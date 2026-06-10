RUSH открыли тур с новой барабанщицей

RUSH открыли тур с новой барабанщицейБлог
После смерти великолепного Neil Peart RUSH успели разгромить две аксиомы. 1) Neil незаменим; 2) RUSH — мужская музыка для задротов. И когда после длительного и мучительного отбора группа объявила, что нашла замену, причем это женщина, немка по имени Anika Nilles, мир практически перевернулся.
Впрочем, оставался нерешенным вопрос, стоит ли продолжать выступать под именем RUSH.
Geddy Lee: «Эта тема была предметом долгих дебатов. Да, мы говорили, что RUSH остается RUSH только тогда, когда в составе есть Нил. Что во многом истинно. Это тот RUSH, который знает большинство людей. Но, знаете, за пять концертов мы сыграем сорок песен RUSH. И как, черт возьми, нам еще себя называть? IRON MAIDEN?»
Тур под названием Fifty Something стартовал в начале июня в Лос-Анджелесе (он продолжается, и ажиотаж серьезен, равно как и ценник на билеты), а повышенное внимание, практически под микроскопом, снова привлекла Anika (честно, даже осознавая, что она профи высокого уровня и опытный концертный музыкант, даже не представляю, как она волновалась). И… старт удался!
Mike Portnoy: «Сегодня столько чувств и эмоций… Я лично не был на вчерашнем концерте, но, как и многие по всему миру, буквально не отлипал от YouTube. Я смотрел прямую трансляцию RushCon в реальном времени от начала до конца (а заодно получал текстовые отчеты по каждому событию от своего приятеля Chris Jericho, который присутствовал там лично).
Что я могу добавить такого, чего уже не написали тысячи людей в интернете?.. Это было волшебно! Сетлист был просто ИДЕАЛЬНЫМ!! (И подумать только, у них в запасе еще примерно три других варианта программы…)
Аника просто ВДОЛБАЛА в самом лучшем смысле этого слова. Я был так рад за нее. Она безупречно справилась со всеми знаковыми партиями Neil Peart и при этом не переставала улыбаться. Она по-настоящему идеальна для этой роли!
Посвящения Нилу на протяжении всего концерта были сделаны невероятно тактично и трогательно. (Да, признаюсь, на нескольких моментах я прослезился.) Постановка шоу была просто СУМАСШЕДШЕЙ.
Теперь, когда тур стал реальностью, совершенно очевидно: это должно было произойти. Не только как достойная дань памяти Нилу, но и, что еще важнее, как способ почтить наследие группы. Geddy и Alex это заслужили. И фанаты тоже заслужили.
Я все еще не знаю, на какой концерт смогу попасть — скорее всего, в Нью-Йорке или Филадельфии, — но уже считаю дни до момента, когда смогу увидеть все это своими глазами и впитать каждую секунду происходящего.
С возвращением, RUSH!»
Ну и вот, кому интересно, как оно было.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 289
2 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
RUSH открыли тур с новой барабанщицей
-
Как банан разозлил американскую хардкор-сцену
-
Aad Kloosterwaard, SINISTER: «13 мая я перестал дышать»
-
Мнение. Chrissie Hynde: «Массовое помешательство на смартфонах и съемке напоминает мне обезьян, которые дрочат на глазах у публики в зоопарке»
-
ACCEPT перезаписали «Fast As A Shark» с участием Phil Anselmo, Kirk Hammett, Mikkey Dee и Billy Sheehan
-
Репортаж. Maryland Deathfest 2026, часть 2
-
Репортаж. Maryland Deathfest 2026, часть 1
-
Вокалист BEARTOOTH после брака длиной в 14 лет: «Я гей и я этим горжусь»
-
Фестивальный мини-отпуск
-
Разбор: вокалисты, которым пора уйти на пенсию
Комментарии
Bronco:
Вокалист чернокожий и закономерно среагировал на банан. Вообще похоже на хитроумную, тонкую провокацию. Сначала подсунули костюмированный банан негру, потом орга…
Александр:
asdf написал(а):
Променяли друга на кусок пизды
Им млять чо его выкопать чтоли и рядом усадить?…
asdf:
Другой Александр:
Anastasiya написала:
Клише. Что черные едят много арбузов и жареной курицы. Ну и второе точно правда!
Тогда понятно. У нас арбузы больше с азерами ассоциируются.…
Anastasiya:
Другой Александр написал(а):
Семантику баскетбольного мяча ловлю, а чем арбуз и курица чёрных цепляют, не вкушаю…
Клише. Что черные едят много арбузов и жа…
Другой Александр:
Anastasiya написала:
Чтобы расовые чувства оскорбить, это надо приходить в костюме арбуза с баскетбольным мячом в одной руке и жареной курицей в другой
Семант…
Anastasiya:
Ых написал(а):
Анастасия, шутки шутками, но объяснить Винсенту, что есть неиллюзорный шанс пополнить собой обменный фонд, не помешало бы.
А российские орги, им�…
Anastasiya:
Человек в костюме писюна написал(а):
А где их следующий концерт?
На сайте указан европейский тур, но вроде как HATEBREED уже брали их из своего суппорта. Соцсети…
Tular:
В прошлом году на Вакене Дэйф Ингрэм чувакам в костюмах бананов песню посвятил. «Because banana is my favorite fruit!»…
Человек в костюме писюна:
Ых:
Анастасия, шутки шутками, но объяснить Винсенту, что есть неиллюзорный шанс пополнить собой обменный фонд, не помешало бы.
А российские орги, имхо, помелочились. По�…
Mannfred:
Fredguitarist:
Променяли друга на кусок пизды
asdf написал(а):
Променяли друга на кусок пизды
Им млять чо его выкопать чтоли и рядом усадить?