castrator
18.06.2025

Женский брутал: на подходе второй альбом группы CASTRATOR

Новинки и новости

Самая тяжелая из фемнистических групп планеты, антигламурный женский дэз-метал коллектив с болезненным для мужского уха названием CASTRATOR и надписями на мерч-майках типа «watch your balls», анонсировал выход второго полноформатника Coronation Of The Grotesque.

Пока же можно насладиться зловещими риффами в теме «Covenant Of Deceit» — а заодно оценить в деле новую гитаристку команды Sara Loerlein, также играющей/поющей в отличной блэк-симфо-дэзкоровой банде THE BREATHING PROCESS.

По словам «кастраторш», второй диск вышел более рафинированным, брутальным и плотным по сравнению с дебютником — ну а Сара, со своей стороны, привнесла массу мощных идей. Оценим?

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2 комментария

  • Merzbow написал(а):

    У них не только новая гитаристка. Но и вокалистка. Маллика же была на вокале.

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  • Anastasiya написал(а):

    Merzbow написал(а):
    У них не только новая гитаристка. Но и вокалистка. Маллика же была на вокале.
    Была, но ушла ещё до записи первого альбома.

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