BIOHAZARD выпустили первую тему за 13 лет

BIOHAZARD выпустили первую тему за 13 летНовинки и новости
И хотя она звучит примерно как старые, это отличная новость для фанатов команды: легендарные хардкоровые качки, возраст которых в среднем перевалил за 55, до сих пор в отменной форме — и если вы видели группу вживую, наверняка согласитесь, что и пороха, и ягод у них все еще предостаточно.
Кто же на концертах не был, смотрим новейший клип группы «Forsaken», представляющий будущий альбом BIOHAZARD, работа над которым началась в конце прошлого года, а официальная реализация намечена на конец этого. (Это будет десятый лонгплей ветеранов; предшественник Reborn In Defiance был выпущен в 2012-м.)
Evan Seinfeld: «Мы отсняли видеоряд в Амстердаме, в культовом клубе «Melkweg», в коем BIOHAZARD впервые разминали европейские косточки в конце 80-х. Получилось по-настоящему органично — демонстрируя, с какой энергией мы подошли к своему первому за 15 лет релизу. Пристегните ремни, парни — дальше будет еще мощнее и жарче!»
Народ в комментариях дико угорает и радуется, отмечая, что под забористые ритмы нью-йоркцев снова чувствует себя молодым. Попробуем магию?..
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 21
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Комментарии
свидетель ебанариума:
jurgis:
Potato Lich написал(а):
Камерад Шайтан написал(а):
jurgis написал(а):
вот мы тут троллим тролльчонка
Вы так здорово его затроллили, что развели срач на двести сообщени�…
Potato Lich:
Камерад Шайтан написал(а):
jurgis написал(а):
вот мы тут троллим тролльчонка
Вы так здорово его затроллили, что развели срач на двести сообщений, от злости поп�…
Виктор (похожий, но не тот):
Писюн c глазами:
Bronco:
Юрий написал(а):
Видео как всегда не доступно в нашей стране )) И опережу умников , впн у меня включен ! Посмотрел на ВК видео , без проблем и впн. ))
Через VPN все �…
Другой Александр:
…но взяла творческий псевдоним Ауг (по фамилии матери — известной актрисы Юлии Ауг).
АУГ — ещё значит «авианосная ударная группа». Мощная фамилия) Для такой мордас�…
Юрий:
В новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна главную роль сыграла актриса из Питера Полина Ауг. Ролик в типичном для музыканта стиле — много крови и околоэротики, вс…
Другой Александр:
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ЗЫ: Лентяй, он же Глеб Бабич, отъехал три года назад на ТМ…
Дед Аким:
Если это не шедевр рок боевика, то я ничего в музыке не понимаю
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Дед Аким:
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Кулачёрт:
Дружище Христос написал(а):
понурый митолизд написал(а):
Дружище Христос написал(а):
понурый митолизд написал(а):
Дружище Христос написал(а):
понурый митолизд…
Камерад Шайтан:
jurgis написал(а):
Занятно наблюдать, сколько удивительных открытий приносит незрелым умам борьба за литературные нормы современного русского языка в самых нео…
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