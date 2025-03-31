Сатана приземлился в Афинах: слушаем новый альбом LUCIFER’S CHILD

Сатана приземлился в Афинах: слушаем новый альбом LUCIFER’S CHILDНовинки и новости
Весеннего сатанического настроения всем фанатам греческой сцены: проект LUCIFER’S CHILD, который в 2013 году создали George Emmanuel (ex-ROTTING CHRIST, ex-NECROMANTIA, ex-CHAOSTAR) и Stathis Ridis (ex-NIGHTFALL; теперь уже и не в «люциферах»), не умер, как могло показаться за последние семь лет, а лишь припрятал свою рогатую голову, хвосты и копыта, чтобы в 2025-м надышать яростной бласфемической серой и пресловутой эпической греческой мелодичностью на альбоме The Illuminant.
«После семилетнего сна, в который LUCIFER’S CHILD погрузились после выхода последнего полноформатного альбома The Order, — сна, окутанного занавесом теней и молчания, — греческий блэкушный квартет вновь раздувает огонь… который никогда не угасал до конца. Этот альбом знаменует собой эволюцию звучания LUCIFER’S CHILD, устремляясь в путешествие вглубь бездны и эмоций, туда, где экстремальное соприкасается с мелодичным, а невидимое обретает форму».
Форма, в принципе, не несет в себе ничего революционного, а эволюция не переходит известных границ. И все же это очень хороший, многогранный и нескучный альбом, который стоит оценить целиком.
Видео для затравки.
А вот и альбом.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 100
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Комментарии
jurgis:
Юрий:
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Дед Аким написал(а):
Эдит Пиаф, Мирей Матье, они отличались от многих. Какие актрисы — Бриджит Бардо — супер красавица с идеальной…
G D:
Всё проще, Чёрное Солнце — это коловрат, стигматизированный Гитлером.
А футболки эти за такую цену я бы не купил, даже будучи поклонником творчества Гленна.…
Кулачёрт:
Polaris:
Мне кажется, эту фашню скорее привлёк накачанный пресс Гленна на плакате. Дядя Рём не даст соврать.…
Писюн с глазами:
Мaga:
Старик Макларен (RIP) ещё во время 4-го воссоединения SEX PISTOLS в 2007-м сказал — это старые упряжные кони, которых в последний раз выпустили попастись. Как оказалось, не в по…
40PT:
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G D:
Хорошо, что мы никогда не увидим воссоединение Joy Divison…хотя, кто знает.…
Alex_sin:
Отличная вещь! Жду с нетерпением полноценный альбом! Спасибо админу за то, что отслеживаете интересные группы.…
Другой Александр:
Если я правильно понял то, что имеет в виду чел, которого процитировали в конце, то получается символично: постаревшие, дряхлеющие панки цепляются за прошлое и стар�…
Другой Александр:
Дед Аким написал(а):
Эдит Пиаф, Мирей Матье, они отличались от многих. Какие актрисы — Бриджит Бардо — супер красавица с идеальной фигурой, круче голливудских …
Спасибо , Анастасия , хорошая музыка с утра . )
без откровений, но крепкий альбом