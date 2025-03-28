Vera Farmiga
28.03.2025

Главная по «Заклятиям», актриса Vera Farmiga выпускает альбом готического постпанка

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Вера Фармига, актриса, которую фанаты ужасов знают по многочисленным «Заклятиям» (в этом году, к слову, выходит уже четвертое), а киноманы в принципе — по куче фильмов, начиная от «Отступников», «Мне бы в небо», «Исходного кода» и заканчивая всякими «Годзиллами» и «Проклятиями Аннабель», перемахнув через 50-летний юбилей, решила попробовать себя и как рокер. Причем получилось отлично!

Группа Веры (в которой на клавишах, кстати, играет ее муж) называется THE YAGAS — и вскоре выпустит дебютник Midnight Minuet. Стилистика: психоделик пост-рок/пост-панк, готик альт-рок, с отсылками к 90-м, но с вполне современным саундом и пронзительным вокалом Фармиги. Название коллектива — вероятно, отсылка к семейным корням: родилась актриса в Нью-Джерси в большой семье украинских эмигрантов, и какое-то время даже не говорила по-английски.

Звучит любопытно. Ну и, конечно, неожиданно: мало кто начинает рок-карьеру в солидном возрасте, уже будучи состоявшимся, занятым и востребованным человеком в шоубизе. Пожелаем удачи!

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2 комментария

  • Merzbow написал(а):

    Мало кто, да. Но Кристофера Ли пока ещё никто не переплюнул)

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  • Юрий написал(а):

    Реально не дурно . С удовольствием послушал бы альбом , если всё в таком духе будет. Талантливый человек , талантлив во всём (с)

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