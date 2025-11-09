Stabbing band
09.11.2025

Продолжая тему брутальных вокалисток. Новый сингл STABBING «Inhuman Torture Chamber»

Новинки и новости

Техасский STABBING подписался на Century Media Records, обновил состав (в частности минус семейная пара — басистка Meryl Martinez и драммер Rene Martinez) и анонсировал на январь второй альбом Eon Of Obscenity. Начали с издевательств.

Первая тема «Inhuman Torture Chamber», выпущенная в качестве сингла, взяла за лирическую основу историю Sylvia Likens (о несчастной девушке можно почитать тут — и, безотносительно к дэз-металу, это безысходно жуткая хроника). «Мы стараемся писать песни о реальных событиях, — прокомментировала команда, — о тех, что читали или смотрели, и которые оказали сильное негативное влияние». В том, что касается звука, STABBING пообещали отсутствие перепродюсированности, естественный и сырой звук, как у классиков дэза.

Кажется, не наврали.

