SILENT PLANET о выступлении в Киеве: «Говоря в целом, было не опаснее, чем в обычных турах»

Калифорнийские металкорщики SILENT PLANET в прошлом месяце выступили в Киеве и Львове, поделившись впечатлениями от длинного путешествия, на которое, несмотря на опасность, решились прежде всего по идейным соображениям. Вернувшись, вокалист Garrett Russell написал: «Эта поездка запала глубоко в душу и помогла глубже понять суть вещей».

«В первый день, когда мы приехали в Киев и стали разгружить/подключать аппарат, — поделился он позже в интервью Metal Hammer, — я пошел в магазин за едой. Выхожу — и наша тур-менеджер, Олександра, идет навстречу со словами: «Вот ты где! Вся группа сейчас в бомбоубежище». Как раз в этот момент где-то над городом летели дроны. Залажу потом в телефон, а там примерно 50 сообщений типа: ты, блина, гдееее??? На улице, в магазине никакой паники я при этом вообще не заметил. Опасность где-то рядом была, совершенно реальная, но народ воспринимал все спокойно.

На вторую ночь, когда спали в киевском отеле, опять была тревога и мы спускались в подвал. Потом вернулись в номера, и когда снова зазвучала сирена, я уже просто забил и продолжил спать.

Думаю ли я, что в Украине опасно гастролировать приезжим артистам? Говоря в целом, нет. Потому что туры — это в принципе небезопасная штука: скажем, пару лет назад, когда мы ездили в Штатах, автобус перевернулся, и у меня до сих пор проблемы со спиной. И если сравнивать по опыту, погодным условиям, то, скажем, большой тур в США в период с ноября по февраль, вероятно, рискованнее, чем поездка в Украину.

…Что еще добавить? Мне жаль, что украинцы из-за войны не получают концертов — при том, что русские организаторы платят много денег, и отдельные группы ездят в Москву, в Россию, которая напала на Украину. Это хреновая ситуация».

Количество просмотров: 80