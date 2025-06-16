biohazardjune
16.06.2025

BIOHAZARD выпустили первую тему за 13 лет

Новинки и новости

И хотя она звучит примерно как старые, это отличная новость для фанатов команды: легендарные хардкоровые качки, возраст которых в среднем перевалил за 55, до сих пор в отменной форме — и если вы видели группу вживую, наверняка согласитесь, что и пороха, и ягод у них все еще предостаточно.

Кто же на концертах не был, смотрим новейший клип группы «Forsaken», представляющий будущий альбом BIOHAZARD, работа над которым началась в конце прошлого года, а официальная реализация намечена на конец этого. (Это будет десятый лонгплей ветеранов; предшественник Reborn In Defiance был выпущен в 2012-м.)

Evan Seinfeld: «Мы отсняли видеоряд в Амстердаме, в культовом клубе «Melkweg», в коем BIOHAZARD впервые разминали европейские косточки в конце 80-х. Получилось по-настоящему органично — демонстрируя, с какой энергией мы подошли к своему первому за 15 лет релизу. Пристегните ремни, парни — дальше будет еще мощнее и жарче!»

Народ в комментариях дико угорает и радуется, отмечая, что под забористые ритмы нью-йоркцев снова чувствует себя молодым. Попробуем магию?..

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