The Great Kat Beethoven
28.12.2024

«Она орет как моя бывшая!» Новогоднее настроение с кринж-истерикой THE GREAT KAT

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Раз в пару лет заглядываю на шизофренический сайт THE GREAT KAT, и знаете… много всего в этом мире происходит, но Екатерина — таки оплот стабильности. Ей уже под 60, но кого это волнует?.. Ибо к рождеству и новому году у дикой женщины готов новый клип «Guitar Dominatrix Serve Me». А готовы ли к нему вы?

«Великая Кэт, Гитарная Госпожа, ТРЕБУЕТ: «СЛУЖИ МНЕ!» и разрывает струны, как БЕЗУМНАЯ ШРЕД-МАНЬЯЧКА! ЧИСТЕЙШЕЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ БЕЗУМИЕ, где ее порабощенный трэш-ученик преклоняется, поклоняется и подчиняется своей МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ БОГИНЕ ВЕЛИКОЙ КЭТ! Великая Кэт ОБОЖАЕТ ДОМИНИРОВАТЬ!! НЕМЕДЛЕННО НА КОЛЕНИ!!»

«Она орет прямо как моя бывшая!», — с восторгом написал кто-то в соцсетях.

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