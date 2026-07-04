SILENT PLANET о выступлении в Киеве: «Говоря в целом, было не опаснее, чем в обычных турах»Блог
Калифорнийские металкорщики SILENT PLANET в прошлом месяце выступили в Киеве и Львове, поделившись впечатлениями от длинного путешествия, на которое, несмотря на опасность, решились прежде всего по идейным соображениям. Вернувшись, вокалист Garrett Russell написал: «Эта поездка запала глубоко в душу и помогла глубже понять суть вещей».
«В первый день, когда мы приехали в Киев и стали разгружить/подключать аппарат, — поделился он позже в интервью Metal Hammer, — я пошел в магазин за едой. Выхожу — и наша тур-менеджер, Олександра, идет навстречу со словами: «Вот ты где! Вся группа сейчас в бомбоубежище». Как раз в этот момент где-то над городом летели дроны. Залажу потом в телефон, а там примерно 50 сообщений типа: ты, блина, гдееее??? На улице, в магазине никакой паники я при этом вообще не заметил. Опасность где-то рядом была, совершенно реальная, но народ воспринимал все спокойно.
На вторую ночь, когда спали в киевском отеле, опять была тревога и мы спускались в подвал. Потом вернулись в номера, и когда снова зазвучала сирена, я уже просто забил и продолжил спать.
Думаю ли я, что в Украине опасно гастролировать приезжим артистам? Говоря в целом, нет. Потому что туры — это в принципе небезопасная штука: скажем, пару лет назад, когда мы ездили в Штатах, автобус перевернулся, и у меня до сих пор проблемы со спиной. И если сравнивать по опыту, погодным условиям, то, скажем, большой тур в США в период с ноября по февраль, вероятно, рискованнее, чем поездка в Украину.
…Что еще добавить? Мне жаль, что украинцы из-за войны не получают концертов — при том, что русские организаторы платят много денег, и отдельные группы ездят в Москву, в Россию, которая напала на Украину. Это хреновая ситуация».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 80
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Комментарии
Дед деда Акима:
Дед Аким:
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https://youtu.be/BO3Wd2mIEQ8?si=P5BZMmZu3an4nw5b…
Дед Аким:
Ребята, оцените огромную мощь, голос и харизму Майли Сайрус. Девочка может, любит и умеет!!!…
Дед Аким:
Версия от Майли
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https://youtu.be/JNOWcoImDQQ?si=5qtl8olX53jd-YY2
Майли может ещё круче, мощность огромная у девчонки. Поп певица, но поп песни ей, как два пальца обо-ть…
Дед Аким:
Ребята, я в шоке. Первый раз не совсем внимательно посмотрел, фантастическая красота съёмки, трагедия Палестины и Израиля, вечная тема, зло и добро, не совсем понятн�…
Чингачгук:
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the trve Blackness:
нам то всё-равно, а вот нашего хозяина эта фразочка может тригернуть… давайте не будем его провоцировать, сами понимаете чем это чревато…
Алексей:
Это вам не какой нибудь позёрский Блэк, тут тру в высшей степени. Бля, во что превращается метал. Сплошная клоунада…
Александр:
Fredguitarist написал(а):
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Fredguitarist:
милфа конечно ещё вся в соку, но вот нак кой спрашивается в костюм Чубакки рядиться — неужели это кого-то заводит в наши дни… зовите Деда Акима — пущай кунилингирует …
Христос (который) Иисус:
Писюн с глазами написал(а):
MRK написал(а):
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MRK написал(а):
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Это ты про �…
Писюн с глазами:
MRK написал(а):
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MRK написал(а):
позвольте-позвольте — кто же так взлохматил бабушку??!))
Это ты про Флор? Или про свою бабушку? С…
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