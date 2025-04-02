FRACTAL UNIVERSE
02.04.2025

Французские уроки панспермии. На подходе четвертый альбом FRACTAL UNIVERSE «The Great Filters»

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Предваряя презентацию четвертого полноформатника The Great Filters, французские прог-техно-дэзеры FRACTAL UNIVERSE показали видео на тему “A New Cycle”. Заодно пояснив миру, зачем ему (будет) нужна панспермия.

«Сюжет этой песни — об идее направленной панспермии. Речь о том, что, поскольку человечество находится на грани вымирания, единственный способ сохранить жизнь — отправить зонды с примитивными формами жизни в космос в надежде колонизировать новые планетные системы и, спустя несколько миллиардов лет, запустить новый эволюционный цикл. Тем не менее, в нашей версии развития событий новая цивилизация в конечном итоге повторит те же ошибки, что привели к падению первой, и в итоге будет вынуждена снова проходить весь этот процесс».

Видео к страшной цикличной истории можно посмотреть ниже, отмечу лишь, что альбом The Great Filters выходит 4 апреля, и помимо “A New Cycle” можно посмотреть/послушать еще пару его песен. Этакий прогрессивный прогрессив, нечто среднее между OBSCURA, TESSERACT, GOROD и DREAM THEATER — смешать, взболтать, приправить невинным чистым вокалом и поперчить джаз-фьюжном. А еще сингулярностью. Какой же, простите, нынче прогрессив без сингулярности? Панспермия одна, стыд и срам.

В общем, слушаем. В конце месяца у нас будет совершенно фантастический тур в составе FRACTAL UNIVERSE, OBSCURA, ATHEIST, ORIGIN и DECREPIT BIRTH — там оценю еще и вживую.

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