spectral wound
25.06.2024

«Аристократический суицидальный блэк-метал». Слушаем новинку SPECTRAL WOUND!

Новинки и новости

Канадская группа SPECTRAL WOUND выпускает в августе четвертый полноформатник Songs Of Blood And Mire, и сингл под претензионным названием «Aristocratic Suicidal Black Metal» можно оценить немедленно, узнав, на что в чернейшем из жанров способны аристократы.

«SPECTRAL WOUND играют блэк-метал. Яростный и интуитивный, не ограниченный эзотерическим позерством или всеобъемлющим идеализмом. Это музыка для отравленных, развращенных, опустошенных и нечестивых. Пышный цветок порчи, оборванный холодными ветрами.

Начав путь с сырого релиза Terra Nullius (2015), SPECTRAL WOUND продолжили двигаться по траектории блистательного распада, переплетая волокна черного квебекского метала с проволокой скандинавского канона. Усовершенствовав звучание на Infernal Decadence (2018) и в ликующей меланхолии A Diabolic Thirst (2021), на альбоме Songs Of Blood And Mire группа демонстрирует элегию пустоты, обожженную ядом и суетой исчезающего мира».

Честно, я не очень пока знакома с творчеством коллектива, посему оставлю текст пресс-релиза на совести писавшего. Заодно же слушаем песню и, вероятно, ждем полноценный релиз! С пустотой, суетой, элегией, аристократизмом, перемазанными лицами и что там еще.

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1 comment

  • juris написал(а):

    плюсую… «Infernal Decadence» и «Diabolic Thirst» были весьма хорошиhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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