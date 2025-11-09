Продолжая тему брутальных вокалисток. Новый сингл STABBING «Inhuman Torture Chamber»Новинки и новости
Техасский STABBING подписался на Century Media Records, обновил состав (в частности минус семейная пара — басистка Meryl Martinez и драммер Rene Martinez) и анонсировал на январь второй альбом Eon Of Obscenity. Начали с издевательств.
Первая тема «Inhuman Torture Chamber», выпущенная в качестве сингла, взяла за лирическую основу историю Sylvia Likens (о несчастной девушке можно почитать тут — и, безотносительно к дэз-металу, это безысходно жуткая хроника). «Мы стараемся писать песни о реальных событиях, — прокомментировала команда, — о тех, что читали или смотрели, и которые оказали сильное негативное влияние». В том, что касается звука, STABBING пообещали отсутствие перепродюсированности, естественный и сырой звук, как у классиков дэза.
Кажется, не наврали.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 140
1 comment
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Участница конкурса красоты «Мисс Мир Чили 2025» показала судьям дэз-метал
-
Nergal собирается на концертах играть первый альбом BEHEMOTH… но без BEHEMOTH
-
Tobias Forge, GHOST: «После долгих лет в маске у меня развилась клаустрофобия»
-
Нетрадиционные ценности: турецкую группу SARINVOMIT арестовали и заставили удалить свое творчество со всех платформ
-
SABATON: «Хэви-металу больше всего подходит военно-историческая тематика»
-
Enkush Batjargal, THE HU: 10 песен, которые изменили мою жизнь
-
Evan Seinfeld, BIOHAZARD: «OnlyFans резко взлетел — и наш бизнес рухнул. Я впал в депрессию»
-
SLAUGHTER TO PREVAIL (опять) обвиняют в симпатиях к наци
-
Металисты у руля. Новая премьер-министр Японии Sanae Takaichi любит хард-рок и играет на барабанах
-
Интервью. ENTHRONED, Nornagest: «Блэк-метал, вероятно, единственная форма музыки, которая по своей сути не предназначена для легкомысленного развлечения»
Комментарии
понурый митолизд:
Другой Александр:
У девчонки редкая фигура. Тот случай когда «ноги от ушей»:
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=50d47e85f18d719a1d17576a526371b9_l-16457653-images-thumbs&n=33&w=1350&h=1080…
Камерад Шайтан:
Юрий:
Музыка норм , девушка красивая . Но всё это одноразово , посмотрел — прослушал — забыл.…
Черный Доктор:
думстер-бумбстер:
Ну так, вполне прилично, например! И девушка тоже хорошенькая.)…
Другой Александр:
Дед Аким написал:
Да, вчера с другом встретился вечером, нажрались и чего-то понесло на эмоции. Обычно скромный и культурный, когда трезвый, потом какой-то Шайт…
Другой Александр:
Ых написал:
Другой Александр написал:
…на Agonia Records…
Для такой группы неожиданный выбор конторы.
Возможно, потому, что в случае очередного недовольства чье�…
Дед Аким:
Да, вчера с другом встретился вечером, нажрались и чего-то понесло на эмоции. Обычно скромный и культурный, когда трезвый, потом какой-то Шайтан выходит…
Potato Lich:
Александр написал(а):
Видишь свежую новость и уже тонну комментов под ней? Будь уверен шо Акынка вышел из запоя и снова готов штамповать свою шизу по теме или н…
Александр:
Видишь свежую новость и уже тонну комментов под ней? Будь уверен шо Акынка вышел из запоя и снова готов штамповать свою шизу по теме или нет …
Ых:
Другой Александр написал(а):
…на Agonia Records…
Для такой группы неожиданный выбор конторы.
Возможно, потому, что в случае очередного недовольства чьей-то ле�…
Другой Александр:
…на Agonia Records…
Для такой группы неожиданный выбор конторы.…
Настя балует Деда Акима