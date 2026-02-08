relikt band
08.02.2026

«Мир раскололся на ‘до’ и ‘после’ — стало страшно». Слушаем новый альбом RELIKT «Ramantyzm»

Я, честно, не очень следила за карьерой RELIKT — одного из самых пронзительных беларуских, а ныне польских пост-метал коллективов, — после того, как ребята увлеклись фолковыми делами; то, что они делали, миксуя народные мотивы с гитарной меланхолией и выразительным надрывно-грустным сильным вокалом Владимира Козлова, было свежо и своеобразно, но все-таки несколько не мое. Тем более любопытно было посмотреть, к чему коллектив пришел на своем уже девятом альбоме Ramantyzm. Следов фолка тут не осталось.

relikt photo

Остались безрадостность, сплин и застывший переплетенный эмоциональный клубок неразрешимых вопросов — это реки, напором которых лед не пробить, но по-прежнему живые, утаскивающие гибельным тихим прозрачным течением, в пост-металлическом/прог-роковом русле, необычайно гладком, выверенном и… американском по звуку. Звук Ramantyzm роскошен.

Гитарист Виталий Макшун: «Музыкально альбом — это натуральная прогрессия в развитии звучания группы. Те, кто любят и слушают RELIKT давно, наверняка смогут почувствовать ее и вместе с тем обнаружить, что все ключевые фишки и особенности звучания группы никуда не делись. Мы старались удержать этот баланс, но также мы хотели сделать каждую песню уникальной и захватывающей — своего рода отдельное маленькое путешествие. Благодаря смелым композиционным и аранжировочным ходам, и обширной звуковой палитре нам это удалось».

Ramantyzm — аккуратный печальный красивый беларускоязычный прог-метал, без характерных для жанра мудреностей (однако с музыкальными приветами TOOL, например), экстрима и истерик: тщательно проработанный (ты буквально чувствуешь, как, будто бусинки в ожерелье, подбиралась каждая нота), ровный, рефлексивный, ностальгически-эмигрантский примерно в том ключе, в котором скучают по родине и по молодости люди в пабликах «понауехавших».

Барабанщик и лидер группы Александр Демиденко: «Мы все стали странниками над морем тумана. Мир раскололся на «до» и «после» — стало страшно. Стоим лицом к лицу со стихией, и это некомфортно: старые опоры исчезли. Куда дальше? Не потерять путь к идеалу, к внутренней свободе и счастью, помогают только вера и чувства. Мы поем эти песни между двумя мирами — чтобы каждый странник не боялся моря тумана, а принял его и полюбил. И смог выйти к свету».

