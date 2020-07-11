Vibeke Stene (экс-TRISTANIA) возвращается на метал-сцену! С бывшим драммером BORKNAGAR и IHSAHN

Восхитительная новость для фанатов старой ТРИСТАНИИ и Вибеке. Певица, в последние годы перепрофилировавшаяся в актрисы театра, решила тряхнуть думовой стариной — и объявила о создании коллектива VEIL OF SECRETS, дебютник которого будет называться Dead Poetry и появится уже этой осенью. Трясет она там, конечно же, не одна: сооснователем и основным композитором новообразования выступил Asgeir Mickelson — экс-барабанщик BORKNAGAR, IHSAHN, SARKE, в настоящий момент также занятый в полуживом суперпроекте SPIRAL ARCHITECT.

Многостаночник Mickelson написал и сыграл все партии ритм-секции и гитар будущего альбома, а затем даже сам его записал; кроме того, в работе принял участие вокалист Erling Malm (ARTICULUS, ENDOLITH), исполнивший обязательную для жанра роль рычащего чудовища, и скрипачка Sareeta (RAM-ZET, ex-ÁSMEGIN).

Stene: «Я не занималась музыкой долгие годы, и ощутила сильное внутреннее желание творить, жить ею снова. Поэтому стала искать, в чем бы воплотить этот порыв».

Mickelson: «Большинству металхедов я известен как драммер — однако же начинал я с гитары. Позже переключился на барабаны, но снова взяв в 2002-м в руки гитару, немедленно начал сочинять думовые риффаки.

Если честно, для меня существует только два настоящих дум-метал альбома: Epicus Doomicus Metallicus и Nightfall CANDLEMASS; так что стартовая точка моей работы очевидна. Медленный гитарный метал с величественными меланхолическими мелодиями.

Я писал риффы все эти годы, без особого плана. Но потом проект GOD OF ATHEISTS столкнул нас с Вибеке, мы стали обмениваться идеями, и она проявила интерес к моей музыке. Так что накопившиеся наработки легли в основу будущего коллектива. Мы перебрали архив и остановились на восьми темах, немного доработали их, а затем Вибеке вдохнула в них жизнь. После Sareeta довершила картину, расцветив песни звуками своей скрипки. Впрочем, симфоничностей от VEIL OF SECRETS не ждите: это по-прежнему чистый дум-метал!»

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