Немного шизофрении: группа DRAGONCORPSE, скрестившая дэзкор, пауэр и драконов

Одного голоса мало. Чтоб Деда призвать, нужна ещё фотка)…

Другой Александр:

Ad Noctum написал(а):

Бугурты псевдорыцарей в экзотических шлемах (названий писать не буду, уже один раз доумничался, хехе)…

А я, чесно признаться, тогда тоже с…