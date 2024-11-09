DRAGONCORPSE
09.11.2024

Немного шизофрении: группа DRAGONCORPSE, скрестившая дэзкор, пауэр и драконов

Новинки и новости

В метал-архивах значатся более сотни коллективов, так или иначе использующих в названии слово «дракон»: есть святые драконы, зеленые, красные, черные, Сожравшие Солнце. Есть ВетерДракона, ТронДракона, СпермаДракона, СердцеДракона, РыцарьДракона, КлешняДракона, ТраваДракона, МолотДракона и прочие составляющие. А сегодня я вам принесла труп — которым можно в течение выходных издеваться одновременно над соседями, металкорщиками и подвывающими фальцетом любителями фэнтези-пауэр.

Сей международный коллектив, в котором принимают участие музыканты из Канады, США и Австралии, собрался в 2021 году и с тех пор в дивном жанре под названием «powercore» записывает миники и синглы со сказочными названиями типа «Драконэктомия (Когда тебя преследует похотливый, только что разведенный дракон в темном подземелье)». И естественно, не менее сказочными текстами.

…Will I survive? Nobody knows
Tell me how far our lovemaking will go
Will I perform enough for you to be pleased?
To save myself from your gnashing teeth?

Backing up that wagon, how can a reptile be so thicc?
I am only praying that my cock will do the trick
Blowing out my back to reach the peak of your desire
Knowing if I fail my life will end engulfed in fire

Впрочем, можете послушать и почитать сами.

Ну а если этого недостаточно, в начале ноября DRAGONCORPSE выпустили миник «The Fall Of House Abbarath», и… вот же оно. Мировая слава проекта, уверена, не за драконами горами.

Количество просмотров: 107

1 comment

  • Bronco написал(а):

    А что, Хиткиллер в России больше не работает без VPN?

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *