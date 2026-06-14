Мнение. ALL THAT REMAINS, Phil Labonte: «Количество мужских самоубийств находится на рекордном уровне. Мужчины выпадают из общественной жизни»

Героем обсуждений выходного дня стал фронтмен ALL THAT REMAINS Phil Labonte, который, придя на подкаст Today’s Boondoggle Podcast, высказал немало интересного по теме гендерных психологических различий и почему нынешние мужчины пребывают в кризисе. Кроме прочего, он сказал, что придерживается правых взглядов (что в наше время уже повод для дискуссии), поднял немало общественных и политических тем… приведу пару выдержек из стенограммы, и сами поймете, почему материал зацепил большое количество людей.

«Послушайте, последние почти тридцать лет мужчинам внушают, что именно они являются главной проблемой общества. Это было заметно еще в 90-х, когда практически в каждом ситкоме муж изображался неким недотепой, а жена — единственным разумным человеком в семье. Мол, слава богу, что она рядом, потому что без нее этот бедолага окончательно б разрушил собственную жизнь. Это стало своего рода нормой. И с тех пор мало что изменилось.

Но реальность устроена иначе. Семья и воспитание детей — командная работа. Матери невероятно важны, но и отцы важны в не меньшей степени. Мы видим все больше детей, которых воспитывают матери-одиночки; уровень разводов достиг исторического максимума, и чаще всего их инициаторами выступают женщины.

Молодые мужчины перестают поступать в колледжи, перестают их оканчивать. Они буквально выходят из игры и отстраняются от общества. Они решают, что больше нет смысла искать девушку. Большинство молодых людей сегодня — точных цифр я не знаю — вообще никогда не были на свиданиях. Молодые мужчины и женщины гораздо реже заинтересованы в отношениях. Поколение Z — одно из наименее сексуально активных за очень долгое время. Число абортов находится на рекордно высоком уровне.

И все это, на мой взгляд, является прямым следствием феминизма и огромного влияния, которое левые и феминистские идеи оказали на общество.

Представление о том, что женщина может одновременно быть успешной карьеристкой и матерью, — абсолютная ложь. Невозможно полноценно совмещать и то, и другое. Можно выбрать что-то одно.

Женщины принимают решение получить образование и построить карьеру, а затем, в возрасте около тридцати, начинают в спешке искать партнера. Но мужчины уже либо отстранились от всего этого, либо предпочитают строить отношения с более молодыми женщинами, которые сами хотят создавать семьи.

Количество мужских самоубийств находится на рекордном уровне. Мужчины, как я уже говорил, выпадают из общественной жизни. Они пытаются заглушить внутренние проблемы видеоиграми и марихуаной. Все это крайне вредно для общества.

Уровень самоубийств среди мужчин моего возраста — пятидесяти лет и старше — также растет. Мужчинам необходимо ощущать смысл своей жизни. Им нужно какое-то дело. Идея о том, что мужчине достаточно пойти к психотерапевту, чтобы решить свои проблемы, — просто нелепость. Терапия годится только для женщин. Мужчины не решают свои проблемы разговорами. Мужчины решают свои проблемы посредством действий.

Мужчинам нужно заниматься чем-то вместе с другими мужчинами: строить что-то, ремонтировать автомобили — не важно, что именно. Именно такие занятия помогают мужчине чувствовать себя состоявшимся человеком, понимать, что у него есть цель.

Просто сидеть и разговаривать с психотерапевтом — это не то, что помогает мужчинам. Совсем не то. Мужчинам нужны достижимые цели и возможность постепенно к ним двигаться. Именно это помогает чувствовать уверенность в себе, ощущать собственную ценность и внутреннюю силу. Вот что действительно нужно.

При этом общество сегодня твердит мужчинам: „Вы должны быть больше похожи на женщин“ или „Вам нужно ходить на терапию“. Но все это не работает. И статистика это подтверждает. Например, показатели самоубийств, уровень депрессии и тот факт, что мужчины все чаще отстраняются от общества.

Терапевтические идеи не работают, потому что мужчины и женщины не одинаковы. У них разная психология.

Это не означает, что не существует мужчин с более выраженными женственными чертами или женщин с более выраженными мужскими качествами. Но в целом мужчины отличаются от женщин, и для эмоционального благополучия и психологического комфорта им необходимы разные вещи.

Сейчас в Палате представителей рассматривается законопроект, насколько я понимаю, пока на уровне комитета, о создании Совета Белого дома по вопросам отцов и сыновей.

Он основан на модели, разработанной еще при администрации Обамы, когда существовал Совет Белого дома по вопросам женщин и девочек. Затем при администрации Байдена его, кажется, переименовали во что-то более гендерно-нейтральное — уже не помню точное название.

Но сама структура уже существует. Поэтому я надеюсь, что этот законопроект будет принят, и Белый дом действительно начнет открыто обсуждать эту проблему, ибо речь о серьезном кризисе, затрагивающем все общество».

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