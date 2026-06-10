RUSH открыли тур с новой барабанщицей

После смерти великолепного Neil Peart RUSH успели разгромить две аксиомы. 1) Neil незаменим; 2) RUSH — мужская музыка для задротов. И когда после длительного и мучительного отбора группа объявила, что нашла замену, причем это женщина, немка по имени Anika Nilles, мир практически перевернулся.

Впрочем, оставался нерешенным вопрос, стоит ли продолжать выступать под именем RUSH.

Geddy Lee: «Эта тема была предметом долгих дебатов. Да, мы говорили, что RUSH остается RUSH только тогда, когда в составе есть Нил. Что во многом истинно. Это тот RUSH, который знает большинство людей. Но, знаете, за пять концертов мы сыграем сорок песен RUSH. И как, черт возьми, нам еще себя называть? IRON MAIDEN?»

Тур под названием Fifty Something стартовал в начале июня в Лос-Анджелесе (он продолжается, и ажиотаж серьезен, равно как и ценник на билеты), а повышенное внимание, практически под микроскопом, снова привлекла Anika (честно, даже осознавая, что она профи высокого уровня и опытный концертный музыкант, даже не представляю, как она волновалась). И… старт удался!

Mike Portnoy: «Сегодня столько чувств и эмоций… Я лично не был на вчерашнем концерте, но, как и многие по всему миру, буквально не отлипал от YouTube. Я смотрел прямую трансляцию RushCon в реальном времени от начала до конца (а заодно получал текстовые отчеты по каждому событию от своего приятеля Chris Jericho, который присутствовал там лично).

Что я могу добавить такого, чего уже не написали тысячи людей в интернете?.. Это было волшебно! Сетлист был просто ИДЕАЛЬНЫМ!! (И подумать только, у них в запасе еще примерно три других варианта программы…)

Аника просто ВДОЛБАЛА в самом лучшем смысле этого слова. Я был так рад за нее. Она безупречно справилась со всеми знаковыми партиями Neil Peart и при этом не переставала улыбаться. Она по-настоящему идеальна для этой роли!

Посвящения Нилу на протяжении всего концерта были сделаны невероятно тактично и трогательно. (Да, признаюсь, на нескольких моментах я прослезился.) Постановка шоу была просто СУМАСШЕДШЕЙ.

Теперь, когда тур стал реальностью, совершенно очевидно: это должно было произойти. Не только как достойная дань памяти Нилу, но и, что еще важнее, как способ почтить наследие группы. Geddy и Alex это заслужили. И фанаты тоже заслужили.

Я все еще не знаю, на какой концерт смогу попасть — скорее всего, в Нью-Йорке или Филадельфии, — но уже считаю дни до момента, когда смогу увидеть все это своими глазами и впитать каждую секунду происходящего.

С возвращением, RUSH!»

Ну и вот, кому интересно, как оно было.

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