADLE OF FILTH?
-
Покончил с собой фронтмен и основатель шведской группы SACRAMENTUM Nisse Karlén
-
Никогда такого не было! Zoë M. Federoff не выдержала жизни в CRADLE OF FILTH
-
Brent Hinds (ex-MASTODON) погиб в мотоаварии
-
Впечатления: фестиваль Brutal Assault 2025, часть вторая
-
Впечатления: фестиваль Brutal Assault 2025, часть первая
-
Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH продает дом за 28 миллионов
-
AT THE GATES опубликовали обращение к фэнам; Tomas Lindberg болен
Комментарии
Тварь:
У них были ранние хорошие альбомы.
С наступлением тысячелетия их понесло куда-то не туда…
Очень смешно наблюдать, как этот панк пытается снова в блэк-метал и злоба…
jurgis:
Алексей написал(а):
vargu написал(а):
страшно, очень страшно…
Так страшно, что аж смешно!!!
именно в том, видимо, и был коварный замысел группы — насмешить чтобы …
kvltist:
Алексей:
vargu написал(а):
страшно, очень страшно…
Так страшно, что аж смешно!!!…
Ігор:
Ну такое, приемлемо.
Mystic Circle всегда были группой второго эшелона,в лучшем случае.…
vargu:
Anastasiya:
Jeżozwierz написал(а):
Что у вас с сайтом творится? При попытке войти требует залогиниться
Временные трудности: от ddos-атак хостер автоматически отключает сайт. �…
Jeżozwierz:
Что у вас с сайтом творится? При попытке войти требует залогиниться…
Павел:
Анрюха добряк , подгонял винилы без обязательсв. Дружили с Hell Awaits, я был школьником. Жаль, что не потдеражал его, когда ему туго было.Печаль.…
kvltist:
Другой Александр:
Anastasiya написала:
Кто в последние дни видит глюки на сайте — когда требуется непонятный пароль/логин — не волнуйтесь. Активно идут ddos-атаки, и у хостера срабаты…
Дед Аким:
P.S. Вот на мой взгляд шедевр, все молодые, на пике формы, золотые 80е, совместная работа Джефф Бека и Рода Стюарта, красота музыки, мелодичность и шикарная соло гитара!…
Дед Аким:
Helloween выпустили отличный альбом, нечто среднее между ними и Gamma Ray, фишки и той и другой группы есть, тут аж трое вокалистов, они как большая дружная мужская семья…
Что у вас с сайтом творится? При попытке войти требует залогиниться
Jeżozwierz написал(а):
Что у вас с сайтом творится? При попытке войти требует залогиниться
Временные трудности: от ddos-атак хостер автоматически отключает сайт. Надеюсь, решат вопрос.
страшно, очень страшно…
Ну такое, приемлемо.
Mystic Circle всегда были группой второго эшелона,в лучшем случае.
vargu написал(а):
страшно, очень страшно…
Так страшно, что аж смешно!!!
Milf queen of harlots
Алексей написал(а):
vargu написал(а):
страшно, очень страшно…
Так страшно, что аж смешно!!!
именно в том, видимо, и был коварный замысел группы — насмешить чтобы напугать
У них были ранние хорошие альбомы.
С наступлением тысячелетия их понесло куда-то не туда…
Очень смешно наблюдать, как этот панк пытается снова в блэк-метал и злобаря