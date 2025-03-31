luciferschildmusic
31.03.2025

Сатана приземлился в Афинах: слушаем новый альбом LUCIFER’S CHILD

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Весеннего сатанического настроения всем фанатам греческой сцены: проект LUCIFER’S CHILD, который в 2013 году создали George Emmanuel (ex-ROTTING CHRIST, ex-NECROMANTIA, ex-CHAOSTAR) и Stathis Ridis (ex-NIGHTFALL; теперь уже и не в «люциферах»), не умер, как могло показаться за последние семь лет, а лишь припрятал свою рогатую голову, хвосты и копыта, чтобы в 2025-м надышать яростной бласфемической серой и пресловутой эпической греческой мелодичностью на альбоме The Illuminant.

«После семилетнего сна, в который LUCIFER’S CHILD погрузились после выхода последнего полноформатного альбома The Order, — сна, окутанного занавесом теней и молчания, — греческий блэкушный квартет вновь раздувает огонь… который никогда не угасал до конца. Этот альбом знаменует собой эволюцию звучания LUCIFER’S CHILD, устремляясь в путешествие вглубь бездны и эмоций, туда, где экстремальное соприкасается с мелодичным, а невидимое обретает форму».

Форма, в принципе, не несет в себе ничего революционного, а эволюция не переходит известных границ. И все же это очень хороший, многогранный и нескучный альбом, который стоит оценить целиком.

Видео для затравки.

А вот и альбом.

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2 комментария

  • Юрий написал(а):

    Спасибо , Анастасия , хорошая музыка с утра . )

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  • jurgis написал(а):

    без откровений, но крепкий альбомhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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