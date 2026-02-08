«Мир раскололся на ‘до’ и ‘после’ — стало страшно». Слушаем новый альбом RELIKT «Ramantyzm»Новинки и новости
Я, честно, не очень следила за карьерой RELIKT — одного из самых пронзительных беларуских, а ныне польских пост-метал коллективов, — после того, как ребята увлеклись фолковыми делами; то, что они делали, миксуя народные мотивы с гитарной меланхолией и выразительным надрывно-грустным сильным вокалом Владимира Козлова, было свежо и своеобразно, но все-таки несколько не мое. Тем более любопытно было посмотреть, к чему коллектив пришел на своем уже девятом альбоме Ramantyzm. Следов фолка тут не осталось.
Остались безрадостность, сплин и застывший переплетенный эмоциональный клубок неразрешимых вопросов — это реки, напором которых лед не пробить, но по-прежнему живые, утаскивающие гибельным тихим прозрачным течением, в пост-металлическом/прог-роковом русле, необычайно гладком, выверенном и… американском по звуку. Звук Ramantyzm роскошен.
Гитарист Виталий Макшун: «Музыкально альбом — это натуральная прогрессия в развитии звучания группы. Те, кто любят и слушают RELIKT давно, наверняка смогут почувствовать ее и вместе с тем обнаружить, что все ключевые фишки и особенности звучания группы никуда не делись. Мы старались удержать этот баланс, но также мы хотели сделать каждую песню уникальной и захватывающей — своего рода отдельное маленькое путешествие. Благодаря смелым композиционным и аранжировочным ходам, и обширной звуковой палитре нам это удалось».
Ramantyzm — аккуратный печальный красивый беларускоязычный прог-метал, без характерных для жанра мудреностей (однако с музыкальными приветами TOOL, например), экстрима и истерик: тщательно проработанный (ты буквально чувствуешь, как, будто бусинки в ожерелье, подбиралась каждая нота), ровный, рефлексивный, ностальгически-эмигрантский примерно в том ключе, в котором скучают по родине и по молодости люди в пабликах «понауехавших».
Барабанщик и лидер группы Александр Демиденко: «Мы все стали странниками над морем тумана. Мир раскололся на «до» и «после» — стало страшно. Стоим лицом к лицу со стихией, и это некомфортно: старые опоры исчезли. Куда дальше? Не потерять путь к идеалу, к внутренней свободе и счастью, помогают только вера и чувства. Мы поем эти песни между двумя мирами — чтобы каждый странник не боялся моря тумана, а принял его и полюбил. И смог выйти к свету».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 32
Читайте также:
Обновления
-
Интервью с CARPENTER BRUT: «Из-за социальных сетей и всех идиотов, что в них сидят, я даю западным обществам лет десять до начала гражданских войн»
-
«Мы знали, что YouTube это не пропустит». Новый клип и тема EXODUS «3111»
-
Как вам победители новых «Грэмми»?
-
Galder выложил тизер нового OLD MAN’S CHILD: «Осталось написать еще одну-две песни»
-
Интервью с фолк-металистами UUHAI: «Мы хотим, чтобы люди прочувствовали Монголию до того, как мы сыграем первую ноту»
-
WITCH FEVER: «Мы отыграли тур на крупнейших стадионах, и мы нищие»
-
Интервью: BESHENITAR как голос иранского андерграундного блэк-метала
-
Dave Mustaine: «Кавер ‘Ride The Lightning’ завершил круг; таким образом я выказал парням свое уважение, особенно Джеймсу и Ларсу»
-
Наш кандидат? Myrkur пробивается на «Евровидение» со своей новой песней
-
Jack Owen: «С годами в CANNIBAL CORPSE стало только токсичнее»
Комментарии
Дед Аким:
Новинки
Первые три русские
Не совсем новинка, новый концертный клип, труъ произведение в�…
Bronco:
Дед Аким:
Приятно прочитать интервью с умным человеком. Мысль о том, что IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST, METALLICA, никто не заменит. Без ложной скромности я опубликовал основные хиты этих групп (�…
Alex:
Polyphemus написал(а):
Из всего, что там было, только DEFTONES играют интересную тяжелую музыку. И альбом последний просто офигенский
Вчера были на их концерте — яро�…
понурый митолизд:
Христос Не Воскрес:
Чингачгук:
Дьюк снова с нами — отлично. Осталось ещё Беладонну из Антракс выгнать и Буша вернуть и ваще агонь бует …
Другой Александр:
Стрёмное место. Попадались в сети видосы, как там местные бандосы расправляются с теми, кто им перешёл дорогу, снимают на камеру и распространяют для устрашения. По�…
Зануда:
kvltist:
kvltist:
Anastasiya:
Gennadius777 написал(а):
А что за группа на фото в начале статьи?
TURNSTILE.…
Gennadius777:
Добавить комментарий