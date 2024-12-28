«Она орет как моя бывшая!» Новогоднее настроение с кринж-истерикой THE GREAT KAT

«Она орет как моя бывшая!» Новогоднее настроение с кринж-истерикой THE GREAT KATБлог
Раз в пару лет заглядываю на шизофренический сайт THE GREAT KAT, и знаете… много всего в этом мире происходит, но Екатерина — таки оплот стабильности. Ей уже под 60, но кого это волнует?.. Ибо к рождеству и новому году у дикой женщины готов новый клип «Guitar Dominatrix Serve Me». А готовы ли к нему вы?
«Великая Кэт, Гитарная Госпожа, ТРЕБУЕТ: «СЛУЖИ МНЕ!» и разрывает струны, как БЕЗУМНАЯ ШРЕД-МАНЬЯЧКА! ЧИСТЕЙШЕЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ БЕЗУМИЕ, где ее порабощенный трэш-ученик преклоняется, поклоняется и подчиняется своей МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ БОГИНЕ ВЕЛИКОЙ КЭТ! Великая Кэт ОБОЖАЕТ ДОМИНИРОВАТЬ!! НЕМЕДЛЕННО НА КОЛЕНИ!!»
«Она орет прямо как моя бывшая!», — с восторгом написал кто-то в соцсетях.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 26
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Комментарии
Revan:
Прекрасная группа, лучшее открытие 2023 года, да и в 2024 у них вполне неплохой второй альбом вышел. А всякие душнилы из комментов пусть идут… ну куда-нибудь подальше))…
Сашко:
Харків став ще більш незламним під натиском рашистів.
Ті люди, що стали на захист мирних людей, залишаються у нашій пам’яті Героями.
Москаль просто йде нахуй.
Хор�…
Тварь:
Там Лумис и Вильямс анонсируют что-то на 25й год с тизером «Nevermore». Без Шепарда.
И без Дейна, естественно.
Имхо, вот это будет проляпсус……
БаттПлаг666:
Potato Lich написал(а):
Жартун написал(а):
всегда так было, Сатане на вой волосатых лузеров был всегда пох
а те кто причастен, такую музыку слушать никогда не стану…
Жартун:
>>Неужели кто-то всерьез верит в «Сатану»?
Тут надо спрашивать тех кто этой теме 25 лет посвятил, невзирая как пишут «на беларуские и общемировые трудности».…
Potato Lich:
всегда так было, Сатане на вой волосатых лузеров был всегда пох
а те кто причастен, такую музыку слушать никогда не станут — она ничего не �…
RegularReader:
19.09.2024 умер Andreas «Samson» Samonil, драммер немецких Vendetta, игравший на первых двух альбомах 1987 и 1988.…
AvgoDima:
b4w написал(а):
У меня настолько разносторонние вкусы, что этот ваш метал я вообще не слушаю. Тот самый случай, по-моему.
++++1 !!!…
Jean-Jacques Huyac:
«Бразильскому парню чуть за сорок, и в какой-то момент своей гитарной карьеры он был довольно толстым. Затем резко — то ли под оземпиками, то ли сам — похудел, пошел �…
nihildrive:
Удивление и ржака будет, если Kari захочет с Фенризом воскресить Isengard и Storm. …
Писюн с глазами:
Плуг666 написал(а):
Стюша, а когда будут задорные новости про новый альбом рашкафилов Pestilentia, которые одной рукой прячутся в ЕС и просятся в беженцы, а другой езд…
Плуг666:
Жартун:
>>невзирая на все беларуские и общемировые трудности и обстоятельства
ггг, они больше ничего делать и не умеют. во всех остальных планах эти люди не состоялись,…
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