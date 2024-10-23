Знакомимся: очаровательный прог-метал из Китая от OU

Знакомимся: очаровательный прог-метал из Китая от OUНовинки и новости
OU (читается как нечто среднее между «оу» и «ох») — относительно молодой прог-метал коллектив из Пекина. Вокалистка Lynn Wu чарующе поет на мандаринском языке; ребята залихватски замиксовывают то джент, то ламповую электронику, то джазовые вольности; все у них ломаное, угловатое, странное, однако, при всей неуютности, парадоксально обворожительное и затягивающее. Сопродюсером второго альбома OU, вышедшего в этом апреле II: Frailty, выступил Devin Townsend, и ожидается, что этот релиз и его титульный сингл будут претендовать на Грэмми в категориях «Best Metal Performance» и «Best Rock Album» (сие пока не точно; финальный список номинантов будет утвержден в ноябре).
В общем, считаю, нет ни единого повода упомянутый диск не послушать — ибо, честно, это чертовски увлекательно и необычно.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 148
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Комментарии
Sonder77:
D:
Вот действительно печальная новость..Вспомнился альбом killers 81 года..А ведь мог бы еще жить..…
Veles:
Ad Noctum:
jurgai:
Юрий:
Ну хоть кто то не голосит , что этот диск будет лучшим в нашем творчестве ! И то хорошо ))…
думстер-бумбстер:
Anastasiya:
Merzbow написал(а):
Пол Дэй и Дэннис Уилкок опечалены фразой » первый вокалист Iron Maiden «
Ну всерьез в историю и на записи они не попали, но были раньше, да.…
Александр:
Люто жаль, всё таки дебютники его периода были менее выпендрёжно/концептуальные а более бодро-задорно-панковские …
juris:
Dmitry:
Череп с крыльями по имени Chaly (Чалый) появился на самом первом альбоме Overkill — Feel The Fire 1985 года. На вкладке с текстами песен он огромный, а на задней части конверта — совс…
Merzbow:
Пол Дэй и Дэннис Уилкок опечалены фразой » первый вокалист Iron Maiden «…
Виктор:
Мне такое слушать чтобы, надо сначала чего-то покурить!