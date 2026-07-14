Walls Of Jericho
14.07.2026

Самая мощная женщина экстрим-сцены. WALLS OF JERICHO возвращаются с новым альбомом

Новинки и новости

От ветеранской хардкор/металкор-группы WALLS OF JERICHO давно не поступало убедительных новостей: они спорадически выступали, однако последний студийный альбом No One Can Save You from Yourself датируется аж 2016 годом. WALLS OF JERICHO, играющие аж с конца 90-х, были из первых кор-банд, кто позвал на вокал женщину. Причем не абы какую. Агрессивно вопящая Candace, занимавшаяся боксом и пауэрлифтингом, с самого начала (а присоединившись к группе, она была совсем юна) производила сильное — в полном смысле этого слова — впечатление. И не сдает позиций досель.

WallsOfJericho

walls of jericho old

Сегодня вспоминаем коллектив по поводу: в ноябре выйдет первый за декаду релиз WALLS OF JERICHO System Error: Humanity, а клипом на тему “The Ascent” можно насладиться немедленно. И бежать в тренажерку.

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5 комментариев

  • Mannfred написал(а):

    хто ты военъ?!https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif

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  • Дед деда Акима написал(а):

    У неё клитор наверное с карликов пинес

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  • Александр написал(а):

    Хуясссссе, знал об этой группе исключительно по паре совместных треков с Кори Тейлором из Сливврот, а тут оказывается нихуа какая броня у них фронтвуменша https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif
    Опять же несмотря на это всё выглядит женственно и приятно https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif

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  • Чорны написал(а):

    Не, ну бля, само просится.
    Я, бы такой бабе палец в рот бы не положил бы, называется.

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  • Александр написал(а):

    Мнения разделились на 2:
    1) За сим отклонимся
    2) Умница-красавица, писюн дрожит яйца лопаются

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