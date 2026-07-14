Самая мощная женщина экстрим-сцены. WALLS OF JERICHO возвращаются с новым альбомом

Самая мощная женщина экстрим-сцены. WALLS OF JERICHO возвращаются с новым альбомомНовинки и новости
От ветеранской хардкор/металкор-группы WALLS OF JERICHO давно не поступало убедительных новостей: они спорадически выступали, однако последний студийный альбом No One Can Save You from Yourself датируется аж 2016 годом. WALLS OF JERICHO, играющие аж с конца 90-х, были из первых кор-банд, кто позвал на вокал женщину. Причем не абы какую. Агрессивно вопящая Candace, занимавшаяся боксом и пауэрлифтингом, с самого начала (а присоединившись к группе, она была совсем юна) производила сильное — в полном смысле этого слова — впечатление. И не сдает позиций досель.
Сегодня вспоминаем коллектив по поводу: в ноябре выйдет первый за декаду релиз WALLS OF JERICHO System Error: Humanity, а клипом на тему “The Ascent” можно насладиться немедленно. И бежать в тренажерку.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 308
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Комментарии
Александр:
Мнения разделились на 2:
1) За сим отклонимся
2) Умница-красавица, писюн дрожит яйца лопаются…
Другой Александр:
D написал(а):
скуф-блэкер написал(а):
любопытно, чтобы бы он там на необитаемом острове с ними делал — суп из них варил штоль
Как всё буквально понимаете. Музык�…
Чорны:
Не, ну бля, само просится.
Я, бы такой бабе палец в рот бы не положил бы, называется.…
Александр:
Хуясссссе, знал об этой группе исключительно по паре совместных треков с Кори Тейлором из Сливврот, а тут оказывается нихуа какая броня у них фронтвуменша …
Дед деда Акима:
Mannfred:
D:
скуф-блэкер написал(а):
любопытно, чтобы бы он там на необитаемом острове с ними делал — суп из них варил штоль
Как всё буквально понимаете. Музыкант просто …
Мaga:
Да уж… Кто-то в свои 78 продолжает беспрестанно гастролировать…
А вчера в возрасте 62 лет умер Майк Браунинг (MORBID ANGEL, INCUBUS, NOCTURNUS, ACHERON). RIP.…
MRK:
Merzbow написал(а):
Потери продолжаются. Майк Браунинг умер.
И Нику Баркеру ампутация грозит.
не хочу сглазить, но Баркер вроде идёт на поправку же — по крайней �…
Merzbow:
Потери продолжаются. Майк Браунинг умер.
И Нику Баркеру ампутация грозит.…
MRK:
Anastasiya:
Думскуфер:
На необитаемом острове и так уныло.
Плюс там еще Макинтош.
Плюс эти три альбома.
Нет чтоб блэкнесс взять, как пацан …
хто ты военъ?!
У неё клитор наверное с карликов пинес
Хуясссссе, знал об этой группе исключительно по паре совместных треков с Кори Тейлором из Сливврот, а тут оказывается нихуа какая броня у них фронтвуменша
Опять же несмотря на это всё выглядит женственно и приятно
Не, ну бля, само просится.
Я, бы такой бабе палец в рот бы не положил бы, называется.
Мнения разделились на 2:
1) За сим отклонимся
2) Умница-красавица, писюн дрожит яйца лопаются