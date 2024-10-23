ou theband
23.10.2024

Знакомимся: очаровательный прог-метал из Китая от OU

Новинки и новости

OU (читается как нечто среднее между «оу» и «ох») — относительно молодой прог-метал коллектив из Пекина. Вокалистка Lynn Wu чарующе поет на мандаринском языке; ребята залихватски замиксовывают то джент, то ламповую электронику, то джазовые вольности; все у них ломаное, угловатое, странное, однако, при всей неуютности, парадоксально обворожительное и затягивающее. Сопродюсером второго альбома OU, вышедшего в этом апреле II: Frailty, выступил Devin Townsend, и ожидается, что этот релиз и его титульный сингл будут претендовать на Грэмми в категориях «Best Metal Performance» и «Best Rock Album» (сие пока не точно; финальный список номинантов будет утвержден в ноябре).

В общем, считаю, нет ни единого повода упомянутый диск не послушать — ибо, честно, это чертовски увлекательно и необычно.

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1 comment

  • Veles написал(а):

    Мне такое слушать чтобы, надо сначала чего-то покурить! https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif

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