Немного шизофрении: группа DRAGONCORPSE, скрестившая дэзкор, пауэр и драконов

Немного шизофрении: группа DRAGONCORPSE, скрестившая дэзкор, пауэр и драконовНовинки и новости
В метал-архивах значатся более сотни коллективов, так или иначе использующих в названии слово «дракон»: есть святые драконы, зеленые, красные, черные, Сожравшие Солнце. Есть ВетерДракона, ТронДракона, СпермаДракона, СердцеДракона, РыцарьДракона, КлешняДракона, ТраваДракона, МолотДракона и прочие составляющие. А сегодня я вам принесла труп — которым можно в течение выходных издеваться одновременно над соседями, металкорщиками и подвывающими фальцетом любителями фэнтези-пауэр.
Сей международный коллектив, в котором принимают участие музыканты из Канады, США и Австралии, собрался в 2021 году и с тех пор в дивном жанре под названием «powercore» записывает миники и синглы со сказочными названиями типа «Драконэктомия (Когда тебя преследует похотливый, только что разведенный дракон в темном подземелье)». И естественно, не менее сказочными текстами.
…Will I survive? Nobody knows
Tell me how far our lovemaking will go
Will I perform enough for you to be pleased?
To save myself from your gnashing teeth?
Backing up that wagon, how can a reptile be so thicc?
I am only praying that my cock will do the trick
Blowing out my back to reach the peak of your desire
Knowing if I fail my life will end engulfed in fire
Впрочем, можете послушать и почитать сами.
Ну а если этого недостаточно, в начале ноября DRAGONCORPSE выпустили миник «The Fall Of House Abbarath», и… вот же оно. Мировая слава проекта, уверена, не за
драконами горами.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 107
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Комментарии
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Другой Александр:
Ad Noctum написал(а):
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Мaga написал(а):
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Anastasiya:
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Мaga:
Американский журнал Decibel поставил Трея на первое место в списке 20 лучших гитаристов дэт-метала. Помню, в интервью одному польскому фэнзину (в 93 году) он сказал, что в …
Другой Александр:
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40PT:
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