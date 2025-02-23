Ghost Bath
23.02.2025

Покойницкая на стероидах: слушаем новый сингл GHOST BATH

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Согласно определению музыкантов, «Ghost Bath — это суицид, совершенный путем погружения тела в воду». И процесс самоутопления никогда еще не был таким динамичным: готовясь к финальному заплыву, покойник, похоже, изрядно вжарил транквилизаторов и вместо питательной соли мертвых морей вкинул в воду пару грамм кокаина.

Американцы, берущиеся за суровые атмосферные жанры, будь то блэк, будь то депрессив пост-блэк, как у GHOST BATH, часто склонны ввернуть чего-то этакого внезапного — так, суицидники из Северной Дакоты (хотя когда-то группа рассказывала сказки, мол, они родом из Китая) до бесстыжести энергичны и, миксуя DSBM, blackgaze, модерновый пост-метал и соответствующую фьюнеральную эстетику, группа делает это с такой агрессивной интенсивностью, так, не разбирая дороги, рвет по разнотемповым кочкам, что ее поблескивающий катафалк, добираясь к заплаканным вдовам, теряет подвески и покрывается пылью радостных одуванчиков.

На концертах GHOST BATH всегда разноцветные огни и расколбас — и пускай их творчество собирает очень полярные мнения, к пятому альбому коллектив получил контракт у Nuclear Blast и, значит, увереннее пойдет в массы. Диск под названием Rose Thorn Necklace выйдет в мае, и, собственно, вот видео к его титульному синглу. При просмотре почему-то вспомнился классический мем.

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