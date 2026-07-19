Потусторонняя новинка: сингл CULT OF LUNA «In The Shadow Of Your Shadow»Новинки и новости
Словно подчеркивая нехитрую мысль, что дальше будет только хуже, 2026-й готовится пополнить склад невыносимо отчаянной, гнетущей, прекрасной, пронзительной, чудовищной музыки, сладжа и пост-метала. Со сразу двумя альбомами вернулись CONVERGE, выпускают диски RUSSIAN CIRCLES, THE OCEAN, грустят IF THESE TREES COULD TALK, воскресли NEUROSIS — ну и вот, довершая постапокалиптическую черно-белую картинку, в ноябре CULT OF LUNA готовят к реализации лонгплей In The Shadow Of Your Shadow. И титульная вещь совершенно точно свидетельствует, что легко тут не будет.
Поэтому, если честно, при всей любви к CULT OF LUNA знакомство с новыми релизами всегда откладываю до Худших Времен. Когда настроение не очень, ну и например, на подходе понедельник.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 40
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Комментарии
Ых:
Дед Аким написал(а):
Я этот сериал по телевизору смотрел, когда ты ещё в памперсах под стол пешком ходил.
Дед, мне вообще-то 49 )
И когда показывали этот сериа…
Дед Аким:
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понурый митолизд:
мыльный скуф:
Дед Аким написал(а):
Ых написал(а):
Дед Аким написал(а):
Ребята, хочу взорвать время и пространство!!!
Peters Pop Show 1985
В этом шоу с 1985′ по 1991′ год выступали лучшие п�…
послушник:
послушник:
Дед Аким:
Ых написал(а):
Дед Аким написал(а):
Ребята, хочу взорвать время и пространство!!!
Peters Pop Show 1985
В этом шоу с 1985′ по 1991′ год выступали лучшие поп и рок звёзды мира, …
Ых:
Дед Аким написал(а):
Ребята, хочу взорвать время и пространство!!!
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В этом шоу с 1985′ по 1991′ год выступали лучшие поп и рок звёзды мира, девчонки и реб…
Дед Аким:
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В этом шоу с 1985′ по 1991′ год выступали лучшие поп и рок звёзды мира, девчонки и ребята, ставшие классикой на в…
Andreas:
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Ых:
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Ваше Величество:
Помимо того , что на вокале киборг , ЧЕМ ЕЩЁ ИНТЕРЕСНА ЭТО ГРУППА ? (( музон так се…
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