CYTOTOXIN с клипом о «безнадежности, отчаянии чернобыльских врачей и пациентов, оказавшихся в советских больницах»Новинки и новости
Радиоактивный немецкий CYTOTOXIN, он же «чернобыльский дэз-метал», презентовал новый сингл и видео «Condemnesia». «Этой темой группа подчеркивает свои разноплановые инструментальные способности, равно как и вокальное разнообразие, доказывая, что техничный дэз-метал может быть одновременно мелодичным и запоминающимся.
Песня посвящена жертвам чернобыльской катастрофы, которые пострадали от сильных доз радиации: она описывает безнадежность, отчаяние врачей и пациентов того времени, оказавшихся в советских больницах».
К слову, на концертах немцы тщательно хранят свой имидж: воют сирены, группа выходит в противогазах, в рупор объявляют об опасности, заражении и скором апокалипсисе, арийской внешности вокалист мрачно вещает ужасы о Чернобыле и, в перерывах между приступами расколбаса, сует голову в желто-зеленый пар из огромных бочек, расставленных по бокам сцены. Эффектно. И звучит хорошо.
Кому интересно, моя небольшая галерея с ноябрьского концерта в шарлоттском подвальном метал-клубе.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 41
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Комментарии
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Anastasiya:
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Другой Александр:
Дружище Христос написал(а):
Жартун написал(а):
Другой Александр написал(а):
Да ладно. Какой уважающий себя блэкушный лэйбл будет обращать внимание на репутаци…
Другой Александр:
Harvey Keitel написал(а):
Плюх666 написал(а):
От бы еще литовский Абигор приставился!
А что с ним не так ? Чем он тебе мешает ?
Наверное про Пестилентию или про их из�…
Другой Александр:
Жартун написал(а):
Другой Александр написал(а):
Да ладно. Какой уважающий себя блэкушный лэйбл будет обращать внимание на репутацию)
Любой.
Другой Александр…
Дружище Христос:
Жартун написал(а):
Другой Александр написал(а):
Да ладно. Какой уважающий себя блэкушный лэйбл будет обращать внимание на репутацию)
Любой.
Другой Александр…
Кулачёрт:
Александр написал(а):
Спадар Антось написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
Спадар Антось написал(а):
Зусім скурвіўся дзядзька. Але два новыя LLO — гэта файна!
С�…
Жартун:
Другой Александр написал(а):
Да ладно. Какой уважающий себя блэкушный лэйбл будет обращать внимание на репутацию)
Любой.
Другой Александр написал(а):
…
Плюх666:
Harvey Keitel написал(а):
А что с ним не так ? Чем он тебе мешает ?
Как будто врач спросил……
asdf:
Harvey Keitel:
Плюх666 написал(а):
От бы еще литовский Абигор приставился!
Он на войну пошел ?…
Harvey Keitel:
Плюх666 написал(а):
От бы еще литовский Абигор приставился!
А что с ним не так ? Чем он тебе мешает ?…
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