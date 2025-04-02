Французские уроки панспермии. На подходе четвертый альбом FRACTAL UNIVERSE «The Great Filters»Новинки и новости
Предваряя презентацию четвертого полноформатника The Great Filters, французские прог-техно-дэзеры FRACTAL UNIVERSE показали видео на тему “A New Cycle”. Заодно пояснив миру, зачем ему (будет) нужна панспермия.
«Сюжет этой песни — об идее направленной панспермии. Речь о том, что, поскольку человечество находится на грани вымирания, единственный способ сохранить жизнь — отправить зонды с примитивными формами жизни в космос в надежде колонизировать новые планетные системы и, спустя несколько миллиардов лет, запустить новый эволюционный цикл. Тем не менее, в нашей версии развития событий новая цивилизация в конечном итоге повторит те же ошибки, что привели к падению первой, и в итоге будет вынуждена снова проходить весь этот процесс».
Видео к страшной цикличной истории можно посмотреть ниже, отмечу лишь, что альбом The Great Filters выходит 4 апреля, и помимо “A New Cycle” можно посмотреть/послушать еще пару его песен. Этакий прогрессивный прогрессив, нечто среднее между OBSCURA, TESSERACT, GOROD и DREAM THEATER — смешать, взболтать, приправить невинным чистым вокалом и поперчить джаз-фьюжном. А еще сингулярностью. Какой же, простите, нынче прогрессив без сингулярности? Панспермия одна, стыд и срам.
В общем, слушаем. В конце месяца у нас будет совершенно фантастический тур в составе FRACTAL UNIVERSE, OBSCURA, ATHEIST, ORIGIN и DECREPIT BIRTH — там оценю еще и вживую.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 67
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Комментарии
griwski:
Ad Noctum написал(а):
Ігор написал(а):
я в него не въехал
В целом, та же история, но «Thank God for the Suffering» до сих пор бодрит.
и у меня так же. Качало только вступление …
Ad Noctum:
Ігор написал(а):
я в него не въехал
В целом, та же история, но «Thank God for the Suffering» до сих пор бодрит.…
triller:
в целом весьма неплохо, только вот вычищено как-то.
спасают ситуацию опытные музыканты и неплохие музыкальные «ходы».
невыветриваемые мотивы Большого зверя, запи�…
Ігор:
Кстати, «Damnation and A Day» я слушал единожды,более двадцати лет назад.И как сейчас помню,я в него не въехал.…
Kain:
jurgai:
jurgis:
Юрий:
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Дед Аким написал(а):
Эдит Пиаф, Мирей Матье, они отличались от многих. Какие актрисы — Бриджит Бардо — супер красавица с идеальной…
G D:
Всё проще, Чёрное Солнце — это коловрат, стигматизированный Гитлером.
А футболки эти за такую цену я бы не купил, даже будучи поклонником творчества Гленна.…
Кулачёрт:
Polaris:
Мне кажется, эту фашню скорее привлёк накачанный пресс Гленна на плакате. Дядя Рём не даст соврать.…
Писюн с глазами:
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