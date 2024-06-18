zima i apan
18.06.2024

Зима и Апан, «І​ш​л​а К​у​п​а​л​а»: купальский фолк-метал от последних оставшихся в РБ металистов

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Насчет последнего, конечно, шутка (точней, доля шутки), но также и факт, что экстрим-сцена, особенно концертная, в Беларуси в последние годы ушла в совершенное подполье. И творит свои нетленки там. Слава Зима, он же Slaven, участник VAPOR HIEMIS, INTERIOR WRATH, KRUMKAČ, человек неугомонный, мультиинструментальный, в течение энного времени сочинял и оформлял музыку для сольного проекта SLAVA ZIMA, к коему со временем присоединились и другие музыканты — в том числе «грустный тролль» Андрей Апанович.

И поскольку совсем скоро грядет Купалье, господин Зима решил опубликовать свою самую незимнюю песню (ввиду внесезонности в будущий альбом она не войдет) «Ішла Купала». Красочный вдохновенный авторский сопровождающий текст оставлю для аутентичности на беларуском.

У купальскі час, калі самы працяглы дзень і самая кароткая ноч, мяжа паміж гэтым і тым светам амаль знікае. Час памежны, пераломны і пераходны. Нябеснае кола гарыць і коціцца долу. Гэта час чароўны, калі здараюцца ўсялякія цуды: з нябеснай зоркі разгараецца папараць-кветка, ажываюць і размаўляюць дрэвы, на світанку грае сонца… Разам з тым, гэта час небяспечны. Ведзьма збірае спор і жыццёвую сілу, а ў ценях купальскага вогнішча ў гушчары чорт пільнуе таго, хто наважыўся здабыць скарбы. Духі лесу стаяць на варце чароўнай кветкі і бяда таму, хто паспрабуе яе сарваць. Купала ідзе па свеце, адорвае тых, хто яе годна сустракае і шануе, ды насылае праклён тым, хто не выйшаў святкаваць.

Напярэдадні аднаго з самых вялікіх нашых святаў прадстаўляю песню, што не ўвойдзе ў альбом, але будзе існаваць асобна, як увасабленне старажытнай містэрыі і знак пашаны дзядоўскаму звычаю. Славу Купале пяём!

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3 комментария

  • Черноярец написал(а):

    Встречал в середине нулевых на концерте в Гродне INTERIOR WRATH — хорошие впечатления, музыка напоминает DISSECTION.
    А эта Купала… — скажем так, дело GODS TOWER живёт)
    А белмову не читаю, и не советую читать)

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  • Gerber написал(а):

    Черноярец написал(а):
    Встречал в середине нулевых на концерте в Гродне INTERIOR WRATH — хорошие впечатления, музыка напоминает DISSECTION.
    А эта Купала… — скажем так, дело GODS TOWER живёт)
    А белмову не читаю, и не советую читать)
    Встречал в середине нулевых (весна 2005 года) INTERIOR WRATH. Название группы я запомнил навсегда, ибо выступление было просто фееричным. Товарищи ужрались до/во время саундчека и решили исполнить всю программу минут на сорок (на саундчеке). Чем вызвали откровенную неприязнь со стороны ожидающих своей очереди. После, догнавшись, вышли на сцену (играли, кажется вторыми). Сказать, что выступление было «удачным», не сказать ничего. Из запомнившихся моментов: гитарист игравший слева, периодически медленно падал в зал, но его успевали подхватывать и держали некоторое время чтобы он не рухнул под сцену. Гитарист справа не дождался помощи из зала и как мешок с картошкой рухнул со сцены прямо к моим ногам. Особенно доставлял клавишник, который постоянно орал, что его не слышно. Периодически переставал играть, а под конец закатил по этому поводу истерику. Вечером после концерта встретили его спящим на лавке на втором этаже вокзала. Несчастный вокалист, похоже единственно трезвый на этом празднике жизни, в ахуе смотрел на своих соратников. Подозреваю, для некоторых участников банды это был последний концерт)))

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  • Ігор написал(а):

    Отличная песня.Ждём новые альбомы от них и от Krumkac.

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