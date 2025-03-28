Главная по «Заклятиям», актриса Vera Farmiga выпускает альбом готического постпанка

Главная по «Заклятиям», актриса Vera Farmiga выпускает альбом готического постпанкаНовинки и новости
Вера Фармига, актриса, которую фанаты ужасов знают по многочисленным «Заклятиям» (в этом году, к слову, выходит уже четвертое), а киноманы в принципе — по куче фильмов, начиная от «Отступников», «Мне бы в небо», «Исходного кода» и заканчивая всякими «Годзиллами» и «Проклятиями Аннабель», перемахнув через 50-летний юбилей, решила попробовать себя и как рокер. Причем получилось отлично!
Группа Веры (в которой на клавишах, кстати, играет ее муж) называется THE YAGAS — и вскоре выпустит дебютник Midnight Minuet. Стилистика: психоделик пост-рок/пост-панк, готик альт-рок, с отсылками к 90-м, но с вполне современным саундом и пронзительным вокалом Фармиги. Название коллектива — вероятно, отсылка к семейным корням: родилась актриса в Нью-Джерси в большой семье украинских эмигрантов, и какое-то время даже не говорила по-английски.
Звучит любопытно. Ну и, конечно, неожиданно: мало кто начинает рок-карьеру в солидном возрасте, уже будучи состоявшимся, занятым и востребованным человеком в шоубизе. Пожелаем удачи!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 149
2 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Низкий художественный уровень: смотрим новые клипы DEATH SS
-
Kirk Hammett: «Я сочинил 767 риффов для следующего альбома»
-
Фирменный самолет IRON MAIDEN распродают по кусочкам
-
Tobias Forge, GHOST: «Мы — доказательство того, что грандиозный успех в роке все еще возможен»
-
Самые дорогие альбомы тяжелой музыки. Еще топ-4
-
Из KATATONIA ушел Anders Nyström
-
Невеста вокалиста FASTER PUSSYCAT выбросилась за борт круизного фестивального лайнера в стиле 80-х
-
Фанаты TOOL собираются судиться с группой за фестивальное кидалово
-
Работа мечты: прислуживать Gene Simmons за $12,495
-
Из MASTODON ушел один из основателей, гитарист-вокалист Brent Hinds
Комментарии
Metaller555:
Hate — это альбомы с 2005 по 2015 года. Тогда мыло круто. А сейчас, к сожалению, скатились к какой-то блекодезо жвачке… И новая песня, к сожалению, это подтверждает.…
Юрий:
Реально не дурно . С удовольствием послушал бы альбом , если всё в таком духе будет. Талантливый человек , талантлив во всём (с)…
Юрий:
Сплошные понты в комментах , невписуемые музыкальные критики и супер — пупер музыканты отписались , браво )) А по факту эти дядьки играют не хуже сотен хвалёных груп…
Христос Не Воскрес:
Дружище Христос написал(а):
jurgai написал(а):
jurgis написал(а):
спасибо, нафих надо
Ещё как надо!
Плюрализм мнений в одной голове называется шизофрения
так точн…
Merzbow:
Мало кто, да. Но Кристофера Ли пока ещё никто не переплюнул)…
Дружище Христос:
jurgai написал(а):
jurgis написал(а):
спасибо, нафих надо
Ещё как надо!
Плюрализм мнений в одной голове называется шизофрения…
Черноярец:
Конечно, подражание;
Конечно, подражание Бегемоту;
Но надо заметить — это очень качественное подражание.
Однако же, предпочитаю их альбомы двадцатилетней давн…
jurgai:
jurgis написал(а):
спасибо, нафих надо
Ещё как надо! Срочно Дела Акима в студию — он по таким делам эксперт и всем моментом все растолкует…
jurgai:
бегемот гена написал(а):
death ass видимо полное их название
вот это в точку как говор�…
jurgis:
Дружище Христос написал(а):
jurgis написал(а):
нафих надо
Что реально нафих надо, так это твое бессодержательное нытье под каждой новостью в стиле «Пофих» и «Наф�…
Шапка-самосранка:
jeronimo написал(а):
jeronimo написал(а):
26.03.2025 в 12:09
хейт в какой то момент стал больше бегемотом чем сам бегемот
Бехемот в последние лет -надцать вапсче гонят како�…
Шапка-самосранка:
Чота они мне гораздо больше доставляли, когда по всяким лесам, болотам да по поминкам бегали… может, потому фото вверху статьи меня сильнее прикололо, чем сам клип))…
бегемот гена:
Мало кто, да. Но Кристофера Ли пока ещё никто не переплюнул)
Реально не дурно . С удовольствием послушал бы альбом , если всё в таком духе будет. Талантливый человек , талантлив во всём (с)