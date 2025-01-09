CYTOTOXIN
09.01.2025

CYTOTOXIN с клипом о «безнадежности, отчаянии чернобыльских врачей и пациентов, оказавшихся в советских больницах»

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Радиоактивный немецкий CYTOTOXIN, он же «чернобыльский дэз-метал», презентовал новый сингл и видео «Condemnesia». «Этой темой группа подчеркивает свои разноплановые инструментальные способности, равно как и вокальное разнообразие, доказывая, что техничный дэз-метал может быть одновременно мелодичным и запоминающимся.

Песня посвящена жертвам чернобыльской катастрофы, которые пострадали от сильных доз радиации: она описывает безнадежность, отчаяние врачей и пациентов того времени, оказавшихся в советских больницах».

К слову, на концертах немцы тщательно хранят свой имидж: воют сирены, группа выходит в противогазах, в рупор объявляют об опасности, заражении и скором апокалипсисе, арийской внешности вокалист мрачно вещает ужасы о Чернобыле и, в перерывах между приступами расколбаса, сует голову в желто-зеленый пар из огромных бочек, расставленных по бокам сцены. Эффектно. И звучит хорошо.

Кому интересно, моя небольшая галерея с ноябрьского концерта в шарлоттском подвальном метал-клубе.

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