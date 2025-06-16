BIOHAZARD выпустили первую тему за 13 лет

Виктор (похожий, но не тот):

Другой Александр:

…но взяла творческий псевдоним Ауг (по фамилии матери — известной актрисы Юлии Ауг).

АУГ — ещё значит «авианосная ударная группа». Мощная фамилия) Для такой мордас�…