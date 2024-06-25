«Аристократический суицидальный блэк-метал». Слушаем новинку SPECTRAL WOUND!Новинки и новости
Канадская группа SPECTRAL WOUND выпускает в августе четвертый полноформатник Songs Of Blood And Mire, и сингл под претензионным названием «Aristocratic Suicidal Black Metal» можно оценить немедленно, узнав, на что в чернейшем из жанров способны аристократы.
«SPECTRAL WOUND играют блэк-метал. Яростный и интуитивный, не ограниченный эзотерическим позерством или всеобъемлющим идеализмом. Это музыка для отравленных, развращенных, опустошенных и нечестивых. Пышный цветок порчи, оборванный холодными ветрами.
Начав путь с сырого релиза Terra Nullius (2015), SPECTRAL WOUND продолжили двигаться по траектории блистательного распада, переплетая волокна черного квебекского метала с проволокой скандинавского канона. Усовершенствовав звучание на Infernal Decadence (2018) и в ликующей меланхолии A Diabolic Thirst (2021), на альбоме Songs Of Blood And Mire группа демонстрирует элегию пустоты, обожженную ядом и суетой исчезающего мира».
Честно, я не очень пока знакома с творчеством коллектива, посему оставлю текст пресс-релиза на совести писавшего. Заодно же слушаем песню и, вероятно, ждем полноценный релиз! С пустотой, суетой, элегией, аристократизмом, перемазанными лицами и что там еще.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 84
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Комментарии
juris:
плюсую… «Infernal Decadence» и «Diabolic Thirst» были весьма хороши…
Bronco:
Черноярец написал(а):
Potato Lich написал(а):
Забаньте Черноярца.
Ё-моё, ты б хоть пояснил для убедительности…)
Предполагаю, за то, чты не научился пользоваться …
Тварь:
Граф же Билл:
думстер-бумбстер:
jurgai:
Черноярец написал(а):
zly написал(а):
Черноярец написал(а):
ratfred написал(а):
Чернояец, дохуя советчиков ))
А кто?
Я лично НЕ советую читать белмову. А что — кто-то �…
Gerber:
Другой Александр:
Дед Аким написал:
Вообще ни как , настоящего артиста, его харизму и энергетику, пускай не совершенный голос, это все заменить нельзя роботом. Вот хит и хорошая �…
Другой Александр:
zly написал:
Дарэчы. На российском наречии сейчас одни сказки, знаний нет, одни пиздаболы, поэтому не советую пользоваться русским диалектом. Написал на нём, чт�…
Merzbow:
Черноярец:
zly написал(а):
Черноярец написал(а):
ratfred написал(а):
Чернояец, дохуя советчиков ))
А кто?
Я лично НЕ советую читать белмову. А что — кто-то советует? — чёта не за�…
Виктор:
фотосессия белорусского размаха как всегда не подкачала. Фирменный стиль сцены так сказать…
zly:
Дарэчы. На российском наречии сейчас одни сказки, знаний нет, одни пиздаболы, поэтому не советую пользоваться русским диалектом. Написал на нём, чтоб понятно было т…
плюсую… «Infernal Decadence» и «Diabolic Thirst» были весьма хороши