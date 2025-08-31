mystic circle
31.08.2025

Слушаем новый сингл MYSTIC CIRCLE «The Scarlet Queen Of Harlots» с Sarah Jezebel Deva

Новинки и новости

На этот Хэллоуин MYSTIC CIRCLE, необычайно активные в последние годы, выпускают полноформатник Hexenbrand 1486 — и это второй релиз коллектива за 2025-й (летом был Kriegsgötter MMXXV, состоящий преимущественно из каверов).

Это будет уже десятый лонгплей коллектива — который, в соответствии с датой выпуска, тематически крутится вокруг «Молота ведьм» (что, безусловно, свежо). Нам обещают микс дэз-метала, блэка и традиционного хэви, а также ощущение хоррор-саундтрека.

Уже опубликована пара синглов — и вот в качестве презентации последний из них: «The Scarlet Queen Of Harlots», гостевую партию в котором исполнила Sarah Jezebel Deva.

Количество просмотров: 356

Читайте также:

8 комментариев

  • Jeżozwierz написал(а):

    Что у вас с сайтом творится? При попытке войти требует залогиниться

    >>>
  • Anastasiya написал(а):

    Jeżozwierz написал(а):
    Что у вас с сайтом творится? При попытке войти требует залогиниться
    Временные трудности: от ddos-атак хостер автоматически отключает сайт. Надеюсь, решат вопрос.

    >>>
  • vargu написал(а):

    страшно, очень страшно…

    >>>
  • Ігор написал(а):

    Ну такое, приемлемо.
    Mystic Circle всегда были группой второго эшелона,в лучшем случае.

    >>>
  • Алексей написал(а):

    vargu написал(а):
    страшно, очень страшно…
    Так страшно, что аж смешно!!!https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gifhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif

    >>>
  • kvltist написал(а):

    Milf queen of harlotshttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

    >>>
  • jurgis написал(а):

    Алексей написал(а):
    vargu написал(а):
    страшно, очень страшно…
    Так страшно, что аж смешно!!!
    именно в том, видимо, и был коварный замысел группы — насмешить чтобы напугатьhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

    >>>
  • Тварь написал(а):

    У них были ранние хорошие альбомы.
    С наступлением тысячелетия их понесло куда-то не туда…
    Очень смешно наблюдать, как этот панк пытается снова в блэк-метал и злобаря https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *