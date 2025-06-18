Женский брутал: на подходе второй альбом группы CASTRATOR

Женский брутал: на подходе второй альбом группы CASTRATORНовинки и новости
Самая тяжелая из фемнистических групп планеты, антигламурный женский дэз-метал коллектив с болезненным для мужского уха названием CASTRATOR и надписями на мерч-майках типа «watch your balls», анонсировал выход второго полноформатника Coronation Of The Grotesque.
Пока же можно насладиться зловещими риффами в теме «Covenant Of Deceit» — а заодно оценить в деле новую гитаристку команды Sara Loerlein, также играющей/поющей в отличной блэк-симфо-дэзкоровой банде THE BREATHING PROCESS.
По словам «кастраторш», второй диск вышел более рафинированным, брутальным и плотным по сравнению с дебютником — ну а Сара, со своей стороны, привнесла массу мощных идей. Оценим?
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 64
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Комментарии
Anastasiya:
Merzbow написал(а):
У них не только новая гитаристка. Но и вокалистка. Маллика же была на вокале.
Была, но ушла ещё до записи первого альбома.…
Олаф:
Писюн с глазами написал(а):
Олаф написал(а):
а тексты итого раньше, судя по рифмам конститьюшн-революшн)
Если судить по этому, а также по непревзойденной паре fi…
Merzbow:
У них не только новая гитаристка. Но и вокалистка. Маллика же была на вокале.…
Писюн с глазами:
Олаф написал(а):
а тексты итого раньше, судя по рифмам конститьюшн-революшн)
Если судить по этому, а также по непревзойденной паре fire-desire, нейросети всегда т�…
Олаф:
Какой же порожняк, как будто написанный нейросетью…
Но массам нравится, будут и дальше гнать такое…
К, сожалению начиная с 2010 года уже как будто им нейросеть музы�…
Моран:
Зачем только непонятно, ясно же, что он с ней разведется лет через 5 максимум, она у него отсудит половину имущества,и он будет скулить во всех интервью. Чем она его в …
понурый митолизд:
Дед Аким:
Мужики в отличной форме находятся физически и музыкально. Брутальность, ритм и кач в песне есть, превосходно…
Nokt:
Моран написал(а):
Зачем они этой хренью занимаются на старости лет? Неохота идти в супермаркет за прилавок или в парке мусор убирать?
тебе охота — ты и иди…
николай:
Моран написал(а):
Зачем они этой хренью занимаются на старости лет? Неохота идти в супермаркет за прилавок или в парке мусор убирать?
ну сейчас запилят «про�…
Христос Не Воскрес:
Моран:
Зачем они этой хренью занимаются на старости лет? Неохота идти в супермаркет за прилавок или в парке мусор убирать? …
Death:
У них не только новая гитаристка. Но и вокалистка. Маллика же была на вокале.
Merzbow написал(а):
У них не только новая гитаристка. Но и вокалистка. Маллика же была на вокале.
Была, но ушла ещё до записи первого альбома.