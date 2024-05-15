Любопытная новинка. GATECREEPER «Dark Superstition»Новинки и новости
Аризонская группа с классным названием GATECREEPER сейчас катается в туре с IN FLAMES — где их давеча видела, и затем захотелось переслушать дома. Эти ребята, которых по итогам двух выпущенных в 2016-и и 2019-м альбомов называют «американскими шведами», намекая на классический скандинавский раннедэзовый звук а-ля ENTOMBED и DISMEMBER, все-таки, кажется, умеют и могут больше, нежели выступать этаким «еще одним типа олдскулом», трибьютом, переосмыслением и пр.
Буквально на днях американцам представится возможность доказать свою творческую состоятельность студийно: послезавтра на Nuclear Blast выходит их третий альбом Dark Superstition, и судя по трем выложенным на сегодняшний день трекам, грядет нечто любопытное, с отчетливыми грузными и одновременно энергичными дэз-думовыми влияниями, мощной ностальгической энергетикой, а также… кто знает, что там будет еще. Но ознакомиться определенно стоит.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 447
Обновления
-
Угар и солнце, день чудесный. Фестиваль Maryland Deathfest 2024, часть первая
-
Голосуем! Лучшие альбомы зимы-весны 2024
-
Marty Friedman: «Когда вижу заголовки со словом ‘ex-MEGADETH’, меня просто выворачивает»
-
Сатана этой весны: слушаем «Upharsin» BLAZE OF PERDITION
-
Serj Tankian поделился отрывком из новых мемуаров: «Я предлагал SYSTEM OF A DOWN другого вокалиста»
-
Simone Simons из EPICA записала сольный альбом. И пока это совсем не попса!
-
Репортаж: OCEANS OF SLUMBER, NEW YEARS DAY, LACUNA COIL в Шарлотт
-
Kerry King: «Несмотря на всю грандиозную историю SLAYER, я сейчас начинающий артист, со всеми вытекающими последствиями»
-
Умер Steve Albini
-
Не пытайтесь повторить дома: мужик поднимает 102 кг и одновременно играет бас-соло METALLICA
Комментарии
Дружище Христос:
Какой только хуйни люди не выдумают, чтобы не принимать тот простой факт, что после смерти их просто не будет.…
juris:
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER) написал(а):
RA2SHA
RA2SHA zharit…
D:
Нашлась ещё одна похожая обложка.
Поляки Besatt -Demonicon (2010)…
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Посмотрел обозрение сделанное Настей… и…. понял что почти ничего не потерял. Современная фестивальная американская метал сцена в общем-то далека от моих любимых …
juris:
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Дед Аким написал:
(Baby Reindeer, 2024) — это плохой популярный сериал, там блять одни гомики и извращенцы всех мастей))
Это плохие гомосек…
Другой Александр:
Сложно египтянам жилось. Я помню, в девяностых, когда я ещё дошкольником был, у нас в городе по домам ходили свидетели Иеговы и раздавали свою брошюру. «Сторжевая баш…
Другой Александр:
Anastasiya написала:
Другой Александр написал:
Блин, ну что за тормоза работают в РКН! Я два года стучал на вас фирмачам, а они только сейчас соизволили заблокирова…
Anastasiya:
Другой Александр написал(а):
Блин, ну что за тормоза работают в РКН! Я два года стучал на вас фирмачам, а они только сейчас соизволили заблокировать)
https://rknweb.ru/b…
juris:
Другой Александр:
Блин, ну что за тормоза работают в РКН! Я два года стучал на вас фирмачам, а они только сейчас соизволили заблокировать)…
Дед Аким:
Настя, я так думаю тебе впринципе не нравится мышление и философия психология Варга. Жизнь в благополучном Западе, я тоже не все его идеи одобряю, но некоторые интер…
Дед Аким:
Настя, надо кого-то добавлять, если не ошибаюсь, то насчет Варга третье пожелание…
Добавить комментарий