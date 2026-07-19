Cult of Luna
19.07.2026

Потусторонняя новинка: сингл CULT OF LUNA «In The Shadow Of Your Shadow»

Новинки и новости

Словно подчеркивая нехитрую мысль, что дальше будет только хуже, 2026-й готовится пополнить склад невыносимо отчаянной, гнетущей, прекрасной, пронзительной, чудовищной музыки, сладжа и пост-метала. Со сразу двумя альбомами вернулись CONVERGE, выпускают диски RUSSIAN CIRCLES, THE OCEAN, грустят IF THESE TREES COULD TALK, воскресли NEUROSIS — ну и вот, довершая постапокалиптическую черно-белую картинку, в ноябре CULT OF LUNA готовят к реализации лонгплей In The Shadow Of Your Shadow. И титульная вещь совершенно точно свидетельствует, что легко тут не будет.

Поэтому, если честно, при всей любви к CULT OF LUNA знакомство с новыми релизами всегда откладываю до Худших Времен. Когда настроение не очень, ну и например, на подходе понедельник.

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